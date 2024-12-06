Подработка для бухгалтера 2024–2025: как найти клиентов и получать дополнительный доход

Бухгалтер — одна из немногих профессий, представители которой всегда востребованы. Благодаря этому у бухгалтеров немало возможностей для дополнительного заработка — от ведения бухгалтерии для ИП и компаний до преподавания.
Варианты подработки для бухгалтеров
Если вы планируете совмещать подработку с основной работой, на первом этапе лучше сконцентрироваться на одном направлении. Выбирайте то, что вам наиболее интересно и начинайте зарабатывать.
Ведение бухгалтерии для малого бизнеса: самый популярный способ дополнительного заработка
Большинство представителей малого бизнеса не хочет разбираться в нюансах учёта самостоятельно, а предпочитает передать бухгалтерию на аутсорсинг. Сегодня ведение бухгалтерии для малого бизнеса — один из основных источников дополнительного заработка для бухгалтеров.
Огромный плюс — это возможность работать удалённо. Благодаря этому оказание бухгалтерских услуг можно без проблем совмещать с основной занятостью, даже если вы работаете полный рабочий день.
Помощник бухгалтера: подработка и опыт
Ещё один вариант классической подработки для бухгалтеров — должность помощника. Например, если вы решили перейти на другой более оплачиваемый участок или на фриланс, но пока не хватает опыта.
Работа помощником бухгалтера — это отличная возможность получить не только дополнительный доход, но и практический опыт в предоставлении различных бухгалтерских услуг.
Работать помощником возможно как удалённо, так и в офисе. Многие специалисты делают выбор в пользу второго варианта. Такой формат — это постоянное взаимодействие с опытными бухгалтерами, что особенно ценно, когда осваиваете что-то новое.
Консультационные услуги и обучение: для тех, кто готов делиться знаниями
Консультации и преподавание — вариант, который в большей степени подойдёт опытным специалистам. Поскольку бухгалтерия — сфера достаточно сложная, потребность в консультациях квалифицированных бухгалтеров есть постоянно.
Консультировать можно и собственников бизнеса, и начинающих бухгалтеров, и коллег-профессионалов, которые столкнулись со сложным или неоднозначным вопросом. Часто за консультацией обращаются предприниматели на старте бизнеса, например, чтобы проконсультироваться по выбору системы налогообложения и различным бухгалтерским услугам.
Если вы понимаете, что ваших знаний, навыков и опыта достаточно, чтобы учить других, обратите внимание на сферу образования. Бухгалтер может проводить вебинары и обучающие семинары или начать преподавать на курсах, которые организуют центры повышения квалификации и онлайн-школы.
Сфера образования и особенно онлайн-обучение сейчас развиваются рекордными темпами: это перспективное направление, которое при желании обеспечит стабильный доход. Некоторые бухгалтеры идут ещё дальше и запускают собственный курс.
Как правило, такие курсы могут быть посвящены какой-то одной теме в рамках вашей специализации. А могут, например, помогать бухгалтерам сделать первые шаги в профессии или уйти из найма и открыть своё дело в сфере бухгалтерских услуг. Собственный курс — это не только заработок, но и плюс к профессиональной репутации.
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Как официально оформить подработку
Даже самый незначительный доход за бухгалтерские услуги лучше получать официально: лишние вопросы со стороны налоговой вам ни к чему. Вариантов оформления подработки несколько:
По трудовому договору. Если в качестве подработки вы постоянно сотрудничаете с одной компанией, в ней можно работать по совместительству. Согласие основного работодателя не требуется. Выполнять обязанности на второй работе допускается в свободное от основной занятости время.
Как самозанятость. Получение статуса самозанятого — удобный вариант для тех, кто, например, оказывает бухгалтерские услуги нескольким заказчикам. Ими могут быть и физические, и юридические лица. Самозанятость помогает снизить налоговую нагрузку: платить нужно 4% с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц. При этом ваша деятельность будет легальной.
Самозанятым не нужно вести бухгалтерию, а регистрация занимает буквально несколько минут. Но социальных гарантий у самозанятых нет.
По гражданско-правовому договору. Некоторые заказчики предпочитают оформлять ГПД: по сути, это соглашение между двумя сторонами на оказание бухгалтерских услуг. В этом случае заказчик должен заплатить НДФЛ и перечислить страховые взносы (при условии, что у исполнителя нет статуса ИП или самозанятости). ГПД подходит для выполнения разовых задач или для длительного сотрудничества по рамочному договору.
