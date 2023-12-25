Бухучет капитальных вложений в нематериальные активы по ФСБУ 26/2020

С отчетности за 2024 год организации для учета затрат на приобретение, создание и улучшение объектов нематериальные активы (НМА) в обязательном порядке должны применять ФСБУ 26/2020 «Капительные вложения». Расскажем о том, как их нужно учитывать. Заодно сравним новые нормы с ранее применявшимися

Затраты организации на приобретение, создание и улучшение объектов НМА теперь именуются капитальными вложениями. Учитывать их нужно по-новому. Преимуществом по сравнению с другими стандартами является то, что перейти на него перспективно могут все организации.

ФСБУ 26/2020: что устанавливает и для кого?

С отчетности за 2024 год действие ФСБУ 26/2020, касавшегося учета капвложений в основные средства, распространено и на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА (п. 2 Приказа Минфина России № 87н от 30 мая 2022 г.).

С 1 января 2024 года не применяются: ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов";

ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы".

Стандарт устанавливает требования к формированию в бухучете информации о капитальных вложениях организаций. Объектом регулирования стандарта являются капитальные вложения.

ФСБУ 26/2020 должны применять все организации, в том числе:

коммерческие (в т. ч. применяющие упрощенные способы бухучета) и некоммерческие;

кредитные и некредитные финансовые организации.

Не применяют ФСБУ 26/2020 лишь организации бюджетной сферы.

Кроме того, организации, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухучета (к ним относятся и малые (в т. ч. микро-) предприятия), во-первых, могут отказаться от ведения учета капвложений в НМА и, соответственно, самих таких активов. В таком случае затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухучету в качестве НМА, нужно признавать в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их несения.

При этом должен быть организован контроль наличия и движения таких объектов.

Ранее такое правило признания затрат не распространялось на улучшение объектов, которые подлежали принятию к бухучету в качестве НМА.

Во-вторых, если организация с упрощенным бухучетом все-таки решила вести бухучет НМА и капвложений в них, то она при применении стандарта вправе:

Что признается капитальным вложением?

Капитальные вложения в НМА – это затраты организации на приобретение, создание и улучшение объектов НМА, в том числе затраты на:

приобретение имущества, предназначенного для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА;

приобретение прав (в т. ч. исключительных, по лицензионному договору) на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации (СИ), предназначенные для использования непосредственно в качестве объектов НМА;

создание объектов НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР;

улучшение объектов НМА, связанное с улучшением (повышением) первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов;

приобретение (в частности, получение, продление, переоформление, подтверждение) прав на ведение отдельных видов деятельности по специальному разрешению (лицензии).

Ранее имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения объектов НМА, учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования.

Обратите внимание: согласно ФСБУ 26/2020 материальные ценности, приобретенные для использования в процессе создания, улучшения НМА (в частности, материальные носители), к запасам не относятся. Их квалифицируют как капитальные вложения с момента приобретения. Поэтому можно: учитывать эти ценности на отдельном субсчете счета 10 "Материалы", закрепив для них те же правила оценки при признании и отпуске на нужды создания (улучшения) НМА, что и для запасов;

принимать все приобретенные для создания (улучшения) НМА материалы сразу на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы", ограничившись складским учетом операций с этими ценностями. Выбор одного из вариантов требуется закрепить в учетной политике. Однако при любом варианте в отчетности нужно показать стоимость как использованных, так и неиспользованных материальных ценностей в составе капитальных вложений (в разделе I бухгалтерского баланса). Если уже после приобретения материалов принято решение использовать их в создании (улучшении) НМА, то на дату принятия такого решения их нужно переквалифицировать в капитальные вложения. В обратной ситуации, когда материалы учтены по дебету счета 08, но не были использованы в процессе создания (улучшения) НМА либо их решили учитывать отдельно от НМА, то их расчетную стоимость нужно вычесть из общей суммы капитальных вложений.

