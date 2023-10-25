Курс ИПБ России от «Моё дело Бюро»

Совсем скоро в сервисе «Моё дело Бюро» стартует курс от Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России). Подписчики сервиса могут бесплатно пройти обучение по курсу и подтвердить свою квалификацию. Необходимый для членства в ИПБ России объем ежегодного повышения профессионального уровня (40 часов) будет вам обеспечен!

Курс стартует 21 ноября. Он состоит из четырех вебинаров на тему «Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года».

Программа обучения:

21 ноября 2023 года в 11:00 мск

«Собственные и арендованные основные средства в отчетности за 2023 год»

капитальные вложения;

модернизация основных средств;

операционная аренда;

финансовая аренда (лизинг).

28 ноября 2023 года в 11:00 мск

«Собственные и полученные в пользование НМА в отчетности за 2023 год»

создание и доработка нематериальных активов (НМА);

предоставление доступа к НМА;

получение в пользование НМА;

ребрендинг.

5 декабря 2023 года в 11:00 мск

«Дебиторская и кредиторская задолженность в отчетности за 2023 год»

создание и использование резерва по сомнительным долгам;

продажа дебиторской задолженности;

кредиторская задолженность: отражение и списание;

перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

12 декабря 2023 года в 11:00 мск

«Финансовые результаты и их показатели. Выплаченные и полученные дивиденды»

доходы и расходы;

прибыли и убытки;

дивиденды;

взаимоувязка показателей отчетности.

Что поможет пройти курс?

Пройти курс, имея доступ к системе «Мое дело. Бюро», достаточно просто. В сервисе Бюро вам будут доступны:

пошаговые алгоритмы для решения вопросов по бухгалтерской, кадровой и юридической тематике;

всегда актуальная правовая база;

обзоры изменений законодательства;

консультации по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету, а также правовым вопросам.

Что получите по итогам курса?

Во-первых, повысите квалификацию для продления аттестата профессионального бухгалтера с подтверждением 40 часов для действующих членов ИПБР.

Во-вторых, получите сертификат от ИПБ России (для членов института).

Кстати, если вы не являетесь членом ИПБ России, то по итогам прохождения курса получите сертификат от «Моё дело».

Что делать тем, кто не является клиентом системы «Моё дело Бюро»?

Шаг 1: Получить демо-доступ к сервису и попробовать его в деле. Демо-доступ позволит изучить в том числе и записи вебинаров из прошлых курсов ИПБ России.

Шаг 2: Оформить подписку к сервису со специальным промокодом, который позволит получить особую скидку к доступу или подарки ко Дню бухгалтера (только для пользователей Клерка).

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K7o5J