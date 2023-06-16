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ФСБУ Запасы

Метод ФИФО и его друзья: зачем оценивать запасы при списании разными способами

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем в ФСБУ 5/2019 «Запасы» есть аж три альтернативных метода оценки запасов при списании и как работают эти методы.
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Метод ФИФО и его друзья: зачем оценивать запасы при списании разными способами
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу об альтернативных способах оценки запасов при списании. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» устанавливает три способа такой оценки:

  1. По себестоимости каждой единицы.

  2. По средней себестоимости.

  3. По себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Оценка производится при отпуске материалов в производство; выпуске готовой продукции; продаже продукции, товаров и материалов, их дарении, утрате, передаче в уставный капитал другой компании и прочих выбытиях. Компания должна определить способы оценки для запасов, имеющих сходные свойства и характер использования. Например, оценивать выбывающие предметы антиквариата по себестоимости каждой единицы, а все остальные запасы по средней себестоимости. Выбранные способы закрепляются в учетной политике.

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Оценка по себестоимости каждой единицы

Применяется для запасов, каждая единица которых имеет индивидуальные особенности. Из-за этого единицы могут стоить очень по-разному и усреднение их стоимости каким-либо из двух альтернативных методов приведет к перекосам в себестоимости конечной продажи.

Пример 1.

ООО «Мамкин ювелир» занимается огранкой алмазов. Каждый камешек имеет уникальные характеристики, который влияет на себестоимость его приобретения: цвет, прозрачность, вес. От себестоимости алмаза на входе будет сильно зависеть себестоимость бриллианта на выходе и его цена. Поэтому каждая единица должна оцениваться отдельно от других.

Оценка по средней себестоимости

Для многих видов запасов идентифицировать единицы сложно или дорого. Например, попробуйте определить в горе песка тонну из конкретной поставки. Или проделать то же упражнение с бензином на заправке. Для таких запасов используют усредняющие методы оценки. Самый распространенный основан на расчете среднего арифметического себестоимости всех единиц за месяц.

Пример 2.

На 01.04.2023 на складе ООО «Рога и копыта» было 10 тонн стали на сумму 500 000 руб. 10.04.2023 приобретено еще 10 тонн по 55 000 руб. за тонну, а 20.04.2023 — еще 10 тонн по 57 000 руб. за тонну. 25.04.2023 продано 25 тонн стали. Какова их себестоимость?

Сначала нужно определить среднюю себестоимость одной тонны:

(500 000 руб. + 55 000 руб./т 10 т + 57 000 руб./т 10 т) / (10 т + 10 т + 10 т) = 54 000 руб./т.

Себестоимость проданной стали рассчитывается, исходя из этой оценки: 54 000 руб./т. 25 т = 1 350 000 руб. Оставшаяся на складе сталь оценивается так же: 54 000 руб./т. 5 т = 270 000 руб.

Оценка способом ФИФО

Способ ФИФО не имеет отношения ни к Международной футбольной федерации, ни к избыточно наряженной девушке. Это русифицированная аббревиатура FIFO (First Input, First Output) — первый зашел, первый вышел. Суть способа: сначала списывается себестоимость наиболее ранней из приобретенных партий, затем следующая по старшинству. При этом физически движутся единицы из любых партий.

Пример 3.

Вот как списать сталь из предыдущего примера способом ФИФО:

Всего нужно списать 25 тонн.

Первая партия списывается полностью: 10 т на 500 000 руб.

Вторая тоже: 10 т на 550 000 руб.

Еще 5 тонн списываются из последней партии: 57 000 руб./т. * 5 т = 285 000 руб.

Итого себестоимость проданной стали: 500 000 руб. + 550 000 руб. + 285 000 руб. = 1 335 000 руб.

Оставшаяся на складе сталь оценивается по себестоимости последней партии: 57 000 руб./т. * 5 т = 285 000 руб.

Способ ФИФО в условиях инфляции позволяет выглядеть богаче. Первыми списываются наиболее дешевые старые поставки, из-за этого прибыль в отчете о финансовых результатах и остатки запасов в бухгалтерском балансе будут выше, чем при списании по средней себестоимости. Неплохой вариант, если планируется получение инвестиций или кредита.

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