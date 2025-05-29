9 популярных сервисов оплаты на сайте

Для приёма платежей на сайте необходимо подключить интернет-эквайринг. Услугу предлагают много банков и систем — везде свои условия. Рассказываем, как выбрать оптимальный сервис оплаты на сайте.
Как выбрать лучший сервис для онлайн-оплаты на сайте
Выбор платёжного решения влияет на удобство для клиентов и прибыль бизнеса. Например, если в интернет-магазине покупатель не может оплатить заказ привычным для себя способом, скорее всего, он откажется от сделки.
Чтобы не терять клиентов и снизить издержки на платёжный сервис, стоит обратить внимание на несколько ключевых критериев:
Доступные способы оплаты. Чем больше вариантов (карты, электронные кошельки, платёжные сервисы и другие), тем выше шанс, что клиент совершит покупку. Например, некоторые предпочитают оплачивать через Систему быстрых платежей, другие — картой. Если у магазина нет удобного способа оплаты, часть аудитории может уйти к конкурентам.
Комиссия. Оформление услуги и интеграция на сайт, как правило, бесплатны. Но банк или платёжный сервис, через который подключена оплата на сайте, берёт процент за каждую операцию. Обычно ставка снижается при увеличении оборота. Например, на старте комиссия может составлять 3–4%, но при больших объёмах платежей уменьшится до 1,5–2%. Некоторые сервисы предлагают специальные тарифы для отдельных категорий бизнеса, допустим онлайн-образования, электронной коммерции.
Интеграция с онлайн-кассой. Это сервис, который автоматически формирует чеки и отправляет их в налоговую. Согласно ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов», электронная касса нужна всем, кто продаёт товары или услуги через интернет. Лучше, если платёжный сервис сразу интегрирован с популярной онлайн-кассой. Тогда её не придётся подключать отдельно.
Скорость зачисления денег. Оптимальный вариант — перевод средств в течение 1–2 дней. Некоторые сервисы зачисляют платежи моментально, другие — только через несколько суток. Для бизнеса с высоким оборотом важно, чтобы деньги не «зависали» в обработке.
Техподдержка. Если с онлайн-оплатой происходит сбой, это сильно влияет на бизнес: например, клиенты не могут оплатить заказ и уходят, или компания не получила деньги на расчётный счёт — нечем рассчитаться с поставщиком. Чтобы быстро решать технические вопросы, заранее узнайте, как работает техподдержка в выбранном сервисе или банке. Лучший вариант: когда менеджеры отвечают круглосуточно, а связаться можно разными способами, например в чате и по телефону.
Процесс подключения услуги. Многие банки и платёжные сервисы предлагают дистанционное оформление, при котором не нужно приезжать в отделение. Всё проходит онлайн: вы заполняете заявку на сайте и подписываете документы электронно. Это самый удобный вариант: не придётся тратить время на дорогу.
Топ-9 сервисов онлайн-оплаты
Подключить приём оплаты на сайте можно через банк или специальный платёжный сервис. Между этими вариантами есть отличия:
Банк — у многих кредитных организаций есть инструменты для бизнеса, в том числе онлайн-оплата на сайте. Также компания может предлагать дополнительные услуги, например карту для оплаты бизнес-покупок, интеграцию с бухгалтерией, юридическую помощь. Недостаток: у банков обычно не так много способов оплаты — покупатели смогут использовать только российские карты, Систему быстрых платежей.
Платёжная система — посредник между компанией и банком. Такие сервисы поддерживают больше способов оплаты, например зарубежными картами и через электронные кошельки. А ещё есть различные варианты интеграции, в том числе для предпринимателей, которые хотят добавить платёжную форму сами, без помощи разработчиков.
Ниже мы рассматриваем несколько популярных сервисов для оплаты на сайте — среди них банковские продукты и платёжные системы.
1. PayAnyWay
PayAnyWay — сервис для приёма онлайн-оплаты от российской компании Монета. У платформы есть банковская лицензия от ЦБ РФ.
Приём оплаты происходит через платёжную форму — кнопку или всплывающее окно, которое встраивается на страницу оформления заказа. Технически это HTML-код или JavaScript-виджет, который подгружает актуальные способы оплаты, а ещё содержит встроенную защиту от мошенничества.
Чтобы настроить интеграцию, не нужна помощь программистов. Платёжную форму можно добавить через готовый модуль для CMS — у сервиса есть подробные инструкции для разных CMS. А если возникнут вопросы, доступна круглосуточная техническая поддержка.
Кроме того, принимать оплату получится, даже если на сайте нет корзины или заказ должен подтвердить менеджер. Достаточно настроить интеграцию, чтобы сервис автоматически генерировал уникальную ссылку на оплату, которую можно отправить покупателю.
В личном кабинете доступны история операций, шаблоны для автоматического вывода денег и функция для проведения возвратов в один клик.
Доступные способы оплаты:
Российские карты Visa, Mastercard, «Мир».
Система быстрых платежей.
Платёжный сервис SberPay.
Комиссия: зависит от способа оплаты и оборота бизнеса:
Картой и через платёжный сервис — 2,7% при обороте более 1 млн рублей в месяц, 3,4% — при меньшем.
Через Систему быстрых платежей — стандартно 0,7%, для льготных категорий бизнеса — 0,4%.
Интеграция с онлайн-кассой: доступно 17 онлайн-касс: «АТОЛ», «Эвотор», «Бухсофт», i-Retail, «Дримкас», KitOnline, nanokassa.ru, «Инитпро», «МодульКасса» и другие. Все соответствуют 54-ФЗ, который задаёт требования к кассовым аппаратам. Также они формируют чеки для предоплаты и возвратов, запросы для фискализации.
