Как устроен бухгалтерский счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 14 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счёте 14. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

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Зачем нужен счёт 14

Счёт 14 нужен для учёта резервов под обесценение запасов. Резервами под снижение стоимости материальных ценностей они назывались до того, как с 2021 года в силу вступил федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 5/2019 «Запасы». Но Минфин страсть как не любит вносить изменения в План счетов, поэтому примеров несоответствия названия счёта учитываемому на нём объекту накопилось уже прилично — этот в ту же копилку.

Как работает счёт 14

Это регулирующий пассивный счет, контрарный к счетам учёта запасов 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные» — его кредитовое сальдо уменьшает сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.

По кредиту счёта 14 отражаются суммы созданных резервов под обесценение запасов: Д91К14. По дебету — суммы восстановленных резервов при выбытии или росте стоимости обесценивавшихся запасов: Д14К91.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

После вступления в силу ФСБУ 5/2019, в бухгалтерских СМИ появилось мнение, что не обязательно отражать изменение резервов в составе прочих расходов. Если запасы используются в обычных видах деятельности, то их следует учитывать в составе себестоимости продаж. Тогда и проводки будут вида Д90К14 и Д14К90 соответственно. Некоторые производители бухгалтерского софта даже реализовали возможность такого учёта.

Сам подход мне нравится. Действительно, п. 31 ФСБУ 5/2019 не устанавливает вид расходов, к которому относятся суммы резервов. И вполне логично было бы делать такое разделение: если фактическая себестоимость запасов попадает в расходы по обычным видам деятельности, то и связанные с ней суммы резервов должны попасть туда же. Но п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» однозначно квалифицирует отчисления в оценочные резервы как прочие расходы. Поэтому пока так делать не стоит.

Внутри синтетического счёта 14 организуется аналитический учет по субконто — в разрезе каждого созданного резерва. Для удобства можно предусмотреть субсчета по видам резервов: под обесценение материалов, товаров, незавершенного производства, готовой продукции.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 14

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 14. Сальдо — остаток резервов под обесценение запасов на начало и конец периода. Оборот по дебету — уменьшение резервов за период. Оборот по кредиту — увеличение резервов за период.

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