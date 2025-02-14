Что изменится в применении ККТ в 2025 году

Узнайте, к чему готовиться — и что сделать, чтобы избежать ошибок в этом году. Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться во всех изменениях.

Что вообще поменяется в работе с онлайн-кассами в этом году

Ввели много поправок в законы:

Изменятся правила регистрации.

Изменится круг компаний, не применяющих ККТ.

Поменяются требования к онлайн-кассам.

Добавят обязанности продавцам на рынках.

Отменят мораторий на внеплановые проверки — и изменят их порядок.

Конкретику подробно разберём на вебинаре

Мы проводим его, чтобы наши коллеги и клиенты:

Знали, как правильно регистрировать и применять ККТ.

Разобрались в требованиях к кассовым расчётам.

Узнали больше об актуальных законах.

Вебинар пройдёт 19 февраля, в 11:00 по Москве. Его проведёт Инна Верменич — ведущий эксперт по учёту и налогообложению «Моего дела».

На вебинаре Инна расскажет:

Кому теперь нужна и не нужна онлайн-касса.

Как правильно с ней работать.

Как расширились обязанности продавцов.

Как подготовиться к проверкам.

Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

ПБУ 9/99 «Доходы организации».

ПБУ 10/99 «Расходы организации».

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.

Изменения в применении ККТ–2025. Прозрачные расчеты, предсказуемые проверки Разберем ключевые нововведения, объясним, как корректно применять ККТ с учетом новых правил и подготовиться к возобновленным внеплановым проверкам. Записаться

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