Не относятся к капитальным вложениям расходы на вложения в РИД и СИ, на которые у организации нет исключительных и иных прав или которые предназначены для продажи.

В ФСБУ сформулированы условия признания капитальных вложений в бухучете:

понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.

При этом неважно, произведены данные расходы при первоначальном приобретении (создании) объекта НМА или в последующем – при его улучшении.

Ранее фактическая (первоначальная) стоимость объекта НМА, по которой он принимался к бухучету, не подлежала изменению при улучшении объекта.

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В какой сумме признавать капитальные вложения?

Капвложения при соблюдении условий их признания в общем случае учитываются в сумме фактических затрат. В отдельных случаях фактическими затратами считается справедливая стоимость имущества (работ, услуг).

5.1. Признание капвложений в сумме фактических затрат

Открытый перечень таких расходов приведен в п. 10 ФСБУ 26/2020. В частности, это:

уплаченные и (или) подлежащие уплате продавцу (поставщику, правообладателю, подрядчику) суммы, определяемые с учетом особенностей в части учета скидок, отсрочек;

стоимость активов организации (в частности, материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, СИ), списываемая в связи с их использованием при проведении капвложений;

амортизация активов, используемых при капвложениях;

затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при капвложениях, текущий ремонт этих активов;

зарплата и вознаграждения работникам, труд которых используется при проведении капвложений, и начисления в виде страховых взносов с них;

государственные пошлины и другие аналогичные расходы, произведенные в связи с приобретением, созданием, улучшением объекта НМА;

иные затраты, в отношении которых соблюдаются условия признания капвложения.

При признании капвложений не учитываются, в частности, расходы:

понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении объекта НМА;

на поддержание работоспособности или исправности материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, СИ, их текущий ремонт;

на ненадлежащую организацию процесса капвложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины);

в виде убытков от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций;

на обесценение других активов, даже если они использовались при капвложениях;

управленческие (кроме непосредственно связанных с капвложениями) и рекламные расходы;

в виде затрат на поддержание, обновление, восстановление, сохранение нормативных показателей функционирования объектов НМА, в том числе СПИ, отличные от затрат на улучшение, в том числе продление СПИ объектов НМА.

В стоимости капвложений не учитываются:

авансы, выплаченные продавцу (поставщику, правообладателю, подрядчику) до момента предоставления им прав на РИД, СИ (поставки имущества, выполнения работ, оказания услуг);

НДС, уплаченный поставщику (исполнителю).

То есть стоимость капвложений не увеличивается на эти суммы.

В бухучете капитализация фактических затрат на приобретение НМА отражается по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" (для этого может быть использован субсчет 08.5 "Приобретение объектов НМА" или субсчет 08.8 "Выполнение НИОКР" (для затрат, связанных с выполнением НИКОР). По завершении капитальных вложений их сумма, накопленная на счете 08, списывается в дебет счета 04 "Нематериальные активы".

При принятии к учету НМА, приобретенных за плату, проводки могут быть такими:

ДЕБЕТ 08.5 КРЕДИТ 60

включена в стоимость капвложений договорная стоимость приобретенного объекта (без НДС, подлежащего вычету);

ДЕБЕТ 08.5 КРЕДИТ 60 (76, 10, 70, 69, ...)

включены в стоимость капвложений дополнительные затраты (на доставку, установку и др.);

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76)

отражен НДС, предъявленный контрагентами с договорной стоимости объекта, а также со стоимости доставки, установки и т.п.;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

принят к вычету НДС, предъявленный контрагентами;

ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 08.5

признан в учете НМА.

На дату (даты) оплаты продавцу и иным контрагентам делается проводка:

ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51

перечислена оплата продавцу и иным контрагентам.

