Раскрываем карты: вся правда о бухгалтерском аутсорсинге 

Хватит верить слухам, что частичный аутсорсинг — это шаг к полному отказу от штатной бухгалтерии или способ развалить учёт. Аутсорсер — не конкурент и не враг главному бухгалтеру, а надежный помощник.

У главбуха есть десяток серьёзных причин опасаться аутсорсинга

Отдавать что-то внешним специалистам страшно — теоретически, можно потерять контроль над:

Конфиденциальностью финансовой информации — страх возможных утечек.

Качеством работы — сомнения в квалификации и опыте аутсорсеров.

Сроками выполнения задач — страх перед проблемами с налоговой и другими контролирующими структурами.

Могут быть проблемы с коммуникациями:

Передавать дела долго и сложно , так как сначала нужно навести порядок и исправить ошибки в учёте — но времени на это нет.

Тяжело взаимодействовать с внешней компанией из-за разного порядка и стиля работы.

Срочные вопросы решаются долго из-за согласований с аутсорсером.

Не факт, что оправдаются финансовые риски:

Могут появиться скрытые расходы — кроме стоимости услуг в договоре появятся дополнительные расходы.

Аутсорсинг может не оправдать ожидания — возможно, экономия от аутсорсинга не сэкономит деньги не компенсирует риски.

Выборочный аутсорсинг: как это работает на самом деле

Можно делегировать несколько участков, а не весь отдел. Такой формат похож на дистанционную помощь главбуху от бухгалтера на удалёнке.

Выборочный аутсорсинг подойдет для:

компаний, где главный бухгалтер и / или руководитель привыкли держать всё под контролем.

отраслевых предприятий со специфическим учётом.

простых участков, где не нужны компетенции главбуха.

сложных участков с большим объёмом документов.

«Моё дело Бухобслуживание» предоставит опытного специалиста, который учтёт все интересы и пожелания, будет подчиняться главному бухгалтеру компании-клиента и решать поставленные задачи в строго регламентированные сроки. За качество учёта и возможные штрафы можно не переживать, так как все риски застрахованы на 100 млн руб.

Что проще всего передать на аутсорсинг:

расчёт заработной платы с кадровым делопроизводством и без;

обработку первички;

учёт аренды, если компания сдает большое количество недвижимости;

учёт основные средств;

учёт лизинговых операций;

ведение воинского учёта;

учёт операций по внешнеэкономической деятельности.

В таблице сравнили стоимости услуг «Моё дело Бухобслуживание» и зарплаты бухгалтера на соответствующем участке:

Участок Стоимость на аутсорсинге, руб. Зарплата бухгалтера, руб. Ведение воинского учёта 10 000 45 000–90 000 Учёт лизинговых операций 10 000 от 50 000 Расчёт зарплаты и налогов 3 375 50 000–100 000

Штатный бухгалтер на отдельном участке обходится компании дороже аутсорсинга примерно в 5–10 раз.

Вот что можно сделать, чтобы переходить на аутсорсинг было проще и приятнее:

Обоснуйте переход на аутсорсинг — рассчитайте экономический эффект и целесообразность. Например, снизятся расходы на содержание помещений, оплату труда, канцтовары.

Тщательно выбирайте аутсорсинговую компанию — обратите внимание на опыт, репутацию, квалификацию персонала, какие используют технологии, отзывы клиентов.

Закрепите в учетной политике переход на аутсорсинг — подробно опишите участки и операции.

Заключите договор с чёткими условиями — пропишите все детали сотрудничества, включая ответственность сторон, сроки оказания услуг, конфиденциальность персональных данных работников и сведений о компании, её деятельности и коммерческой тайне, порядок разрешения споров, условия передачи права подписи, место хранения документов.

Назначьте ответственных лиц с обеих сторон, определите каналы связи и регламент взаимодействия.

Контролируйте и оценивайте результаты —установите KPI, чтобы оценивать эффективность аутсорсинга и регулярно проводите анализ результатов.

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Отдавать или нет: ситуации, когда аутсорсинг выручит главбуха

Аутсорсинг может стать спасением для главного бухгалтера:

Во время пиковых нагрузок — в периоды сдачи отчётности и аудита аутсорсер возьмёт на себя часть задач и разгрузит отдел.

При передаче рутинных обязанностей — аутсорсер высвободит время штатных бухгалтеров для стратегических задач, которые требуют глубокого погружения. Например, когда нужно внедрить управленческий учёт.

Когда у работодателя есть большие претензии к штатному работнику — из-за ошибок или не проявляет инициативу, не хочет осваивать новую программу, изучать изменения в законах. Но кандитаты на его место не устраивают. Также при болезни, увольнении, декретном отпуске бухгалтера аутсорсинг в короткие сроки восполнит недостаток компетенций, а компании не придётся заниматься поиском и обучением нового работника.

Когда нужно сократить затраты — на содержание собственного штата бухгалтеров, их обучение, программы и оборудование.

Когда решили повысить эффективность за счёт автоматизации процессов — аутсорсинговые компании используют современные технологии и программы, чтобы автоматизировать рутинные задачи. Аутсорсер внедрит лучшие практики и стандарты работы, повысит прозрачность и качество учёта.

Три главные причины — почему не нужно бояться частичного аутсорсинга от лидера в этой сфере «Моё дело Бухобслуживание»:

В договоре прописано детальное распределение обязанностей аутсорсера — указаны требования к срокам и результатам, а также ответственность. «Моё дело Бухобслуживание» регулярно предоставляет клиенту отчёты, а главный бухгалтер, если захочет, может в любой момент проверить, как выполняются задачи. Поэтому утрата контроля при передаче на аутсорсинг отдельного участка — не грозит. Аутсорсер предоставляет квалифицированных и опытных специалистов. В то время как новый работник — это всегда кот в мешке. Пока человек не начнёт работать, главный бухгалтер не может оценить его компетенции. Может пройти несколько месяцев, прилететь не один штраф, прежде, чем руководство поймет, что не в те руки доверили ответственный участок. Аутсорс дешевле, чем штатный бухгалтер, особенно, когда на участке большая текучка. Компания тратит время и деньги на поиск, обучение, адаптацию нового работника. А он, проработав несколько месяцев, уходит с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск. И у фирмы заново начинается квест по поиску нового бухгалтера.

«Моё дело Бухобслуживание» предлагает бизнесу частичное бухгалтерское обслуживание. Сервис берёт на себя только тот функционал, с которым готовы «расстаться» сотрудники компании. Избавьтесь от рутинных задач и сэкономьте деньги!

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение «Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов Отправить

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