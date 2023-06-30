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Ведение бизнеса

Как вести блог на «Клерке» и зарабатывать на этом: секреты успеха блога компании «Моё дело»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как сделать самый читаемый блог компании на «Клерке» и монетизировать его. Нужно просто использовать старый советский…
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Как вести блог на «Клерке» и зарабатывать на этом: секреты успеха блога компании «Моё дело»
Фото: Алексей Иванов

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Так я уже три года (точнее, 35 месяцев) я каждую пятницу начинаю очередной выпуск бухгалтерского ликбеза в блоге компании «Моё дело» на «Клерке». Этот блог — мой любимый проект в компании. В нём я выступаю в роли главного редактора, автора и даже маркетолога (внезапно!). Сегодня расскажу о том, чего нам удалось достичь, и как повторить этот результат.

Контент и трафик

За без малого три года мы выпустили 407 статей, которые набрали самое большое количество просмотров среди блогов компаний за всю историю «Клерка» — почти 14 миллионов (@ToT, в рейтинге счетчик так и не починили — он показывает на 4 миллиона меньше, но у меня вся статистика по каждой статье есть). 

Чемпионом по количеству просмотров стала январская статья «Как заполнить уведомление в ИФНС об исчисленных суммах налогов для единого налогового платежа», просмотры которой приближаются к отметке 1,2 миллиона. О том, почему наши статьи для бухгалтеров так успешны, я подробно рассказывал здесь. Спойлер: статьи должны писать не копирайтеры, а бухгалтеры. Самозванцев на «Клерке» раскусят мгновенно.

Больше 35 тысяч читателей «Клерка» подписаны на наш блог. Это второе место — здесь немного не доработали. Но только здесь. Нажмите на кнопку «Подписаться» над названием статьи — так вы не пропустите ни одной нашей публикации, а блог станет ближе к заветной цели. Эх, почему я не додумался вставлять эту фразу в каждую статью чуть раньше!

«Моё дело» не первый год возглавляет рейтинг компаний «Клерка». Наш текущий рейтинг — 87 баллов, у ближайшего преследователя — 62. Это интегральный показатель, который зависит от популярности материалов блога и отзывов пользователей об уровне обслуживания и качестве услуг компании. Рецепт успеха — сочетание востребованного контента и хорошего продукта.

Коммерциализация блога

Партнерство с «Клерком» с лихвой окупило вложения в него. Не могу раскрывать точные цифры, но выручка от продаж с инструментов «Клерка» — многомиллионная. Кейсы нашей компании отделы продаж «Клерка» используют как эталонные. А мы и рады: это партнерство, которое выгодно всем. «Моё дело» получает доступ к бухгалтерской аудитории, «Клерк» зарабатывает на рекламе, а читатели получают полезную информацию. 

Так что если вы продаете продукты для бухгалтеров — подумайте насчёт того, чтобы завести блог на «Клерке». Механика лидогенерации проста: в статьях размещаются лид-формы с предложением бесплатно получить полезный контент в обмен на контакты читателя. В нашем случае это были мини-книги с подробными инструкциями. Например, такие как «Новые ФСБУ: инструкция по применению». Прогрев, в котором ты приносишь будущему клиенту внушительную пользу еще на этапе ухаживания, даёт высокие конверсии. Поэтому не надо бояться отдавать бесплатно то, что другие продают. Это я что-то на маркетологическом сейчас задвинул.

Чтобы помочь бухгалтерам разобраться с уже действующими ФСБУ, мы собрали в электронной книге подробные инструкции по применению пяти стандартов, вступивших в силу для обязательного применения. Пособие написано коллективом экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело» под редакцией директора по знаниям и развитию учётной системы Алексея Иванова — кандидата экономических наук и соразработчика ФСБУ. В каждой главе приведены примеры отражения конкретных ситуаций в бухгалтерском учёте, которые можно использовать в повседневной работе.

Новые ФСБУ: инструкция по применению

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Что дальше?

