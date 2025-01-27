Как бухгалтеру упростить работу: разобраться в учёте запасов и наладить его учёт

Есть общее правило: «Если цикл использования меньше года — это запасы, если больше — основные средства».

Здесь тоже не обходится без мелких деталей, усложняющих бухгалтеру работу по правильному учёту. Так, например, основными средствами считается только то, что соответствует ФСБУ 6/2020 (но про это мы поговорим отдельно в будущем).

Так, по стандарту ФСБУ, активы признают запасами, если:

актив направлен на приобретение экономической выгоды в будущем;

у актива можно определить его фактическую конечную себестоимость.

Например, если компания закупила что-то для благотворительности — это не актив. Ими же будут активы, которые потрачены на управленческие расходы или устранение чрезвычайных ситуаций.

Есть спорные ситуации. Яркий пример — расходы на хранение. Если эти расходы обусловлены условиями приобретения или создания запасов, их нужно учесть в затратах на приобретение или создание активов. То же правило работает, если хранение — часть технологии, которая нужна для создания актива. Но в остальных случаях расходы на хранение не признаются как часть стоимость запасов.