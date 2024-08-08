Что изменится в законе о персучете, о страховании от несчастных случаев, о страховании на случай нетрудоспособности: поправки от Минтруда

Для всех категорий страхователей хотят отменить обязанность подачи заявления на регистрацию. Отменят и штрафы за нарушение срока регистрации в СФР.

Если у компании есть подразделения, имеющие счета в банках и начисляющие выплаты физлицам, подавать по месту их нахождения заявления в СФР о регистрации и снятии с учёта тоже больше не придётся. Сведения о таких «обособках» автоматически поступают в Соцфонд от налоговых органов.