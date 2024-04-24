5 лайфхаков для бухгалтера: что делать, если директор не повышает зарплату

Даже самая достойная зарплата бухгалтера после пары лет без повышения становится не очень впечатляющей. Цены на жизнь растут, а индексация окладов оставляет желать лучшего. Рассказываем, что делать специалисту, который хочет повысить доход, но не может достучаться до начальства.

Хорошие специалисты в бухгалтерии обычно сильные люди, склонные думать «если я буду много работать, у меня будет замечательная карьера». Они приходят в компанию и пашут. Отказываются от выходных, не ходят на больничные, сознательно откладывают жизнь ради того, чтобы построить карьеру. Итог обычно безрадостный. Жертвы принесены, а руководство этого как будто не замечает.

Тогда бухгалтер решает брать дело в свои руки: собирает убедительные аргументы и идёт к директору просить повышения зарплаты. Но и тут звезды не сошлись — директор отказал. На это нашлось миллион причин: а у нас кассовый разрыв, а у нас вилка такая и этот участок оплачивается только так, а у нас новый проект намечается и пока бюджет туда тратим.

В сегодняшней статье рассматриваем пять самых разных вариантов повышения дохода бухгалтера. Рассказываем и о фрилансе, и о консультировании, и о небольшой практике, и о партнёрских программах. Что-то своё найдут и те, кто по натуре предприниматель, и те, кто хочет остаться в найме, но зарабатывать больше.

Лайфхак 1. Брать клиентов и вести им учёт. Лайфхак 2. Передавать партнёрам запросы, с которыми не справляешься сам. Лайфхак 3. Продавать свою экспертность. Лайфхак 4. Сменить место работы. Лайфхак 5. Перейти на более оплачиваемый участок в компании. Резюмируем.

Лайфхак 1. Брать клиентов и вести им учёт

Взять клиентов — самое простое решение (на первый взгляд). Вы становитесь не привязаны к работе в компании, быстро повышаете цены, нанимаете помощников и открываете своё небольшое дело.

Можно даже бесплатно продвигаться: есть соцсети, есть Авито, есть Яндекс.Услуги. На Тильде есть бесплатный тариф, можно сделать сайт-одностраничник.

На деле сложностей — почти как в бизнесе. Фриланс освобождает и от ограничений, и от фундамента, который для вас создают другие.

У фрилансера нет никаких гарантий:

Нет гарантии, что у вас будут клиенты.

Нет гарантии, что они согласятся на нормальные цены.

Нет гарантии, что они будут нормальными людьми.

Нет гарантии, что вас будут рекомендовать.

Нет гарантии, что вы наберёте слишком много проектов.

Нет гарантированных отпусков и выходных.

Нет гарантированного перерыва на обед.

Нет гарантии, что реклама сработает.

Нет гарантии, что сделавший рекламу человек вас не обманет.

Поверьте шеф-редактору «Моего дела»: даже опытный фрилансер может влипнуть в неприятную историю. 3 выходных за месяц, работа по 15 часов и доход не выше среднемесячного в этом героическом рывке — не то что бы редкая история.

Для предприимчивого человека фриланс — и впрямь хороший трамплин. Но на него нужно заходить с умом и пониманием, что вы собираетесь делать.

Откуда брать клиентов, сколько работать, как копить на отпуск, сколько дохода отдавать на рекламу, как искать подрядчиков на рекламу — всё это базовые вопросы для любого фрилансера, не только бухгалтера.

Придётся немного разобраться в дизайне, текстах, сайтах и соцсетях, чтобы нанимать реальных профессионалов. И это тоже базовые вопросы.

Награда за это — способность быстро повышать цены. Если у вас всё хорошо с привлечением клиентов и качеством оказания услуг, вы быстро сможете брать максимальную часовую ставку в вашем сегменте рынка.

Если после вы наймёте хороших помощников и будете заниматься организацией, то будете получать больше, чем любой главбух в найме.

Но это «если». А если нет — нет.

Лайфхак 2. Передавать партнёрам запросы, с которыми не справляешься сам

Даже без частной практики можно порой получать запросы. Нам кажется, каждый бухгалтер периодически слышит что-то вроде:

«А декларацию сделаешь?»;

«А по патенту подскажешь?»;

«А учёт восстановишь?».

Можно честно отвечать — не хватает квалификации, и получать в ответ удивлённо: «Как нет? Тыжбухгалтер!».

