Новые ФСБУ: инструкция по применению

С 2015 года Минфин РФ совместно с негосударственными регуляторами бухгалтерского учёта приступил к разработке системы федеральных стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ). Новые ФСБУ должны постепенно заменить действующие положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ). Они сильно отличаются от привычных стандартов, поэтому бухгалтеру сложно правильно интерпретировать ФСБУ и применить в практической работе.

В 2022 году уже действуют пять новых ФСБУ:

1. ФСБУ 5/2019 «Запасы» — с 01.01.2021 года.

2. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» — с 01.01.2022 года.

3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» — с 01.01.2022 года.

4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» — с 01.01.2022 года.

5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте» — с 01.01.2022 года, за исключением нормы об обязательном хранении документов и баз данных на территории РФ, которая вступит в силу с 01.01.2024 года.

Хотя новые ФСБУ начали действовать сравнительно недавно, в два из них уже внесены изменения.

Приказ Минфина РФ от 29.06.2022 № 101н утвердил изменения в ФСБУ 25/2018, которые вступили в силу с 07.08.2022:

в состав арендных платежей теперь следует включать, как возмещаемый, так и невозмещаемый НДС;

при переоценке собственных основных средств арендатор теперь может сам выбирать, переоценивать ему право пользования активом по аналогичным объектам аренды, или нет.

Приказ Минфина РФ от 30.05.2022 № 87н утвердил изменения в ФСБУ 26/2020. В основном корректировки связаны с тем, что новый порядок учёта капвложений теперь распространяется и на нематериальные активы. Но есть и другие поправки, например — уточнён порядок учёта обесценения капвложений и предоставлены дополнительные поблажки компаниям, которые ведут упрощённый бухучёт. Изменения в ФСБУ 26/2020 вступят в силу с 01.01.2024 года, но организации имеют право начать применять их и раньше.

Сейчас действует программа разработки ФСБУ на 2022-2026 годы, утверждённая приказом Минфина от 22.02.2022 № 23н. В соответствии с этим документом в ближайшие несколько лет должны вступить в силу 10 новых ФСБУ:

1. «Нематериальные активы» — с 2024 года.

2. «Бухгалтерская отчётность» — с 2025 года.

3. «Инвентаризация» — с 2025 года.

4. «Доходы» — с 2025 года.

5. «Расходы» — с 2025 года.

6. «Некоммерческая деятельность» — с 2026 года.

7. «Долговые затраты» — с 2026 года.

8. «Финансовые инструменты» — с 2027 года.

9. «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» — с 2027 года.

10. «Биологические активы» — с 2028 года.

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