Как провести сверку расчётов с ФНС при переходе на ЕНП

Информационные сообщения ИФНС

Налоговики рассылают информационные сообщения, в которых можно увидеть предварительное сальдо по ЕНС и из чего оно сложилось. Такие письма получают все организации и ИП, у которых есть ЭДО или личный кабинет на сайте ФНС.

Если вы уже получили информационное сообщение о состоянии расчётов с бюджетом, сверьте данные в нём со своими. Отвечать на него не нужно — это не требование. Если же вам такое письмо не прислали, налоговики рекомендуют до конца года запросить его по ТКС, через личный кабинет на сайте ФНС или обратиться в инспекцию.

В сообщении несколько таблиц. Проверять сведения нужно на дату, которая в нём указана. Если после этой даты вы проведёте какие-то платежи в бюджет, сумма начального сальдо ЕНС изменится.

Сальдо расчётов по текущим обязательствам. Здесь вы увидите остатки по каждому виду налогов и страховых взносов, а также по пеням и штрафам. Положительный остаток — это переплата, отрицательный — задолженность перед налоговой.

Не спешите обращаться в ИФНС за возвратом или зачётом переплаты, если не выяснили из-за чего она образовалась. Это могут быть платежи, по которым вы ещё не сдали отчёты. После того, как отчитаетесь, налоговая отразит у себя начисления и такая переплата закроется.

Обязательства с ненаступившим сроком уплаты. В этой таблице указаны налоги и взносы, по которым продлили сроки уплаты. В последних двух колонках — сроки с учётом отсрочки и суммы к уплате. Если вы уже оплатили эти суммы, они будут числиться в первой таблице с текущими обязательствами как переплата. Она закроется, когда наступит срок уплаты. Проверить, есть ли у вас право на перенос сроков платежей можно в сервисе ФНС.

Проект сальдо ЕНС. Здесь вы увидите остаток, который сложился из итоговых сумм предыдущих таблиц. Он может быть положительным или отрицательным.

В отдельных таблицах информационного сообщения показаны суммы, которые не войдут в начальное сальдо ЕНС. Например, переплата, срок которой больше трёх лет.

В информационном сообщении указано только предварительное сальдо ЕНС. До конца 2022 года у вас ещё могут быть начисления и платежи. С их учётом сформируется сальдо ЕНС на 1 января 2023 года.

Если у вас есть переплата по отдельным налогам, до конца декабря вы ещё можете её вернуть или зачесть по правилам 2022 года. Деньги вернут или зачтут только в том случае, если ИФНС успеет вынести решение по вашему заявлению до конца года. Если не успеет или вы не будете подавать заявление, переплата «моложе» трёх лет войдёт в начальный остаток ЕНС на 1 января 2023 года. После этого переплату тоже можно будет вернуть или зачесть, но только в пределах положительного сальдо ЕНС. Переплата со сроком более трёх лет в начальное сальдо не войдёт.

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Сверка расчётов с налоговой инспекцией

Если сведения налоговиков не совпали с вашими, нужно запросить дополнительную информацию, чтобы разобраться в причинах. Для этого у ИФНС есть три документа — справка о состоянии расчётов, выписка операций по расчётам и акт сверки.

Справка о состоянии расчётов с бюджетом

В справке вы увидите суммы долга или переплаты по разным КБК на дату, которую укажете при запросе.

Чтобы получить эту справку, нужно подать в ИФНС по месту вашего учёта заявление по форме из Приказа № ЕД-7-19/631@ от 03.09.2020. Удобнее сделать такой запрос в электронном виде — по каналам ТКС или через личный кабинет на сайте ФНС. Но можно на бумаге — принести заявление лично, отправить по почте ценным письмом с описью вложения или через МФЦ.