Можно говорить, что не хватает времени. Но при этом у человека всё равно останется запрос — и он будет готов заплатить за то, чтобы вопрос решили.

Такое происходит и с работающими на первичке, и с теми, кто набрал себе клиентов, но не может выключить сарафанное радио.

Чтобы не упускать выгоду, можно передавать запросы партнёрам. Даже знакомые бухгалтеры с разными компетенциями периодически советуют друг друга — и нередко по договорённости получают часть от оплаты нового клиента.

Но искать других бухгалтеров-партнёров — дело долгое. Многие не готовы к сотрудничеству, при этом в их надёжности нельзя быть уверенным. Если вы только начинаете работать с партнёрами, лучше подключиться к существующей программе у крупной компании.

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Как это работает? Всего три понятных шага:

К вам обращается потенциальный клиент, которому вы не готовы оказать бухгалтерскую услугу. Вместо того чтобы просто отказать, вы рекомендуете заказчику «Моё дело» — аутсорсера №1 в России. Получаете бонус с каждого клиента: за ИП — 25 000 руб., за юрлицо — 45 000 руб., независимо от стоимости услуги, которую они закажут у сервиса.

Все участники в профите: компания получает качественную услугу, бухгалтер — бонус и благодарность клиента, сервис — нового пользователя.

Здесь тоже нет лёгкого пути к миллионам. Большинство бухгалтеров редко сталкивается с такими запросами, чтобы подобный источник дополнительного дохода стал стабильным.

Больше всего этот способ подходит узконаправленным специалистам, которые уже слишком востребованы и получают много нецелевых заявок.

Для остальных специалистов это скорее приятная разовая доплата за умение сориентировать человека по ситуации.

Лайфхак 3. Продавать свою экспертность

Просто взять подработку, без полного перехода на фриланс. Если перспективы роста внутри компании нет, а к увольнению вы не готовы, зато располагаете свободным временем, это ваш вариант. Например, можно:

готовить декларации 3-НДФЛ;

писать экспертные статьи для финансовых и бизнес-изданий;

делиться профессиональными знаниями и преподавать в онлайн-школах;

давать консультации клиентам и коллегам.

В этом варианте дополнительный доход меняется на свободное время. «Чистый» фриланс может быть выгоднее — зато вы сохраняете прочный фундамент в виде работы.

Лайфхак 4. Сменить место работы

Рынок предлагает разную зарплату. Больше всего на неё влияют величина компании и сфера её работы.По данным hh.ru больше всего получают бухгалтеры на крупных предприятиях добывающей отрасли, тяжелого машиностроения и строительства.

Оклады пониже встречаются в розничной торговле, общепите и гостиничном бизнесе.

У этого решения есть и минусы. Ради новой работы вам придётся:

Привыкать к другому порядку — «переключаться» на новые счета, операции и отчёты, перестраиваться под бизнес-процессы компании, внутренний документооборот и ПО. Чем крупнее предприятие, тем больше особенностей.

Вливаться в новый коллектив — налаживать контакты, искать товарищей, адаптироваться к разным типажам и характерам. «Притирка» отнимет много эмоционального ресурса.

(Опционально) Пожертвовать соцпакетом — не все работодатели готовы платить крупные суммы «в белую». Вам могут предложить больший оклад, но в конверте.

(Опционально) Тратить много времени на дорогу — возможные варианты могут находиться гораздо дальше от вашего дома. Заранее посчитайте все дополнительные расходы на дорогу до офиса, а также время, которое вы будете проводить в пути ежедневно.

Лайфхак 5. Перейти на более оплачиваемый участок в компании

Не обязательно менять компанию, чтобы вырасти.

Покажите начальству, что ему выгодно повысить вашу квалификацию. Надёжнее обучить уже проверенного сотрудника, «вырастить» внутри компании профессионала, чем искать на рынке новые кадры.

Собрали для вас самые высокооплачиваемые участки:

бухгалтерский учёт по расчётам внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

учёт ТМЦ и основных средств;

внутренний аудит, управленческий учёт.

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Резюмируем

Мы привели пять рабочих способов, как бухгалтеру зарабатывать больше, если директор не планирует повышать зарплату. Любой из этих лайфхаков требует гибкости, при этом позволит не только увеличить доход, но и вырасти профессионально.

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