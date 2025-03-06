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Как скорректировать бухгалтерскую отчётность: пошаговая инструкция для бухгалтера

Бухгалтерская отчётность должна быть достоверной. Если вы нашли ошибки после сдачи в налоговую, нужно скорректировать показатели в балансе и в других формах. Рассказываем, по каким правилам это делать. 

Причины ошибок в бухотчётности

Ошибкой считается любое искажение бухучёта и отчётности. И неверное отражение хозяйственной деятельности фирмы, и отсутствие такого отражение — ошибка.

Порядок исправления таких ошибок регламентирует ПБУ 22/2010 — утвержден приказом Минфина № 63н от 28.06.2010 в ред. от 07.02.2020.

Что может стать причиной ошибок в бухгалтерской отчётности:

  • неправильное применение положений законов о бухучёте и отчётности;

  • неверное применение учётной политики компании;

  • неправильные бухгалтерские расчёты и вычисления;

  • неверная оценка и классификация фактов деятельности;

  • нарушения со стороны должностных лиц компании.

Основание — п. 2 ПБУ 22/2010.

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Существенные и несущественные ошибки

Порядок исправления ошибок в отчётности зависит от степени их существенности:

  • Если ошибка несущественная, исправления в учёт вносите в текущем периоде, а прошлогоднюю бухотчётность не корректируйте.

  • Если ошибка существенная, исправляйте ее в обязательном порядке с соответствующей корректировкой бухгалтерской отчётности.

Существенная ошибка — это ошибка, которая сама по себе или вместе с другими недочетами может повлиять на экономические решения пользователей бухотчётности за соответствующий период. 

Какую ошибку считать существенной, определяет сама организация в своей учётной политике. Существенность может выражаться как в суммовом значении, так и в процентном.

Не устанавливайте уровень существенности ошибок выше 10% — по закону искажение любого денежного показателя бухотчётности на 10% и более считается грубым нарушением требований к бухучёту и отчётности. 

За грубые ошибки на должностных лиц налагается штраф от 5 000 до 10 000 рублей, а при повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей, либо дисквалификация на 1–2 года.

Основание — п. 3 ПБУ 22/2010, ст. 15.11 КоАП РФ.  

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Когда нужно корректировать бухгалтерскую отчётность

Срок сдачи бухгалтерской отчётности в налоговую инспекцию — 31 марта следующего за отчётным года. 

Собственники утверждают отчетность:

  • в ООО — с 1 марта по 30 апреля следующего за отчётным года; 

  • в АО — с 1 марта по 30 июня следующего за отчётным года.

Основание — ст. 34 закона № 14-ФЗ от 08.02.1998, ст. 88 закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.

Если обнаружили существенную ошибку в сданной отчётности после её утверждения, вносить в неё корректировки нельзя:

  • Все необходимые правки вносите в периоде обнаружения ошибки — в текущем году.

  • Данные прошлого года не меняйте.

  • В налоговую инспекцию исправленный баланс за прошлый год и приложения к нему не сдавайте.

Если ошибку выявили после сдачи отчётности в налоговую, но до её утверждения, корректировка обязательна. Для этого:

  • Внесите исправления в бухучёте декабрём прошлого года.

  • Сформируйте годовую бухгалтерскую отчётность заново с учётом исправлений и с указанием номера корректировки.

  • Подайте скорректированную отчётность в налоговую инспекцию и во все другие адреса, куда была представлена её первоначальная версия.  

Основание — п. 7, 8, 10 ПБУ 22/10.

Исправленную бухотчётность заполняйте по тем же формам, которые использовали при первичной сдаче.

Вместе с исправленным отчётом направьте в налоговую пояснительную записку, в которой распишите:

  • какие существенные ошибки выявили;

  • на какую сумму и по каким статьям отчётности внесли правки.

Пример. ООО «Привет» отчиталось в налоговую инспекцию за 2024 год 25 февраля 2025 года. В начале апреля бухгалтерия выявила существенную ошибку в размере начисленной амортизации по ОС за 2024 год —- её сумма была завышена более чем на 10% от реальной.

Отчётность за 2024 год ещё не утверждена учредителями.

Компания должна:

  1. Соответствующими проводками внести исправления в бухучёте — от 31 декабря 2024 года.

  2. Пересчитать финансовый результат за 2024 год.

  3. Сформировать новую годовую бухгалтерскую отчётность с учётом всех исправлений.

  4. Составить пояснительную записку с расшифровкой всех произведённых правок.

  5. Подать скорректированную отчётность и пояснительную записку в налоговую инспекцию.

В какие сроки сдавать уточнённую бухотчётность за 2024 год в ИФНС

Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2024 год в ИФНС по месту нахождения компании — 31 марта 2025 года.

Если обнаружили и исправили ошибку:

  • в сданной годовой отчётности — подайте по ней уточнёнку не позже 31 июля 2025 года;

  • в отчетности, утверждённой после 31 июля 2025 года — экземпляр с исправлениями сдайте в течение 10 рабочих дней после даты утверждения, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Основание — п. 9 ст. 13, п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 в ред. от 12.12.2023, п. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ.

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