Как заполнить заявление, если подаёте его в бумажном виде:

Укажите ИНН, а для организации ещё и КПП. Впишите код налоговой, в которую отправляете запрос. Код можно посмотреть в сервисе ФНС . Выберите признак заявителя: 1 — организация, 3 — ИП. Впишите название организации или ФИО предпринимателя начиная с первой ячейки слева. Укажите юридический адрес организации или прописку ИП. Паспортные данные не заполняйте — это нужно только для физлица, который не зарегистрирован в качестве ИП и не указал свой ИНН в шапке заявления. Выберите вид справки, которая вам нужна — «1». Укажите дату, по состоянию на которую хотите получить информацию. Если оставить ячейки пустыми или указать будущее число, справку сформируют на дату регистрации вашего запроса в ИФНС. Укажите способ получения справки, если вам нужна её бумажная версия: «1» — лично в налоговой, «2» — в МФЦ, «3» — по почте. Если это не указывать, а заявление было на бумаге, справку отправят Почтой России на ваш адрес, который есть в ИФНС. Если подаёте заявление через сайт налоговой или по каналам ТКС, туда же придёт электронная справка. Укажите, кто подписывает заявление: «1» — ИП или руководитель организации, «2» — уполномоченный представитель. Если вы подаёте заявление от организации, впишите построчно ФИО руководителя и поставьте его подпись. ИП нужно просто подписать заявление. Укажите дату подписания. Если заявление подписывает представитель, нужно указать его ФИО, а ниже подписи и даты — название и реквизиты доверенности или другого документа, подтверждающего полномочия.

Справку сделают в течение пяти рабочих дней со дня поступления вашего запроса в ИФНС (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ). Но обычно в электронном виде ответ приходит быстрее — в течение одного-двух дней.

Отрицательные суммы в справке означают долг перед бюджетом, положительные — переплату.

Выписка операций по расчётам с бюджетом

Выписка понадобится, если вы не смогли разобраться, из-за чего появились пени, переплата или задолженность. Её предоставляют в электронном виде. В документе будет детальная информация — список всех операций за определённый период. Выписку можно запросить по всем налогам и взносам или выборочно.

Запрос на выписку удобнее отправить по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Акт совместной сверки расчётов

Акт сверки состоит из двух разделов. Информация по каждому налогу, сбору, страховым взносам и КБК расположены на отдельных листах. В нём вы увидите итоговые суммы на начало и конец сверяемого периода. Чтобы запросить акт сверки, нужно подать заявление в ИФНС по рекомендуемой форме — на бумаге или электронно. Укажите в нём период, за который хотите свериться. Акт сверки нужно подписать и передать в налоговую инспекцию. Это можно сделать и в электронной форме.

Если ваши сведения не совпадают с актом, укажите расхождения в графе 4 раздела 1, а в разделе заполните графу 3. В заключительной части акта сверки напишите причины разногласий и ваши предложения по их устранению. Возможно, придётся посетить налоговую инспекцию с документами или их копиями, подтверждающими данные вашего учёта. После этого налоговики оформят раздел 1 с учётом изменений на текущую дату.

Как свериться с налоговой в сервисе «Моё дело»

Пользователи интернет-бухгалтерии «Моё дело», у которых подключена электронная отчётность, могут запросить в личном кабинете акт сверки, справку о состоянии расчётов и выписку по расчётам. Ответ придёт туда же. Запросить документы можно с главной страницы личного кабинета в виджете «Электронная отчётность» — «Сверка с ФНС».

Или в разделе «Отчёты» — «Отправленные» — «Запросить данные из ФНС».

Нажмите кнопку запроса сверки и выберите нужный вам документ. Например, «Задолженность по налогам» — это справка о состоянии расчётов с бюджетом. Укажите дату, на которую хотите свериться и нажмите «Запросить подтверждение». На каждый документ нужно отправлять отдельный запрос.

Справку налоговики должны направить заявителю в течение пяти рабочих дней со дня запроса. На практике она приходит в течение одних или двух суток. Документы от налоговой вы сможете скачать в разделе «Отчёты» — «Отправленные» — «Запросы в ФНС».

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