В стоимости капвложений учитываются:

скидки, премии, льготы, предоставленные продавцом (поставщиком, правообладателем, исполнителем);

при предоставлении продавцом (поставщиком, правообладателем, исполнителем) отсрочки (рассрочки) на срок более 12 месяцев – суммы оплаты без учета стоимости отсрочки (рассрочки). При этом стоимость отсрочки (рассрочки) учитывается по ПБУ 15/2008 (как проценты по заемному обязательству).

Такие правила также понижают стоимость капвложений, признанную в бухучете.

Таким образом, в случае предоставления отсрочки (рассрочки) капвложения признаются без стоимости отсрочки:

ДЕБЕТ 08.5 КРЕДИТ 60

признаны капвложения по стоимости без учета отсрочки.

А стоимость отсрочки (рассрочки) равномерно (например, ежемесячно в течение периода отсрочки (рассрочки)) списывается в состав прочих расходов:

ДЕБЕТ 91.2 КРЕДИТ 60

признана часть стоимости отсрочки.

Стоимость капвложений уменьшается на расчетную стоимость полученных в ходе их проведения материальных ценностей, которые организация планирует продать, использовать иным образом.

Расчетная стоимость таких матценностей определяется исходя из фактических затрат на их приобретение, создание (а если их невозможно определить, то исходя из справедливой стоимости, чистой стоимости продажи (ранее – рыночная стоимость), стоимости аналогичных ценностей) и не может быть выше затрат на капвложения.

При выделении таких активов из капвложений используется, например, проводка:

ДЕБЕТ 10 (21, 43) КРЕДИТ 08

признаны материальные ценности, полученные в ходе капвложений.

Таким же образом нужно определять расчетную стоимость:

матценностей, которые остались неиспользованными при проведении капвложений;

материальных носителей (вещей), в которых выражены РИД, СИ, при признании таких объектов обособленно от объекта НМА.

Если организация создает объект интеллектуальной собственности для заказчика, на который у нее возникают права (исключительные, использования), и этот объект соответствует признакам НМА, то из суммы фактических затрат на создание объекта для заказчика нужно вычесть расчетную стоимость капвложений в такой объект.

5.2. Признание капвложений по справедливой стоимости

Фактические расходы на капвложения признаются по справедливой стоимости имущества (работ, услуг), прав на РИД, СИ в следующих случаях:

оплата капвложений неденежными средствами;

безвозмездное получение имущества, прав на РИД, СИ.

В случае оплаты капвложений неденежными средствами общая сумма капитальных вложений в целом формируется по общим правилам. При этом величина затрат, оплаченных неденежными средствами, определяется в сумме:

справедливой стоимости передаваемого имущества, прав на РИД (СИ), работ, услуг;

либо справедливой стоимости приобретенного имущества, прав на РИД (СИ), работ услуг, если справедливую стоимость передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг определить невозможно;

либо балансовой стоимости передаваемых активов (фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг) – если невозможно определить справедливую стоимость передаваемого и приобретаемого имущества, прав на РИД (СИ), работ, услуг.

Справедливая стоимость передаваемого (получаемого) имущества (работ, услуг) определяется в соответствии с МСФО 13 "Оценка справедливой стоимости". Стоимость, согласованная сторонами в договоре (без НДС), как правило, является справедливой. Исключением могут быть ситуации, когда сделка заключена на нерыночных условиях (например, в силу взаимозависимости сторон).

Если организация при оплате капвложений в НМА первой получила имущество от контрагента по договору, предусматривающему оплату неденежными средствами, бухгалтерские записи могут быть следующими.

На дату поступления имущества:

ДЕБЕТ 08.5 КРЕДИТ 60

признаны капвложения на приобретение НМА;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

отражен НДС, предъявленный контрагентом;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

принят к вычету НДС, предъявленный контрагентом.

На дату перехода права собственности к организации:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 62

отражено закрытие неденежных расчетов с контрагентом;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 76 субсчет "НДС"

принят к вычету НДС с аванса.

