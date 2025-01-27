Как бухгалтеру упростить работу: разобраться в учёте запасов и наладить его учёт

Работа с запасами может показаться лёгким делом
В первом приближении можно не увидеть нюансы работы с запасами и составить ошибочное представление, в стиле: «Запасы — это активы компании, не относящиеся к основным средствам. Их должны учитывать все, кроме бюджетников, поэтому важно просто выучить правила учёта — всегда пригодится».
На деле всё сложнее.
Сперва нужно разобраться, кто обязан учитывать запасы
Пойдём от точных постулатов к нюансированным правилам.
Есть два точных постулата:
бюджетные организации могут не учитывать запасы;
организации крупнее микропредприятий обязаны учитывать запасы.
С микропредприятиями и участниками «Сколково» всё сложнее. В целом они освобождены от обязанности, но всё равно могут учитывать запасы. При этом в № 402-ФЗ перечислено 11 видов микропредприятий, которых этого права лишили — и они всё равно обязаны вести учёт.
При этом у малых предприятий остаётся обязанность вести учёт запасов, но у них есть собственные льготы.
После нужно разобраться, что считается запасами
Есть общее правило: «Если цикл использования меньше года — это запасы, если больше — основные средства».
Здесь тоже не обходится без мелких деталей, усложняющих бухгалтеру работу по правильному учёту. Так, например, основными средствами считается только то, что соответствует ФСБУ 6/2020 (но про это мы поговорим отдельно в будущем).
Так, по стандарту ФСБУ, активы признают запасами, если:
актив направлен на приобретение экономической выгоды в будущем;
у актива можно определить его фактическую конечную себестоимость.
Например, если компания закупила что-то для благотворительности — это не актив. Ими же будут активы, которые потрачены на управленческие расходы или устранение чрезвычайных ситуаций.
Есть спорные ситуации. Яркий пример — расходы на хранение. Если эти расходы обусловлены условиями приобретения или создания запасов, их нужно учесть в затратах на приобретение или создание активов. То же правило работает, если хранение — часть технологии, которая нужна для создания актива. Но в остальных случаях расходы на хранение не признаются как часть стоимость запасов.
Только после этого мы переходим к работе с учётом и его нюансами
И обо всех этих нюансах расскажет эксперт «Моего дела», Людмила Архипкина — один из первых аудиторов в стране и член ИПБР с 1999 года.
Людмила — наш ведущий методолог по учёту и налогам.
30 января, в 11:00 по Москве, в прямом эфире она:
подробно разберёт упомянутые в статье основы;
расскажет, как оценивать запасы и отражать их в отчётности;
покажет разные способы определения себестоимости запасов.
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Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
ПБУ 9/99 «Доходы организации».
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
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Бесплатный вебинар ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Вы узнаете, как оценивать запасы и решать спорные вопросы их учета. Присоединяйтесь к вебинару, чтобы получить рекомендации, которые помогут избежать ошибок и сделать учет запасов простым и эффективным
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