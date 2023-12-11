Изменения Налоговый кодекс (часть I), которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Ранее мы уже писали о новогодних изменениях в Налоговый кодекс по отдельным налогам. Сейчас же расскажем о поправках в часть I кодекса – о новом основании блокировки счета, о неприятностях за несдачу расчета по выплатам иностранным организациям, о новых рисках для медицинских, образовательных, спортивных организаций и о многом другом

Уведомление вместо платежки

С 2024 года прекращает действовать порядок применения платежки-уведомления вместо уведомления о рассчитанных суммах налогов (взносов, сборов).

Если ЕНП уплачивается до подачи отчетности или отчетности вообще нет, плательщик должен представить в ИФНС специальное уведомление. Заменить его платежкой-уведомлением со статусом плательщика "02" больше нельзя.

Утрачивают силу особые правила заполнения таких платежек, установленные в п. 7 приложения № 2 и абз. 3 приложения № 5 к Приказу Минфина России № 107н от 12 ноября 2013 г. (в частности, проставление в платежках статуса "02" в поле 101).

Исключение: еще принимаются платежки-уведомления с датой платежного документа до 31 декабря 2023 года включительно (письмо ФНС России № КЧ-4-8/14514 от 17 ноября 2023 г.). Например, такая ситуация может сложиться с платежками-уведомлениями по НДФЛ, датированными 29 декабря (с доходов за период с 23 по 31 декабря 2023 года)

Подтверждение: п. 12 ст. 4 Федерального закона № 263-ФЗ от 14 июля 2022 г., п. 4 Приказа Минфина России № 199н от 30 декабря 2022 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

В 2023 году действует переходное положение: те, кто еще ни разу не представлял уведомления об исчисленных суммах по утвержденной форме, могут заменить их распоряжениями на перевод денежных средств, то есть обычными платежками.

Еще одно основание для блокировки счета

Расширен перечень отчетности, за непредставление которой ИФНС может приостановить операции по банковским счетам и переводы электронных денежных средств (ЭДС).

Блокировать счета и переводы ЭДС налоговая инспекция будет также, если налоговый агентзадержит представление расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов более чем на 20 рабочих дней после крайнего срока его подачи.

Разблокировку проведут не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления расчета.

Подтверждение: п. 24 ст. 1, ч. 7 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

В перечень такой отчетности входят:

налоговые декларации;

расчет сумм НДФЛ исчисленных и удержанных налоговым агентом;

РСВ.

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Ответственность за несдачу расчета сумм, выплаченных иностранным организациям

Изменена налоговая ответственность за непредставление (несвоевременное представление) налоговым агентом расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Непредставление (несвоевременное представление) в ИФНС расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период влечет в том числе налоговую ответственность в виде штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления расчета, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб.

Соответственно, за такое правонарушение штраф по ст. 126 Налогового кодека РФ (за непредставление сведений, необходимых для проведения налогового контроля) одновременно не применяется (п. 2 ст. 108 Налогового кодекса РФ)

Подтверждение: п. 43 ст. 1, ч. 7 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Применяется штраф по ст. 126 Налогового кодекса РФ (за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля), как правило, в размере 200 руб.

Правила уточнения расчетов налоговых агентов

Правила формирования "уточненки" с 2024 года различаются в зависимости от того, по какому расчету она составляется:

расчет сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов уточняется полностью – по всем налогоплательщикам, указанным в ранее представленном в ИФНС расчете;

остальные виды расчетов налоговых агентов уточняются только по тем налогоплательщикам, данные по которым были искажены.

Подтверждение: п. 29 ст. 1, ч. 7 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Уточненный расчет налогового агента должен содержать данные только по тем налогоплательщикам, в отношении которых обнаружены факты неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы налога.

Штраф за неверные сведения по соцвычетам (в т.ч. для медицинских, образовательных, спортивных организаций)

Установлена ответственность за подачу недостоверных сведений для получения социальных вычетов в упрощенном порядке (для организаций, ИП, оказывающих соответствующие услуги физлицу-налогоплательщику).

Для организаций и ИП введен штраф за подачу в ИФНС недостоверныхсведений о стоимости их услуг, оказанных налогоплательщику-физлицу, в рамках процедуры упрощенного получения налогоплательщиком социальных налоговых вычетов.

Размер штрафа – 20% от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком при упрощенном получении социального налогового вычета на основании таких недостоверных сведений.

Организации и ИП освобождаются от этой ответственности, если они до того, как узнали, что ИФНС обнаружила недостоверность их сведений:

самостоятельно выявили ошибки;

и представили уточненные документы.

Ответственность применяется к расходам налогоплательщика, понесенным с 1 января 2024 года.

Подтверждение: п. 45 ст. 1, ч. 7, 26 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Ответственность не установлена в том числе потому, что социальные налоговые вычеты нельзя получить в упрощенном порядке.

"Стабилизационная оговорка" для резидентов ОЭЗ

Введена "стабилизационная оговорка" о неухудшении налоговых условий для резидентов ОЭЗ.

Резидентам ОЭЗгарантированосохранение пониженных налоговых ставок, тарифов страховых взносов, налоговых льгот и иных преференций в случае их отмены (повышения) до наступления одного из следующих моментов:

даты утраты статуса резидента ОЭЗ;

либо даты окончания срока действия налоговых преференций, установленных на дату заключения соглашения об осуществлении деятельности по Федеральному закону № 116-ФЗ от 22 июля 2005 г. (об ОЭЗ), – если этот срок истекает ранее даты утраты статуса резидента ОЭЗ.

Подтверждение: Федеральный закон № 522-ФЗ от 2 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Подобная защита налоговых преференций доступна только резидентам ТОР, свободного порта Владивосток.

Новые взаимозависимые лица

Дополнен порядок учета и контроля сделок между взаимозависимыми лицами.

Введены новые случаи признания лиц взаимозависимыми.

В перечень таких лиц дополнительно включены:

организации, ключевые фигуры которых (отвечающие определенным условиям) находятся в семейной или родственной связи;

контролирующие лицо и его контролируемая иностранная компания (КИК);

контролируемые иностранные компании с одним и тем же контролирующим лицом.

Внимание: новые правила применяются к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ начиная с 1 января 2024 года (вне зависимости от даты заключения соответствующего договора). Иное может быть предусмотрено президентским НПА.

Подтверждение: п. 2 ст. 1, ч. 2, 7 ст. 6 Федерального закона № 539-ФЗ от 27 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Формально такие лица взаимозависимыми не признаются.

В материале системы «Мое дело Бюро» «Основные изменения законодательства по налогам, сборам и взносам, вступающие в силу с начала 2024 года (общие положения)» вы также получите информацию:

– об установленных на 2024 год коэффициентах-дефляторах (для целей налогообложения);

– о новом перечне КБК;

– об обновлении формы (формата) уведомления о КИК и порядка его заполнения (с отчетности за 2023 год).

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