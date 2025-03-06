Как скорректировать бухгалтерскую отчётность: пошаговая инструкция для бухгалтера

Порядок исправления ошибок в отчётности зависит от степени их существенности:

Если ошибка несущественная , исправления в учёт вносите в текущем периоде, а прошлогоднюю бухотчётность не корректируйте.

Если ошибка существенная, исправляйте ее в обязательном порядке с соответствующей корректировкой бухгалтерской отчётности.

Существенная ошибка — это ошибка, которая сама по себе или вместе с другими недочетами может повлиять на экономические решения пользователей бухотчётности за соответствующий период.

Какую ошибку считать существенной, определяет сама организация в своей учётной политике. Существенность может выражаться как в суммовом значении, так и в процентном.

Не устанавливайте уровень существенности ошибок выше 10% — по закону искажение любого денежного показателя бухотчётности на 10% и более считается грубым нарушением требований к бухучёту и отчётности.

За грубые ошибки на должностных лиц налагается штраф — от 5 000 до 10 000 рублей, а при повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 рублей, либо дисквалификация на 1–2 года.

Основание — п. 3 ПБУ 22/2010, ст. 15.11 КоАП РФ.

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