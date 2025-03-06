Как скорректировать бухгалтерскую отчётность: пошаговая инструкция для бухгалтера

Причины ошибок в бухотчётности
Ошибкой считается любое искажение бухучёта и отчётности. И неверное отражение хозяйственной деятельности фирмы, и отсутствие такого отражение — ошибка.
Порядок исправления таких ошибок регламентирует ПБУ 22/2010 — утвержден приказом Минфина № 63н от 28.06.2010 в ред. от 07.02.2020.
Что может стать причиной ошибок в бухгалтерской отчётности:
неправильное применение положений законов о бухучёте и отчётности;
неверное применение учётной политики компании;
неправильные бухгалтерские расчёты и вычисления;
неверная оценка и классификация фактов деятельности;
нарушения со стороны должностных лиц компании.
Основание — п. 2 ПБУ 22/2010.
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Существенные и несущественные ошибки
Порядок исправления ошибок в отчётности зависит от степени их существенности:
Если ошибка несущественная, исправления в учёт вносите в текущем периоде, а прошлогоднюю бухотчётность не корректируйте.
Если ошибка существенная, исправляйте ее в обязательном порядке с соответствующей корректировкой бухгалтерской отчётности.
Существенная ошибка — это ошибка, которая сама по себе или вместе с другими недочетами может повлиять на экономические решения пользователей бухотчётности за соответствующий период.
Какую ошибку считать существенной, определяет сама организация в своей учётной политике. Существенность может выражаться как в суммовом значении, так и в процентном.
Не устанавливайте уровень существенности ошибок выше 10% — по закону искажение любого денежного показателя бухотчётности на 10% и более считается грубым нарушением требований к бухучёту и отчётности.
За грубые ошибки на должностных лиц налагается штраф — от 5 000 до 10 000 рублей, а при повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей, либо дисквалификация на 1–2 года.
Основание — п. 3 ПБУ 22/2010, ст. 15.11 КоАП РФ.
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Когда нужно корректировать бухгалтерскую отчётность
Срок сдачи бухгалтерской отчётности в налоговую инспекцию — 31 марта следующего за отчётным года.
Собственники утверждают отчетность:
в ООО — с 1 марта по 30 апреля следующего за отчётным года;
в АО — с 1 марта по 30 июня следующего за отчётным года.
Основание — ст. 34 закона № 14-ФЗ от 08.02.1998, ст. 88 закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.
Если обнаружили существенную ошибку в сданной отчётности после её утверждения, вносить в неё корректировки нельзя:
Все необходимые правки вносите в периоде обнаружения ошибки — в текущем году.
Данные прошлого года не меняйте.
В налоговую инспекцию исправленный баланс за прошлый год и приложения к нему не сдавайте.
Если ошибку выявили после сдачи отчётности в налоговую, но до её утверждения, корректировка обязательна. Для этого:
Внесите исправления в бухучёте декабрём прошлого года.
Сформируйте годовую бухгалтерскую отчётность заново с учётом исправлений и с указанием номера корректировки.
Подайте скорректированную отчётность в налоговую инспекцию и во все другие адреса, куда была представлена её первоначальная версия.
Основание — п. 7, 8, 10 ПБУ 22/10.
Исправленную бухотчётность заполняйте по тем же формам, которые использовали при первичной сдаче.
Вместе с исправленным отчётом направьте в налоговую пояснительную записку, в которой распишите:
какие существенные ошибки выявили;
на какую сумму и по каким статьям отчётности внесли правки.
Пример. ООО «Привет» отчиталось в налоговую инспекцию за 2024 год 25 февраля 2025 года. В начале апреля бухгалтерия выявила существенную ошибку в размере начисленной амортизации по ОС за 2024 год —- её сумма была завышена более чем на 10% от реальной.
Отчётность за 2024 год ещё не утверждена учредителями.
Компания должна:
Соответствующими проводками внести исправления в бухучёте — от 31 декабря 2024 года.
Пересчитать финансовый результат за 2024 год.
Сформировать новую годовую бухгалтерскую отчётность с учётом всех исправлений.
Составить пояснительную записку с расшифровкой всех произведённых правок.
Подать скорректированную отчётность и пояснительную записку в налоговую инспекцию.
В какие сроки сдавать уточнённую бухотчётность за 2024 год в ИФНС
Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2024 год в ИФНС по месту нахождения компании — 31 марта 2025 года.
Если обнаружили и исправили ошибку:
в сданной годовой отчётности — подайте по ней уточнёнку не позже 31 июля 2025 года;
в отчетности, утверждённой после 31 июля 2025 года — экземпляр с исправлениями сдайте в течение 10 рабочих дней после даты утверждения, но не позднее 31 декабря 2025 года.
Основание — п. 9 ст. 13, п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 в ред. от 12.12.2023, п. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ.
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