Как вести блог на «Клерке» и зарабатывать на этом: секреты успеха блога компании «Моё дело»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Так я уже три года (точнее, 35 месяцев) я каждую пятницу начинаю очередной выпуск бухгалтерского ликбеза в блоге компании «Моё дело» на «Клерке». Этот блог — мой любимый проект в компании. В нём я выступаю в роли главного редактора, автора и даже маркетолога (внезапно!). Сегодня расскажу о том, чего нам удалось достичь, и как повторить этот результат.
Контент и трафик
За без малого три года мы выпустили 407 статей, которые набрали самое большое количество просмотров среди блогов компаний за всю историю «Клерка» — почти 14 миллионов (@ToT, в рейтинге счетчик так и не починили — он показывает на 4 миллиона меньше, но у меня вся статистика по каждой статье есть).
Чемпионом по количеству просмотров стала январская статья «Как заполнить уведомление в ИФНС об исчисленных суммах налогов для единого налогового платежа», просмотры которой приближаются к отметке 1,2 миллиона. О том, почему наши статьи для бухгалтеров так успешны, я подробно рассказывал здесь. Спойлер: статьи должны писать не копирайтеры, а бухгалтеры. Самозванцев на «Клерке» раскусят мгновенно.
Больше 35 тысяч читателей «Клерка» подписаны на наш блог. Это второе место — здесь немного не доработали. Но только здесь. Нажмите на кнопку «Подписаться» над названием статьи — так вы не пропустите ни одной нашей публикации, а блог станет ближе к заветной цели. Эх, почему я не додумался вставлять эту фразу в каждую статью чуть раньше!
«Моё дело» не первый год возглавляет рейтинг компаний «Клерка». Наш текущий рейтинг — 87 баллов, у ближайшего преследователя — 62. Это интегральный показатель, который зависит от популярности материалов блога и отзывов пользователей об уровне обслуживания и качестве услуг компании. Рецепт успеха — сочетание востребованного контента и хорошего продукта.
Коммерциализация блога
Партнерство с «Клерком» с лихвой окупило вложения в него. Не могу раскрывать точные цифры, но выручка от продаж с инструментов «Клерка» — многомиллионная. Кейсы нашей компании отделы продаж «Клерка» используют как эталонные. А мы и рады: это партнерство, которое выгодно всем. «Моё дело» получает доступ к бухгалтерской аудитории, «Клерк» зарабатывает на рекламе, а читатели получают полезную информацию.
Так что если вы продаете продукты для бухгалтеров — подумайте насчёт того, чтобы завести блог на «Клерке». Механика лидогенерации проста: в статьях размещаются лид-формы с предложением бесплатно получить полезный контент в обмен на контакты читателя. В нашем случае это были мини-книги с подробными инструкциями. Например, такие как «Новые ФСБУ: инструкция по применению». Прогрев, в котором ты приносишь будущему клиенту внушительную пользу еще на этапе ухаживания, даёт высокие конверсии. Поэтому не надо бояться отдавать бесплатно то, что другие продают. Это я что-то на маркетологическом сейчас задвинул.
Чтобы помочь бухгалтерам разобраться с уже действующими ФСБУ, мы собрали в электронной книге подробные инструкции по применению пяти стандартов, вступивших в силу для обязательного применения. Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе.
Новые ФСБУ: инструкция по применению
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Что дальше?
На следующей неделе я покидаю компанию «Моё дело», чтобы заниматься другим бизнесом. Блог продолжит радовать вас полезными статьями, но уже под руководством нового главреда. С интересом буду следить за публикациями. Не прощаюсь — скоро снова увидимся на «Клерке»!
А чтобы гарантированно не пропустить ни одного выпуска бухгалтерского ликбеза, подпишитесь на меня в Telegram, Дзене и YouTube!
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Комментарии12
Светлана Федоренко
Мое дело - отличный кейс и пример того, как совместная систематическая, творческая работа приносит офигенные результаты😎 Алексей, вы классный маркетолог и этот пост подтверждает это 👍
Алексей ИвановДиректорМоё дело
Спасибо! Маркетолог я пока начинающий, но прокачался за это время с нуля до уверенного джуна 😀 Лет пять назад я не знал даже, что такое UTM-метки. А в прошлом году мы заместили трафиком Клерка таргет запрещенных соцсетей, еще и CPL снизив попутно. Так что у меня теперь есть еще одна редкая профессия: таргетолог Клерка 😀
Егор АкриевСопровождение бизнес-партнеровКлерк
Какой неожиданный и приятный для сотрудников Клерка контент))
Самый крутой блог компании на Клерке именно у Моего дела👍
Алексей ИвановДиректорМоё дело
Спасибо, Егор! Мы за это время стали вашими тест-пилотами: протестировали буквально все рекламные возможности Клерка 😀
Клерк.Сопровождение
Статья интересная, благодарим за теплые слова, Алексей❤️
А счетчик в "Рейтинге компаний" показывает статистику за год, фильтр можно менять😉
Алексей ИвановДиректорМоё дело
Я знаю. Но если считать по каждой статье за все время будет почти 14 миллионов просмотров, а в рейтинге - чуть меньше 10. Применительно к бухгалтерии, я сказал бы, что нарушается требование непротиворечивости: данные аналитического учета не бьются с данными синтетического 😀
Анжелика КазаковаАккаунт-менеджерКлерк.Ру
Очень приятно узнавать обратную связь таким образом! Алексей, в самое сердечко Клерка попал💘
Алексей ИвановДиректорМоё дело
Такой план и был 😄
Вита
А я вначале очаровалась, подписалась. Через 3 месяца отписалась - не моё дело)
может быть тогда подпишитесь на Клерк.Премиум?))
Алексей ИвановДиректорМоё дело
Неожиданный поворот 😄
Алексей ИвановДиректорМоё дело
А что не понравилось?