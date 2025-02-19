Что нужно знать об основных средствах и капитальных вложениях в них (ФСБУ 6/2020 и 26/2020)

Когда компании нужно применять правила учёта указанных ФСБУ
Основными средствами, по которым нужно вести учёт в соответствии с ФСБУ 6/2020, считаются материальные объекты, которые:
используются для деятельности компании — причём объект могут использовать и регулярно, и только по необходимости;
будут эксплуатировать больше 12 месяцев.
Капитальными вложениями, которые нужно учитывать по правилам ФСБУ 26/2020, считаются вложения:
В описанные выше основные средства. Формат вложений неважен — это может быть покупка, создание, улучшение и реконструкция.
В коренное улучшение земель.
В подготовку архитектурных проектов и организацию стройплощадки.
В приобретение, создание и улучшение нематериальных активов.
В получение или продление лицензий для деятельности компании.
Как вести учёт в соответствии с ФСБУ: покажем с примерами
26 февраля, в 11:00 по Москве «Моё дело» проведёт бесплатный вебинар по применению ФСБУ 6/2020 и 26/2020.
Вебинар проведёт ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране — Людмила Архипкина. Она:
На примерах покажет, как работать с учётом ОС и капвложений.
Расскажет, как проводить оценку стоимости капвложений.
Объяснит, как учитывать амортизацию основных средств.
Расскажет, как провести переоценку основных средств.
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Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
ПБУ 9/99 «Доходы организации».
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
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Капитальные вложения и Основные средства (ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020)
Подробно разберем критерии, позволяющие классифицировать актив основным средством и как на это влияет его цена
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