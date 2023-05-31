Налоговый календарь на июнь 2023 года

Налоговые платежи и взносы в июне 2023 года
15 июня
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за май 2023 года.
Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.
20 июня
Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в мае 2023 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.
26 июня (перенос с воскресенья 25 июня)
Налог по АУСН за май (автоматизированная упрощённая система налогообложения).
Кто платит: ООО и ИП, которые применяют АУСН.
28 июня
Третий платёж по НДС за I квартал 2023 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2023 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
Налог на прибыль за май 2023 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные платежи исходя из фактически полученной прибыли.
Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за май 2023 года.
Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.
НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 мая по 22 июня 2023 года.
Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.
Акцизы.
Кто платит: плательщики акцизов.
НДПИ за май 2023 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июнь 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
Налог на игорный бизнес за май 2023 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
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Отчётность в июне 2023 года
20 июня
Декларация по косвенным налогам
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС
26 июня (перенос с воскресенья 25 июня)
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.
Кто сдаёт: все, кто в июне перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.
Декларация по налогу на прибыль за май 2023 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.
Персонифицированные сведения о физических лицах за май 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за май 2023 года.
Кто сдаёт: все работодатели, у которых в мае были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.
Декларация по акцизам.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
Декларация по НДПИ за май 2022 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
Декларация по налогу на игорный бизнес за май 2023 года.
Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.
28 июня
Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за май 2023 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в июне статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.
Налоговый календарь в интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Когда вы вносите свои реквизиты в сервисе, на главной странице личного кабинета появляется список отчётов и платежей, которые актуальны именно для вас. В дальнейшем сервис будет напоминать вам об этих событиях.
После клика по любому событию в налоговом календаре вы попадаете в мастер-помощник, который проведёт вас по всем шагам для создания отчёта или платёжного документа. Готовые документы можно скачать в удобном формате и распечатать. А если у вас подключена функция электронной отчётности, их можно сразу отправить в нужную инстанцию. По фильтрам вы можете быстро найти также прошлые и будущие события.
На тарифах для ИП с сотрудниками и для организаций формируется календарь выплат физлицам, НДФЛ и взносов. Он напомнит про выплату зарплаты, налогов и взносов, а также сформировать платёжные документы для банка.
Пользуйтесь сервисом «Моё дело», чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать быстро и правильно.
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