Что изменится в применении ККТ в 2025 году

Что вообще поменяется в работе с онлайн-кассами в этом году
Ввели много поправок в законы:
Изменятся правила регистрации.
Изменится круг компаний, не применяющих ККТ.
Поменяются требования к онлайн-кассам.
Добавят обязанности продавцам на рынках.
Отменят мораторий на внеплановые проверки — и изменят их порядок.
Конкретику подробно разберём на вебинаре
Мы проводим его, чтобы наши коллеги и клиенты:
Знали, как правильно регистрировать и применять ККТ.
Разобрались в требованиях к кассовым расчётам.
Узнали больше об актуальных законах.
Вебинар пройдёт 19 февраля, в 11:00 по Москве. Его проведёт Инна Верменич — ведущий эксперт по учёту и налогообложению «Моего дела».
На вебинаре Инна расскажет:
Кому теперь нужна и не нужна онлайн-касса.
Как правильно с ней работать.
Как расширились обязанности продавцов.
Как подготовиться к проверкам.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.
Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
ПБУ 9/99 «Доходы организации».
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.
Изменения в применении ККТ–2025. Прозрачные расчеты, предсказуемые проверки
Разберем ключевые нововведения, объясним, как корректно применять ККТ с учетом новых правил и подготовиться к возобновленным внеплановым проверкам.
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