Как устроен бухгалтерский счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счёте 08. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 08

Счё 08 используется для формирования стоимости капитальных вложений, которые по завершении станут объектами основных средств или нематериальных активов. По-хорошему, в 2022 году со вступлением в силу федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», надо было бы и счёт переименовать.

Но Минфин страсть как не любит трогать План счетов, поэтому у нас до сих пор есть счета, которые названы в честь уже не существующих объектов бухучёта. Например, счёт 96 «Резервы предстоящих расходов», на котором уже 12 лет как отражаются никакие не резервы предстоящих расходов, а оценочные обязательства. Теперь вот и счёт 08 вступил в их ряды.

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Как работает счёт 08

Это основной активный счет, его дебетовое сальдо включается в сумму по статьям «Основные средства» и «Нематериальные активы» в бухгалтерском балансе — в той части, в которой конкретные капвложения станут основными средствами и нематериальными активами соответственно. Механика работы счёта 08 очень похожа на уже рассмотренную мной механику работы счета 07.

По дебету счёта 08 отражается фактические затраты, связанные с осуществлением капвложений. Как правило, при этом делается проводка Дт 08 Кт 60, 71, 76 — в зависимости от того, как приобретались товары, работы и услуги, необходимые для создания, покупки и подготовки к эксплуатации будущих основных средств и нематериальных активов.

Бывают и другие варианты поступления капвложений в компанию. Например, если их передают в качестве вклада учредителей в уставный капитал, это сопровождается проводкой Дт 08 Кт 75. Если от дочерней или материнской организации — Д 08 К 79. А при самостоятельном изготовлении — Д 08 К 02, 05, 10, 23, 69, 70 (в зависимости от того, какие ресурсы потреблялись при осуществлении капвложений). При финансировании капвложений за счёт кредитов или займов, в фактические затраты нужно включить проценты, начисленные до принятия к учёту соответствующих основных средств или нематериальных активов: Д 08 К 66, 67. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

С кредита счёта 08 стоимость оборудования к установке списывается при выбытии: продаже, дарении, частичной или окончательной ликвидации (Дт 91 Кт 08), утрате по результатам инвентаризации (Дт 94 Кт 08) или передаче дочерней или материнской компании (Д 79 К 08). Но основной путь эволюции капвложений — стать первоначальной стоимостью основных средств или нематериальных активов (Дт 01, 03, 04 К 08).

Внутри синтетического счёта 08 организуется аналитика по субсчетам — в разрезе групп будущих объектов основных средств и нематериальных активов, и субконто — в разрезе отдельных объектов.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 08

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 08. Сальдо — фактические затраты на осуществление капвложений на начало и конец периода. Оборот по дебету — их увеличение за период. Оборот по кредиту — первоначальная стоимость признанных за период основных средств и нематериальных активов, а также фактические затраты на выбывшие по другим причинам капвложения.

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