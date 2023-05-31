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Налоговый календарь на июнь 2023 года

Перед июльской отчётной кампанией нужно набраться сил, но текущие платежи и отчёты никуда не делись. Рассказываем, какие налоги и взносы нужно заплатить и какую отчётность сдать в июне 2023 года.
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Налоговый календарь на июнь 2023 года
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Налоговые платежи и взносы в июне 2023 года

15 июня

  • Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за май 2023 года.

Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.

20 июня

  • Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в мае 2023 года. 

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

26 июня (перенос с воскресенья 25 июня)

  • Налог по АУСН за май (автоматизированная упрощённая система налогообложения).

Кто платит: ООО и ИП, которые применяют АУСН.

28 июня

  • Третий платёж по НДС за I квартал 2023 года в размере 1/3 от начисленной суммы. 

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Налог на прибыль за май 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные платежи исходя из фактически полученной прибыли.

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за май 2023 года. 

Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.

  • НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 мая по 22 июня 2023 года.

Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.

  • Акцизы.

Кто платит: плательщики акцизов.

  • НДПИ за май 2023 года. 

Кто платит: плательщики НДПИ.

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июнь 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за май 2023 года. 

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

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Отчётность в июне 2023 года

20 июня

  • Декларация по косвенным налогам

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС

26 июня (перенос с воскресенья 25 июня)

  • Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Кто сдаёт: все, кто в июне перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.

  • Декларация по налогу на прибыль за май 2023 года. 

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

  • Персонифицированные сведения о физических лицах за май 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

  • Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за май 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели, у которых в мае были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.

  • Декларация по акцизам. 

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

  • Декларация по НДПИ за май 2022 года. 

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес за май 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.

28 июня

  • Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за май 2023 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в июне статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Налоговый календарь в интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Когда вы вносите свои реквизиты в сервисе, на главной странице личного кабинета появляется список отчётов и платежей, которые актуальны именно для вас. В дальнейшем сервис будет напоминать вам об этих событиях.

После клика по любому событию в налоговом календаре вы попадаете в мастер-помощник, который проведёт вас по всем шагам для создания отчёта или платёжного документа. Готовые документы можно скачать в удобном формате и распечатать. А если у вас подключена функция электронной отчётности, их можно сразу отправить в нужную инстанцию. По фильтрам вы можете быстро найти также прошлые и будущие события.

На тарифах для ИП с сотрудниками и для организаций формируется календарь выплат физлицам, НДФЛ и взносов. Он напомнит про выплату зарплаты, налогов и взносов, а также сформировать платёжные документы для банка.

Пользуйтесь сервисом «Моё дело», чтобы не пропустить отчётные даты и всё сделать быстро и правильно.

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Комментарии

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