На дату несения дополнительных затрат (на доставку, установку):

ДЕБЕТ 08.5 КРЕДИТ 60 (76, 23, 10, 70, 69, 96, ...)

включены в капвложения дополнительные затраты в связи с получением имущества;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76)

отражен НДС с суммы дополнительных затрат;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

принят к вычету НДС с суммы дополнительных затрат.

На дату завершения капвложений и готовности объекта к использованию:

ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 08.5

принят к учету НМА по первоначальной стоимости.

На дату расчета:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62

получена доплата от контрагента – в случае, если стоимость переданных прав (имущества, работ, услуг) больше, чем стоимость полученного имущества;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

перечислена доплата контрагенту – в случае, если стоимость переданного прав (имущества, работ, услуг) меньше, чем стоимость полученного имущества;

ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51

оплачены дополнительные затраты.

Если организация первой передает права (имущество, работы, услуги) контрагенту, то она имеет право на вычет НДС с аванса, уплаченного в неденежной форме. Тогда при получении имущества от контрагента организация восстанавливает НДС с аванса в неденежной форме, принятый ранее к вычету.

При безвозмездном получении прав на РИД (СИ), имущества в стоимость капвложений включается справедливая стоимость поступивших прав (имущества) на дату его принятия к учету.

При безвозмездном получении капвложений в НМА бухгалтерские записи могут быть такими:

ДЕБЕТ 08.5 КРЕДИТ 98.2 (83)

включена в капитальные вложения справедливая стоимость безвозмездно полученного имущества.

В данной проводке счет 83 используется при получении имущества от акционера (участника)).

В случае несения дополнительных затрат (на доставку, установку):

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60 (76, 23, 10, 70, 69, 96, ...)

включены в капитальные вложения дополнительные затраты в связи с получением имущества;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76)

отражен НДС с суммы дополнительных затрат;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

принят к вычету НДС с суммы дополнительных затрат;

ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51

оплачены дополнительные затраты.

На дату завершения капвложений и готовности объекта к эксплуатации:

ДЕБЕТ 04) КРЕДИТ 08.5

принят к учету НМА по первоначальной стоимости.

Фактические затраты, связанные с капитальными вложениями в несколько объектов НМА, распределяются между ними обоснованным способом, установленным организацией самостоятельно. Например, можно в учетной политике закрепить способ распределения – пропорционально объему выполненных работ по каждому объекту.

Обесценение капитальных вложений

Организации должны в обязательном порядке проверять капвложения в НМА на обесценение и учитывать изменения их балансовой стоимости в связи с обесценением. Проверка и учет ведутся в соответствии с МСФО 36 "Обесценение активов" (см. соответствующий раздел в материале о применении ФСБУ 14/2022).

Суммы накопленного обесценения по объекту капвложений в бухучете отражаются отдельно от суммы фактических затрат, связанных с капвложениями, и не изменяют ее.

Прекращение признания капитальных вложений

Основания прекращения признания капвложений:

пригодность к использованию в качестве НМА после завершения всех капитальных вложений;

выбытие (отчуждение прав на РИД (СИ), продажа, передача, утрата);

прекращение проведения в отсутствие перспектив возобновления или продажи.

Капвложения списываются в отчетном периоде их выбытия (прекращения).

При этом расходами признаются:

балансовая стоимость списываемых капвложений;

затраты на выбытие.

Если при выбытии РИД (СИ) происходит переход исключительного права на него, который подлежит госрегистрации, то НМА в бухучете списывается на дату госрегистрации перехода исключительного права на него.

Доходами признаются поступления от выбытия капвложений.

На сайте moedelo.org в материале «Экспертное заключение. Учет капитальных вложений в нематериальные активы по ФСБУ 26/2020» вы также узнаете:

– о порядке признания затрат на НИОКР;

– об информации, которую нужно раскрывать о капвложениях в НМА в бухгалтерской отчетности;

– о порядке перехода на ФСБУ 26/2022 в части НМА с 1 января 2024 года.

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