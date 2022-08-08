Допущение непрерывности деятельности в бухгалтерском учёте

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу об одном из главных бухгалтерских принципов. ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» предписывает при формировании учётной политики предполагать, что «…организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке». Традиционно букв много, отдельные слова понятны, но смысл ускользает. Перевожу на русский.

Допущение непрерывности деятельности (Going Concern) означает, что в ближайший год компания не собирается закрываться инициативно и не будет вынуждена закрыться из-за внешних факторов. Это значит, что ей не придется срочно гасить свои обязательства. В противном случае её активы и пассивы нельзя оценивать традиционными способами.

Связано это с тем, что активы обладают разной ликвидностью. Если в долгосрочной перспективе компания продолжит работать, то для погашения обязательств в основном будет использоваться поступающая выручка. Но если компании светит ликвидация, ей придётся быстро распродавать активы с дисконтом за срочность. И на менее ликвидные внеоборотные активы скидку придется дать большую. Поэтому в финансовой отчетности активы должны должны оцениваться по сниженной стоимости с отражением соответствующего убытка от обесценения. В России есть отдельный бухгалтерский стандарт ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», который регулирует порядок раскрытия информации в финансовой отчётности, если допущение непрерывности не соблюдается.

Индикаторов невыполнения допущения непрерывности деятельности много. Детально можно посмотреть в аудиторском стандарте МСА 570 «Непрерывность деятельности». Перечислю некоторые из них:

отрицательная величина чистых активов или превышение уставного капитала над чистыми активами. В первом случае компания не может погасить свои обязательства. Во втором — даже при продаже всех активов по балансовой оценке собственники не смогут вернуть свои инвестиции;

просроченные займы и кредиты при отсутствии реалистичных перспектив погашения или продления;

переход с постоплаты в расчётах с поставщиками на предоплату или оплату при получении ценностей;

потеря ключевого управленческого персонала в отсутствие возможности соответствующей замены;

потеря основного рынка сбыта, ключевых клиентов или поставщиков, франшизы, лицензии;

судебные процессы в качестве ответчика, если есть вероятность получить обязательство, которое компания не сможет погасить.

В теории перед составлением финансовой отчётности руководитель компании должен проверить соблюдается ли допущение непрерывности деятельности и озвучить свое суждение главбуху. А главбух составит отчётность с учетом этого суждения. Если компания подлежит аудиту, аудиторы обязательно соберут доказательства соблюдения допущения непрерывности деятельности. Без этого финансовую отчётность нельзя считать достоверной. На практике в малом бизнесе мало кто об этом задумывается. А примеры, когда аудиторы давали положительное заключение огромным компаниям, которые вскоре после этого разорялись, периодически всплывают в СМИ. Тем не менее, это скорее исключение из правил.