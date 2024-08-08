Что изменится в законе о персучете, о страховании от несчастных случаев, о страховании на случай нетрудоспособности: поправки от Минтруда

В какие законы внесут поправки
По проекту Минтруда изменения законы:
о персонифицированном учёте (от 01.04.1996 № 27-ФЗ);
о соцстраховании от производственных несчастных случаев и профзаболеваний (травматизм) (от 24.07.1998 № 125-ФЗ);
о соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) (от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Разбираем самые главные поправки.
Персонифицированный учёт
Уточнят терминологию в законе:
Расширят понятие «страховые взносы», включив в него взносы на «травматизм» и на ВНиМ.
Уточнили понятие «доля единого тарифа страховых взносов» — под ней будут понимать и долю единого тарифа для взносов на ВНиМ.
В закон введут понятие «договоры гражданско-правового характера».
Понятие «страхователи» привели в соответствие с аналогичным понятием из законов № 125-ФЗ, 167-ФЗ и 255-ФЗ.
Основание — пп. 1 ст. 1 законопроекта № 149243.
Закрепят правила расчёта сроков:
Течение сроков должно начинаться со следующего дня после события (совершения действия) или календарной даты, определяющих его начало.
Определённый днями срок исчисляется в рабочих днях (если не указано, что дни календарные).
Если последний день срока выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, он переносится на следующую ближайшую рабочую дату.
Основание — пп. «ж» п. 8 ст. 1 законопроекта № 149243.
Расширят сведения в индивидуальном лицевом счёте:
В общую часть ИЛС включат взносы на ВНиМ за периоды с 1 января 2023 года (начисленные по доле единого тарифа 8,9%) и сведения о выплатах пособий — по БиР, по уходу за ребёнком, по временной нетрудоспособности.
В «Сведения о трудовой деятельности» добавят информацию о неполном рабочем дне, дистанционной или надомной работе. Подавать её надо не позже следующего рабочего дня после издания соответствующего приказа.
Основание — пп. «а», «б» п. 3, пп. «г» п. 5 ст. 1 законопроекта № 149243.
Страхователи станут подавать больше сведений по каждому работающему, в т.ч.:
о периодах нахождении в отпуске по БиР;
о времени работы в местностях, где к зарплате применяют районные коэффициенты;
о периодах, когда руководитель компании одновременно был единственным её учредителем и участником, собственником имущества юрлица, работающим по трудовому договору;
о периодах, включаемых в страховой стаж для расчёта больничных и пособий по БиР;
об удалённой, надомной работе и работе на условиях неполного рабочего времени;
о датах начала и завершения периода выполнения работ или оказания услуг по договорам ГПХ (помимо сообщаемых сейчас дат заключения и прекращения таких договоров);
о наличии в договоре ГПХ обязанности платить взносы на «травматизм».
Основание — п. 5 ст. 1 законопроекта № 149243.
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Страхование на случай НС на производстве и профзаболеваний («травматизм»)
Упростят регистрацию страхователей в СФР и работу с ним:
Для всех категорий страхователей хотят отменить обязанность подачи заявления на регистрацию. Отменят и штрафы за нарушение срока регистрации в СФР.
Если у компании есть подразделения, имеющие счета в банках и начисляющие выплаты физлицам, подавать по месту их нахождения заявления в СФР о регистрации и снятии с учёта тоже больше не придётся. Сведения о таких «обособках» автоматически поступают в Соцфонд от налоговых органов.
Также для компаний-страхователей отменят обязанность подавать в СФР сведения об «обособках»:
об их создании, изменении их адреса, наименования, об их ликвидации;
о закрытии банковского счёта подразделения;
о прекращении полномочий начислять и выплачивать физлицам вознаграждения.
Регистрация ИП и физлиц, заключивших договоры ГПХ с условием уплаты страхвзносов на «травматизм», будет производиться согласно сведениям о заключении таких договоров, поданным в СФР.
Основание — ст. 2 законопроекта законопроекта № 149243.
Правила определения класса профриска и установления тарифа зафиксируют в законе:
Соцфонд будет определять класс профриска компаний и ИП по данным об основном виде деятельности из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Если у головной компании и её подразделений основные виды деятельности разные, класс профриска определят согласно первым поданным сведениям о начисленных страхвзносах.
Основание — п. 2 ст. 2 законопроекта № 149243.
Упростят формальности с недоимками и будут взимать немного меньше:
Если сумма недоимки меньше 500 руб., планируется установить отдельный срок для направления требования страхователю — 3 месяца после окончания расчётного периода, в котором она выявлена.
Закрепят новое правило — пени не должны превышать недоимку, на которую они начислены.
Страхователей хотят освободить от ответственности, когда уточнённые сведения ЕФС-1 поданы по окончании сроков их сдачи и уплаты страхвзносов, но в течение 5 рабочих дней после получения от СФР уведомления об исправлении ошибок.
Основание — п. 8, пп. «б» п. 12, п. 13 ст. 2 законопроекта № 149243.
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Страхование на случай ВНиМ
Уберут противоречие, которое получится из-за изменений в законе № 125-ФЗ. Когда работодатель подаст заявление о прекращении договоров (трудовых и ГПХ) со всеми работниками, его сразу снимут и с учёта по травматизму, и с учёта по ВНиМ.
Уточнят права на больничное пособие иностранцам и лицам без гражданства. Если проект примут, оно будет зависимость от суммы начисленных за них взносов на ВНиМ, а не уплаченных, как сейчас.
Закон № 255-ФЗ унифицировали с другими нормами — законов о пенсионном страховании и страховых пенсиях (№ 167-ФЗ и № 400-ФЗ) в части лиц, работающих по ГПХ в сфере интеллектуальной деятельности.
Основание — п. 1 ст. 2, п. 1, п. 2 ст. 5 законопроекта № 149243.
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