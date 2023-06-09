Какие ФСБУ ждать в ближайшие 5 лет: обзор состояния на июнь 2023 года

С момента утверждения Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта на 2022-2026 гг. прошло уже больше года. Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов подводит итоги работы регуляторов за это время и оценивает реалистичность принятия новых стандартов.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

24 марта 2022 года в Минюсте зарегистрирован Приказ Минфина России от 22.02.2022 №23н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022-2026 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №83н». Этот документ определяет какие новые ФСБУ будут разработаны и какие действующие изменены. Две предыдущих Программы разрабатывались на три года, теперь горизонт планирования — пятилетка.

Пора подвести итоги первого года ее исполнения. Вот что запланировал Минфин (в скобках — разработчик проекта, если проект уже есть — по активной ссылке можно посмотреть его текст):

2023

В это году новых ФСБУ для обязательного применения не вводится — после сразу четырех стандартов, вступивших в силу в прошлом году, бухгалтерам дали год на их освоение. Но подсунули ЕНС, ха-ха!

2024

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (БМЦ) — должен был вступить в силу в 2018 г., срок переносился три раза. Приказ Минфина подписан и зарегистрирован в Минюсте прошлым летом. Порядок учета нематериальных активов изменится сильно — осенью планирую провести вебинар с разбором этого стандарта.

Чтобы помочь бухгалтерам разобраться с уже действующими ФСБУ, мы собрали в электронной книге подробные инструкции по применению пяти стандартов, вступивших в силу для обязательного применения. Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе. Новые ФСБУ: инструкция по применению Электронная книга — практическое пособие для бухгалтера. Получите бесплатно! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить

2025

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (Минфин) — появился в Программе впервые. Приказ Минфина подписан и зарегистрирован в Минюсте в начале апреля. В МСФО подобного стандарта нет, как нет и стандарта, например, по документообороту. МСФО традиционно не регулирует процедурные вопросы формирования финансовой отчетности, а вот Минфин их страсть как любит. Революции от этого ФСБУ ждать не нужно — стандарт просто упорядочивает требования к инвентаризации, которые сейчас разбросаны по разным документам. Интересный факт: стандарт вводится для обязательного применения не с 1 января, а с 1 апреля.

ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» (Минфин) — должен был вступить в силу в 2018 г., срок переносится во второй раз. Шансы на принятие в срок велики, минфиновские проекты утверждают быстро.

ФСБУ «Доходы» (ИПБ) — должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится во второй раз. Этот стандарт нужно принимать одновременно с ФСБУ «Расходы», проекта которого пока нет.

ФСБУ «Расходы» (ИПБ) — должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится в третий раз. Проекта пока нет.

2026

ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (БМЦ) — должен был вступить в силу в 2020 г., срок переносится во второй раз.

ФСБУ «Долговые затраты» (БМЦ) — должен был вступить в силу в 2022 г., срок переносится впервые. Проект появился на сайте разработчика вчера (08.06.2023), первое заседание с его обсуждением состоится 15.06.2023.

2027

ФСБУ «Финансовые инструменты» (БМЦ) — должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится во второй раз.

ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» (БМЦ) — должен был вступить в силу в 2019 г., срок переносится в третий раз. Проекта пока нет.

ФСБУ «Биологические активы» (ИПБ) — появился в Программе впервые. Проекта пока нет.

Как видите, с прошлого года почти ничего не изменилось, не считая принятия двух ФСБУ и разработки одного нового проекта. Насколько я понимаю, Минфин до конца не определился стоит ли продолжать курс на сближение с МСФО. Прошлым летом в БМЦ даже прилетал запрос на выражение мнения: сохраняется ли актуальность применения МСФО в качестве основы разработки ФСБУ. Естественно, ответ был положительным, но звоночек показательный.

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