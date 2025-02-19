Что нужно знать об основных средствах и капитальных вложениях в них (ФСБУ 6/2020 и 26/2020)

С 2022 года компании обязаны вести учёт ОС и вложений в соответствии с ФСБУ 6/2020, а с 2024 года — в соответствии с ФСБУ 26/2020. Рассказываем об основных положениях и том, как это влияет на учётную политику — а в конце дадим ссылку на бесплатный вебинар с разбором тонкостей.

Когда компании нужно применять правила учёта указанных ФСБУ

Основными средствами, по которым нужно вести учёт в соответствии с ФСБУ 6/2020, считаются материальные объекты, которые:

используются для деятельности компании — причём объект могут использовать и регулярно, и только по необходимости;

будут эксплуатировать больше 12 месяцев.

Капитальными вложениями, которые нужно учитывать по правилам ФСБУ 26/2020, считаются вложения:

В описанные выше основные средства. Формат вложений неважен — это может быть покупка, создание, улучшение и реконструкция.

В коренное улучшение земель.

В подготовку архитектурных проектов и организацию стройплощадки.

В приобретение, создание и улучшение нематериальных активов.

В получение или продление лицензий для деятельности компании.

Как вести учёт в соответствии с ФСБУ: покажем с примерами

26 февраля, в 11:00 по Москве «Моё дело» проведёт бесплатный вебинар по применению ФСБУ 6/2020 и 26/2020.

Вебинар проведёт ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране — Людмила Архипкина. Она:

На примерах покажет, как работать с учётом ОС и капвложений.

Расскажет, как проводить оценку стоимости капвложений.

Объяснит, как учитывать амортизацию основных средств.

Расскажет, как провести переоценку основных средств.

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Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

ПБУ 9/99 «Доходы организации».

ПБУ 10/99 «Расходы организации».

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

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Капитальные вложения и Основные средства (ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020) Подробно разберем критерии, позволяющие классифицировать актив основным средством и как на это влияет его цена Записаться

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