Выбор подходящего варианта оформления зависит от формата вашей подработки. Если вы нашли подработку в какой-то компании на регулярной основе, лучше заключить трудовой договор на условиях совмещения. Те же, кто оказывает бухгалтерские услуги физическим и юридическим лицам и предпочитает работать независимо, чаще регистрируются в качестве самозанятых.
Как совмещать с основной работой
Совмещать основную работу и подработку бывает непросто. Вот несколько советов, которые помогут спланировать время и грамотно распределить нагрузку:
Составляйте расписание. Сразу решите, какое количество времени вы готовы уделять подработке. Распределяйте задачи так, чтобы они не пересекались между собой. В интернете можно найти чек-листы по тайм-менеджменту: с их помощью легче управлять своим временем.
Автоматизируйте рутину. Сейчас много сервисов, которые помогают освободить время. Например, ввод первичных документов, электронный документооборот и т.д. Автоматизация рутинных дел позволяет сосредоточиться на решении основных задач.
Используйте свободные часы. Выходные дни, утренние и вечерние часы — это время можно потратить на подработку. Как правило, такой подход эффективнее, чем попытки найти время на вторую работу параллельно с основной.
Избегайте перегрузок. Слишком много обязательств одновременно — верный способ обеспечить себе выгорание. Работа без перерыва приводит к снижению продуктивности, поэтому обязательно находите время для отдыха даже в условиях максимальной загрузки.
И ещё один совет: совмещение основной работы и подработки, особенно на начальном этапе, может стать стрессом для организма. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и самочувствием. Сон, регулярные физические нагрузки и правильное питание помогут избежать переутомления.
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Как найти клиентов на бухгалтерское обслуживание
Компаний, которые нуждаются в аутсорсинге бухгалтерских услуг, огромное количество: большинство из них не могут позволить себе содержать штатного специалиста. Это и есть ваша целевая аудитория, но на практике найти клиентов бывает непросто. Универсального рецепта здесь нет, но есть несколько рекомендаций, которые упрощают поиск клиентов:
Не игнорируйте человеческий фактор. Бухгалтерам-фрилансерам рекомендуем делать акцент на работе с малым бизнесом. Как правило, небольшие компании или ИП настроены на такой формат сотрудничества: они нуждаются в консультациях и в поддержке по различным вопросам. Средний бизнес, даже если и прибегает к аутсорсингу, чаще работает с крупными бухгалтерскими компаниями.
Учитывайте сезонность. Казалось бы, бухгалтерские услуги — это совсем не та сфера, где может быть сезонность, но факты говорят обратное. Перед сдачей отчётности спрос на бухгалтерские услуги существенно возрастает, и найти клиентов становится проще.
Присутствуйте везде, где только можно. Просто создать сайт или написать на своей странице, что вы оказываете бухгалтерские услуги сегодня недостаточно, для того чтобы привлечь клиентов. Рынок бухгалтерских услуг отличается высокой конкуренцией, поэтому если вы хотите найти клиентов, нужно активно заниматься своим продвижением.
Предлагайте конкретные услуги. Чаще всего малый бизнес ищет не бухгалтера, а возможность решить какую-то задачу, например, заполнить и сдать декларацию по УСН. Прописывайте, какие бухгалтерские услуги вы оказываете и как именно можете помочь бизнесу своих клиентов.
Не бойтесь незнакомых задач. Если к вам обращаются с вопросом в котором вы не разбираетесь, не отказывайте клиенту сразу. Вы можете передать его экспертам «Моего дела», которые точно выполнят запрос. А вам за это перечислят вознаграждение — 25 000 руб. за ИП, и 45 000 за ООО. Присоединяйтесь к партнёрской программе.
И обязательно следите за тем, чтобы вы были доступны. Часто встречающаяся ситуация: бухгалтер активно занимается своим продвижением, но все усилия оказываются напрасными, так как потенциальные клиенты просто не могут с ним связаться.
Если хотите найти клиентов, добавляйте только актуальные контакты, проверяйте мессенджеры и отвечайте на звонки. Клиенты ждут практически моментальной реакции на свои обращения.
