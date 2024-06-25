Раскрываем карты: вся правда о бухгалтерском аутсорсинге 

У главбуха есть десяток серьёзных причин опасаться аутсорсинга
Отдавать что-то внешним специалистам страшно — теоретически, можно потерять контроль над:
Конфиденциальностью финансовой информации — страх возможных утечек.
Качеством работы — сомнения в квалификации и опыте аутсорсеров.
Сроками выполнения задач — страх перед проблемами с налоговой и другими контролирующими структурами.
Могут быть проблемы с коммуникациями:
Передавать дела долго и сложно,так как сначала нужно навести порядок и исправить ошибки в учёте — но времени на это нет.
Тяжело взаимодействовать с внешней компанией из-за разного порядка и стиля работы.
Срочные вопросы решаются долго из-за согласований с аутсорсером.
Не факт, что оправдаются финансовые риски:
Могут появиться скрытые расходы — кроме стоимости услуг в договоре появятся дополнительные расходы.
Аутсорсинг может не оправдать ожидания — возможно, экономия от аутсорсинга не сэкономит деньги не компенсирует риски.
Выборочный аутсорсинг: как это работает на самом деле
Можно делегировать несколько участков, а не весь отдел. Такой формат похож на дистанционную помощь главбуху от бухгалтера на удалёнке.
Выборочный аутсорсинг подойдет для:
компаний, где главный бухгалтер и / или руководитель привыкли держать всё под контролем.
отраслевых предприятий со специфическим учётом.
простых участков, где не нужны компетенции главбуха.
сложных участков с большим объёмом документов.
«Моё дело Бухобслуживание» предоставит опытного специалиста, который учтёт все интересы и пожелания, будет подчиняться главному бухгалтеру компании-клиента и решать поставленные задачи в строго регламентированные сроки. За качество учёта и возможные штрафы можно не переживать, так как все риски застрахованы на 100 млн руб.
Что проще всего передать на аутсорсинг:
расчёт заработной платы с кадровым делопроизводством и без;
обработку первички;
учёт аренды, если компания сдает большое количество недвижимости;
учёт основные средств;
учёт лизинговых операций;
ведение воинского учёта;
учёт операций по внешнеэкономической деятельности.
В таблице сравнили стоимости услуг «Моё дело Бухобслуживание» и зарплаты бухгалтера на соответствующем участке:
Участок
Стоимость на аутсорсинге, руб.
Зарплата бухгалтера, руб.
Ведение воинского учёта
10 000
45 000–90 000
Учёт лизинговых операций
10 000
от 50 000
Расчёт зарплаты и налогов
3 375
50 000–100 000
Штатный бухгалтер на отдельном участке обходится компании дороже аутсорсинга примерно в 5–10 раз.
Вот что можно сделать, чтобы переходить на аутсорсинг было проще и приятнее:
Обоснуйте переход на аутсорсинг — рассчитайте экономический эффект и целесообразность. Например, снизятся расходы на содержание помещений, оплату труда, канцтовары.
Тщательно выбирайте аутсорсинговую компанию — обратите внимание на опыт, репутацию, квалификацию персонала, какие используют технологии, отзывы клиентов.
Закрепите в учетной политике переход на аутсорсинг — подробно опишите участки и операции.
Заключите договор с чёткими условиями — пропишите все детали сотрудничества, включая ответственность сторон, сроки оказания услуг, конфиденциальность персональных данных работников и сведений о компании, её деятельности и коммерческой тайне, порядок разрешения споров, условия передачи права подписи, место хранения документов.
Назначьте ответственных лиц с обеих сторон, определите каналы связи и регламент взаимодействия.
Контролируйте и оценивайте результаты —установите KPI, чтобы оценивать эффективность аутсорсинга и регулярно проводите анализ результатов.
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Отдавать или нет: ситуации, когда аутсорсинг выручит главбуха
Аутсорсинг может стать спасением для главного бухгалтера:
Во время пиковых нагрузок — в периоды сдачи отчётности и аудита аутсорсер возьмёт на себя часть задач и разгрузит отдел.
При передаче рутинных обязанностей — аутсорсер высвободит время штатных бухгалтеров для стратегических задач, которые требуют глубокого погружения. Например, когда нужно внедрить управленческий учёт.
Когда у работодателя есть большие претензии к штатному работнику — из-за ошибок или не проявляет инициативу, не хочет осваивать новую программу, изучать изменения в законах. Но кандитаты на его место не устраивают. Также при болезни, увольнении, декретном отпуске бухгалтера аутсорсинг в короткие сроки восполнит недостаток компетенций, а компании не придётся заниматься поиском и обучением нового работника.
Когда нужно сократить затраты —на содержание собственного штата бухгалтеров, их обучение, программы и оборудование.
Когда решили повысить эффективность за счёт автоматизации процессов — аутсорсинговые компании используют современные технологии и программы, чтобы автоматизировать рутинные задачи. Аутсорсер внедрит лучшие практики и стандарты работы, повысит прозрачность и качество учёта.
Три главные причины — почему не нужно бояться частичного аутсорсинга от лидера в этой сфере «Моё дело Бухобслуживание»:
В договоре прописано детальное распределение обязанностей аутсорсера — указаны требования к срокам и результатам, а также ответственность. «Моё дело Бухобслуживание» регулярно предоставляет клиенту отчёты, а главный бухгалтер, если захочет, может в любой момент проверить, как выполняются задачи. Поэтому утрата контроля при передаче на аутсорсинг отдельного участка — не грозит.
Аутсорсер предоставляет квалифицированных и опытных специалистов. В то время как новый работник — это всегда кот в мешке. Пока человек не начнёт работать, главный бухгалтер не может оценить его компетенции. Может пройти несколько месяцев, прилететь не один штраф, прежде, чем руководство поймет, что не в те руки доверили ответственный участок.
Аутсорс дешевле, чем штатный бухгалтер, особенно, когда на участке большая текучка. Компания тратит время и деньги на поиск, обучение, адаптацию нового работника. А он, проработав несколько месяцев, уходит с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск. И у фирмы заново начинается квест по поиску нового бухгалтера.
«Моё дело Бухобслуживание» предлагает бизнесу частичное бухгалтерское обслуживание. Сервис берёт на себя только тот функционал, с которым готовы «расстаться» сотрудники компании. Избавьтесь от рутинных задач и сэкономьте деньги!
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«Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов
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