Сдача статистической отчетности

За непредставление или несвоевременное представление статданных предусмотрена ответственность.

Статистика собирается в электронной форме (кроме статистики по гражданам, не являющихся самозанятыми).

Сдавать статотчетность обязаны все организации, а также ИП (но в ряде случаев по определенной выборке).

Сведения включат в единый реестр респондентов. Реестр респондентов поручено формировать и вести Росстату в ЦАП СД (о ЦАП СД мы расскажем в следующем разделе). В реестре также отразят перечень форм (показателей), необходимых к сдаче респондентами.

частнопрактикующие лица (в т. ч. нотариусы, адвокаты).

2. В каком виде и порядке собирается статистика?

2.1. Формы и показатели

Законом предусмотрен сбор первичных статистических данных (далее — статданные): по формам федерального статистического наблюдения (далее — формы);

либо по первичным статистическим показателям (далее — показатели). Сбор статданных через показатели официально заработает с 1 января 2027 года. Представлять статистику в виде показателей будут только малые предприятия. О том, какие организации и ИП относятся к малым предприятиям, см. материал «Мое дело Бюро». Сведения о формах и показателях включат в единый реестр форм и показателей. Правительство РФ назначит оператора реестра и ведомство, ответственное за утверждение форм и показателей, а также указаний по их заполнению и представлению. Также правительство установит перечни показателей, периодичность и сроки их сбора через ЦАП СД, а ещё — порядки формирования и ведения перечней. Будет запрещено собирать информацию у субъектов малого предпринимательства, не предусмотренной такими перечнями и порядками, за исключением сведений, собираемых ведомствами при проверках (административных данных). Этот запрет введут: для федеральных властей, ЦБ РФ, СФР, ФОМС — с 1 января 2027 года;

для региональных властей — с 1 января 2028 года;

для местных властей, иных ведомств и организаций — с 1 января 2029 года. При особых обстоятельствах Правительство РФ сможет отменить этот запрет. Статистика собирается: путём предоставления данных респондентами,

путём опроса респондентов или регистрации соответствующих фактов лицами, привлекаемыми для сбора таких данных.

2.2. Электронная форма представления статотчетности

Все респонденты, кроме граждан, сдают статданные в форме электронного документа, подписанного УКЭП (если иное не установлено федеральными законами). Подать данные можно в том числе через оператора ЭДО. Граждане могут сдавать данные как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Отправить отчётность в электронном виде можно: Через ЛК Системы сбора отчетности Росстата (он же ON-line модуль). Инструкцию по отправке статотчета таким способом можно скачать здесь. Получить доступ к ЛК можно через форму регистрации. По ссылке см. также, как настроить рабочую станцию пользователя для регистрации в ЛК и работы в нем.

Через оффлайн-модуль ввода отчетов-ЭВФ (OFF-line модуль). Как настроить рабочую станцию пользователя и работать в OFF-line модуле — см. по ссылке.

Через спецоператора связи.

Через письмо с отчетностью, подписанной электронной подписью, на электронную почту websbor-report@rosstat.gov.ru (сертификаты, которые используются для формирования электронной подписи, должны быть предварительно загружены в ON-line модуль). Также мы подготовили гайд, в котором вы узнаете: где взять электронную подпись;

как поступить, если пропущен срок сдачи отчета;

как заполнить форму отчетности;

как найти и отредактировать отчет в ЛК. Условия сдачи форм установлены Положением, утв. Постановлением Правительства РФ № 620 от 18.08.2008. В нём указано, что: статданные сдаются по формам, которые включаются в том числе в реестр форм и показателей ЦАП СД, по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. Респондентов информируют о необходимости сдачи форм (для этого используются в т. ч. средства связи, электронная почта, ЛК на портале госуслуг, Почта России). Формы размещаются в сети Интернет во всеобщем доступе;

руководитель назначает ответственных лиц за сдачу статотчетности;

статданные в электронном виде предоставляются респондентами самостоятельно или через представителя по ТКС с использованием государственных информационных систем, включая ЦАП СД. Порядок обработки статданных по формам федерального статистического наблюдения, поступивших от респондентов по ТКС в электронном виде, приведен в Приказе Росстата № 370 от 27 октября 2010 г. Забирайте подробный обзор свежей судебной практики Как ИП отстаивали свои права у налоговой Получите бесплатно подробный обзор свежей судебной практики, чтобы снизить риски деятельности ИП Оставляйте заявку, вышлем обзор вам на e-mail: Отправить

Сдача статотчетности через представителя

Если статданные сдает представитель по доверенности, электронные документы подписываются КЭП такого представителя. Одновременно подаётся доверенность от имени доверителя, подписанная КЭП доверителя. Росстат в качестве формата машиночитаемой доверенности (МЧД) для сдачи статотчетности определил формат 003 (EMCHD_1), размещенный Минцифры России на портале госуслуг. Для предоставления респондентами статданных через Систему сбора отчетности Росстата (ON-line модуль, о подключении к которому писали ранее) в МЧД необходимо прописать полномочие «Предоставление статистической отчетности в органы государственной» статистики. CODE: ROSSTAT_STAT_001, MNEMONIC STAT_001. До отправления МЧД в Росстат отчётность следует предварительно загрузить в Единое блокчейн-хранилище МЧД (распределенный реестр) ФНС России. Чтобы получить, заполнить и загрузить доверенность в распределенный реестр ФНС России и Систему сбора отчетности Росстата, можно воспользоваться инструкцией. С 1 марта 2025 года Росстат в обязательном порядке проверяет наличие МЧД в пакете с отчетностью.

2.3. Перечень форм для конкретного респондента

Получить перечень форм можно на сайте websbor.gks.ru, в разделе «Получение данных о кодах статистики и перечня форм». Для этого укажите код по ОКПО, ИНН или ОГРН (для ИП — ОГРНИП). Также за этой информацией можно обратиться в подразделение Росстата. Росстат пришлёт уведомление через личный кабинет pеспондента на сайте Росстата. А ещё этот список могут направить через Госуслуги или по почте, чтобы бизнес знал об обязанностях по своей отчётности. С 1 января 2027 года эту информацию сразу можно будет узнать в ЦАП СД и на Госуслугах. Кроме того, при представлении форм можно свериться с общим календарем представления статотчетности на сайте Росстата. Оптимальный вариант получения списка форм — направить просьбу о разъяснении в Росстат. Все формы отчётов можно найти в «Альбоме форм федерального статистического наблюдения». Там есть поиск по направлениям, и году. Памятки по заполнению отчетов по торговле, транспорту, услугам можно найти здесь

2.4. Сроки подачи форм

Единых отчётных дат для всех статформ нет, они зависят от многих факторов (в т. ч. специфики деятельности респондента, его организационно-правовой формы и т.п.). При представлении форм нужно учитывать, что: сроки их подачи с предлогом «по» и «до» трактуются как «не позднее»;

если крайний срок сдачи формы приходится на нерабочий день, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. По срокам удобнее всего свериться с общим календарём представления статотчетности на сайте Росстата. Узнать о сроках представления наиболее распространенных форм можно из календаря бухгалтера системы «Мое дело Бюро».

2.5. Что бизнесу нужно знать о ЦАП СД