Способы продвижения бухгалтерских услуг
Продвигать бухгалтерские услуги можно самыми различными способами. Как правило, результат приносит сочетание инструментов: такой подход позволяет охватить максимальное количество потенциальных клиентов из различных сегментов. Собрали для вас самые распространённые способы продвижения бухгалтерских услуг.
Собственный сайт
Наличие собственного сайта в большей степени работает на имидж бухгалтера. Клиентам важно быть уверенными в том, что они доверяют бухгалтерию своего бизнеса надёжному и квалифицированному специалисту.
Обязательно следите за тем, чтобы на вашем сайте была актуальная и достоверная информация. Расскажите об услугах, которые вы готовы предложить, а также о своём профессиональном опыте. Не забудьте добавить разделы с успешными кейсами и отзывами тех, с кем работали.
Социальные сети
Присутствие в социальных сетях — обязательная составляющая продвижения бухгалтерских услуг. Вы можете продвигать свою личную страницу или создать сообщество. Более эффективным решением становится размещение рекламы об услугах в сторонних тематических сообществах. Как правило, их участники — это и есть ваша аудитория, заинтересованная в соответствующих услугах.
А ещё в продвижении бухгалтерских услуг в соцсетях помогает запуск таргетированной рекламы, которая ориентирована на предпринимателей. Настроить рекламную кампанию можно или самостоятельно, или обратиться за помощью к специалисту.
Экспертные выступления
Выступления в качестве эксперта — один из самых мощных инструментов продвижения бухгалтерских услуг. Он работает сразу по нескольким направлениям: повышает узнаваемость, формирует лояльность, помогает создавать контент и увеличивает доверие.
Выступая как эксперт, вы демонстрируете свою компетентность и глубокие знания. Всё это в совокупности отлично работает на привлечение новой аудитории: бухгалтерия — это та сфера, в которой первоочередное значение имеет уровень профессионализма.
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг идеально подходит для продвижения сложных услуг, а бухгалтерское обслуживание относится именно к этой категории. Запуск блога, в котором вы будете публиковать полезные и интересные для вашей аудитории материалы, работает на долгосрочную перспективу и помогает выстраивать отношения с клиентами — как с потенциальными, так и с постоянными.
А ещё собственный блог — отличный способ выделиться на фоне конкурентов. Регулярное «общение» с аудиторией при помощи полезного контента формирует доверие, и клиентам становится легче принять решение о сотрудничестве.
Контекстная реклама
В продвижении бухгалтерских услуг помогает и контекстная реклама — объявления, которые показываются пользователям в тот момент, когда они сами проявляют интерес к определённой теме. Нередко контекстная реклама обеспечивает моментальный результат, особенно когда предпринимателю срочно нужна какая-то услуга.
К преимуществам контекстной рекламы относят целевой трафик, возможность быстрого запуска и небольшой бюджет. Ещё один плюс — простая оценка результатов рекламной кампании.
Несколько советов по поиску подработки
Найти первых клиентов можно на специализированных платформах для фрилансеров. Зарегистрируйтесь на нескольких площадках и поработайте над профилем — обязательно подчеркните свои навыки и опыт. Как правило, на таких площадках можно найти как разовые задачи, так и варианты для долгосрочного сотрудничества.
Для поиска работы по совместительству используйте сайты с вакансиями. Сейчас многие площадки позволяют отфильтровать предложения по различным параметрам, включая тип занятости и график. На некоторых сайтах существуют отдельные разделы с подработкой: по вечерам, по выходным, от четырёх часов в день и т.д.
Не забывайте о личных связях. Возможно, ваши коллеги или знакомые знают тех, кто нуждается в бухгалтерских услугах. Напишите о том, что ищете клиентов на бухгалтерское обслуживание в социальных сетях: «сарафанное радио» срабатывает чаще, чем может показаться на первый взгляд.
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Главное
Профессия бухгалтера — это широкие возможности для поиска дополнительного дохода.
Самые популярные направления для подработки — ведение бухгалтерии для малого бизнеса, консультирование, обучение.
Начинающие специалисты могут найти подработку в качестве помощника бухгалтера — это возможность получить не только дополнительный доход, но и опыт.
Чтобы найти клиентов, рекомендуем сосредоточиться на продвижении своих услуг: в этом помогут социальные сети, включая запуск рекламных кампаний, экспертные выступления, контент-маркетинг и контекстная реклама.
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