На следующей неделе я покидаю компанию «Моё дело», чтобы заниматься другим бизнесом. Блог продолжит радовать вас полезными статьями, но уже под руководством нового главреда. С интересом буду следить за публикациями. Не прощаюсь — скоро снова увидимся на «Клерке»!

А чтобы гарантированно не пропустить ни одного выпуска бухгалтерского ликбеза, подпишитесь на меня в Telegram, Дзене и YouTube!

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Моё дело

Моё дело

Интернет-бухгалтерия

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Комментарии

12
  • Логотип s.fedorenko
    s.fedorenko
    1 час назад

    Светлана Федоренко

    Мое дело - отличный кейс и пример того, как совместная систематическая, творческая  работа приносит офигенные результаты😎 Алексей, вы классный маркетолог и этот пост подтверждает это 👍 

    • Логотип Aleksey Ivanov
      Aleksey Ivanov 1 час назад

      Алексей ИвановДиректорМоё дело

      Спасибо! Маркетолог я пока начинающий, но прокачался за это время с нуля до уверенного джуна 😀 Лет пять назад я не знал даже, что такое UTM-метки. А в прошлом году мы заместили трафиком Клерка таргет запрещенных соцсетей, еще и CPL снизив попутно. Так что у меня теперь есть еще одна редкая профессия: таргетолог Клерка 😀

  • Логотип CheeseKlerk
    CheeseKlerk
    1 час назад

    Егор АкриевСопровождение бизнес-партнеровКлерк

    Какой неожиданный и приятный для сотрудников Клерка контент)) 
    Самый крутой блог компании на Клерке именно у Моего дела👍

    • Логотип Aleksey Ivanov
      Aleksey Ivanov 1 час назад

      Алексей ИвановДиректорМоё дело

      Спасибо, Егор! Мы за это время стали вашими тест-пилотами: протестировали буквально все рекламные возможности Клерка 😀

  • Логотип Клерк.Сопровождение
    Клерк.Сопровождение 1 час назад

    Клерк.Сопровождение

    Статья интересная, благодарим за теплые слова, Алексей❤️

    А счетчик в "Рейтинге компаний" показывает статистику за год, фильтр можно менять😉

    2023-06-30_10-16-13.png

    • Логотип Aleksey Ivanov
      Aleksey Ivanov 1 час назад

      Алексей ИвановДиректорМоё дело

      Я знаю. Но если считать по каждой статье за все время будет почти 14 миллионов просмотров, а в рейтинге - чуть меньше 10. Применительно к бухгалтерии, я сказал бы, что нарушается требование непротиворечивости: данные аналитического учета не бьются с данными синтетического 😀

  • Логотип akazakova
    akazakova
    1 час назад

    Анжелика КазаковаАккаунт-менеджерКлерк.Ру

    Очень приятно узнавать обратную связь таким образом! Алексей, в самое сердечко Клерка попал💘

    • Логотип Aleksey Ivanov
      Aleksey Ivanov 1 час назад

      Алексей ИвановДиректорМоё дело

      Такой план и был 😄

  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни 26 минут назад

    Вита

    А я вначале очаровалась, подписалась. Через 3 месяца отписалась - не моё дело)

    • Логотип Татьяна Ермалюк
      Татьяна Ермалюк
      18 минут назад

      может быть тогда подпишитесь на Клерк.Премиум?))

      • Логотип Aleksey Ivanov
        Aleksey Ivanov 10 минут назад

        Алексей ИвановДиректорМоё дело

        Неожиданный поворот 😄

    • Логотип Aleksey Ivanov
      Aleksey Ivanov 9 минут назад

      Алексей ИвановДиректорМоё дело

      А что не понравилось?

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Моё дело
Ведение бизнеса

Как вести блог на «Клерке» и зарабатывать на этом: секреты успеха блога компании «Моё дело»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как сделать самый читаемый блог компании на «Клерке» и монетизировать его. Нужно просто использовать старый советский…

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