Кассы поддерживают изменения в API, позволяют принимать рекуррентные платежи — деньги будут списываться автоматически с определённой периодичностью, и покупателю не придётся каждый раз подтверждать платёж. Это удобно, если вы продаёте товар или услугу по подписке.
Скорость зачисления денег на счёт. Средства автоматически поступают на счёт по вторникам и пятницам. Но если настроить шаблоны, можно вывести деньги на счёт в любое время. Для этого необходимо в шаблоне в личном кабинете указать назначение платежа и интервал повторения. Всё можно сделать по инструкции от PayAnyWay без помощи программистов.
Техподдержка. Работает круглосуточно, в том числе в выходные и праздники. Связаться со специалистами можно по email, телефону и через форму на сайте.
Процесс подключения услуги. Подключить онлайн-оплату можно за день. Для этого создайте личный кабинет и заполните поля в нём, разместите на сайте информацию о приёме платежей и интегрируйте форму оплаты.
2. CloudPayments
CloudPayments — сервис для интернет-эквайринга. Подключить оплату на сайте можно через специальный виджет, куда пользователю нужно ввести реквизиты. Для ресурсов, которые созданы на конструкторах, предусмотрены готовые модули, совместимые с CMS.
Помимо стандартного эквайринга, можно добавить возможности оплаты частями, в беспроцентную рассрочку и в кредит.
Доступные способы оплаты:
Российские и иностранные банковские карты: Visa, Mastercard, «Мир», UnionPay.
Платёжные сервисы: T-Pay, SberPay, Mir Pay.
Система быстрых платежей.
Комиссия: стоимость услуг складывается из ежегодного фиксированного платежа 1500 рублей и из процента к ставке эквайринга. Итоговая сумма рассчитывается индивидуально для каждой компании.
Интеграция с онлайн-кассой: у сервиса есть собственная онлайн-касса CloudKassir, которую можно арендовать, — о тарифах расскажет менеджер при подключении. Просматривать информацию по чекам, формировать возвраты и проводить групповые расчёты удобно в едином личном кабинете.
Скорость зачисления денег на счёт: до нескольких дней в зависимости от банка, где у вас открыт расчётный счёт.
Техподдержка: круглосуточная по телефону горячей линии.
Процесс подключения услуги: заключить договор можно онлайн за день.
3. ЮKassa
«ЮKassa» — сервис от Сбера для приёма онлайн-платежей. Предлагает для бизнеса различные решения, такие как:
Массовые выплаты — чтобы отправлять деньги клиентам, например выдавать займы, а также платить подрядчикам.
Кредитование покупателей — чтобы продавать товары или услуги в кредит или рассрочку.
Автоплатежи — чтобы принимать деньги за подписки с периодическими списаниями.
Холдирование — чтобы заморозить средства на счёте покупателя и списать позже, допустим при бронировании или предоплате.
Интегрировать сервис на сайт можно с помощью готового модуля для CMS и по API. Для второго способа понадобятся услуги разработчиков.
Доступные способы оплаты:
Российские и иностранные банковские карты: Visa, Mastercard, «Мир», Maestro, JCB, American Express, ExpressPay, «Золотая Корона», «Белкарт».
Электронный кошелёк «ЮMoney».
Платёжные сервисы: T-Pay, SberPay, Mir Pay.
Баланс телефона: «Билайн», «МегаФон», МТС, T2.
Наличными: в терминалах и на кассе.
Система быстрых платежей.
Комиссия: подключение бесплатное, вы платите только комиссию за каждую транзакцию. Она начинается от 2,8%, зависит от категории бизнеса и способа приёма оплаты. Комиссия может снижаться с увеличением оборота.
Интеграция с онлайн-кассой: можно арендовать онлайны-кассы «Кит Инвест», «Эвотор», «АТОЛ», «Первый ОФД», DigitalKassa, «КОМТЕТ», «МодульКасса» и другие. Все они позволяют принимать онлайн-платежи и соответствуют требованиям законодательства.
Скорость зачисления денег на счёт: на следующий день после оплаты клиентом.
Техподдержка: круглосуточная по телефону горячей линии и на почте.
Процесс подключения услуги: оформить договор можно онлайн за день.
4. Т-Касса
«Т-Касса» — сервис для интернет-эквайринга от «Т-Банка». Интегрировать платёжное решение на сайт можно через виджет, модуль для CMS, по API. Есть отраслевые предложения, например эквайринг для компаний в сфере онлайн-образования, для микрофинансовых организаций и других.
Доступные способы оплаты:
Российские банковские карты: Visa, Mastercard, «Мир».
Платёжные сервисы: T-Pay, SberPay, Mir Pay.
Система быстрых платежей.
В рассрочку.
Частями через сервис «Долями».
Рекуррентные платежи для бизнеса с подписной моделью.
Комиссия: условия формируются индивидуально для каждой компании.
Интеграция с онлайн-кассой: можно интегрировать вашу собственную онлайн-кассу либо арендовать CloudKassir, которую предоставляет сервис. Регистрация в налоговой и услуги ОФД бесплатны.
Скорость зачисления денег на счёт: на следующий день после того, как клиент оплатил товар или услугу.
Техподдержка: круглосуточная — в чате на сайте и в приложении, а также по телефону горячей линии.
Процесс подключения услуги: принимать оплату можно онлайн через два дня после регистрации счёта. Документы привозит представитель банка в удобное для вас место и время.
5. Robokassa
Robokassa позволяет принимать платежи и зачислять деньги на расчётный счёт в любых российских банках. По единому договору доступно несколько инструментов:
Формирование чеков в соответствии с 54-ФЗ.
Оплата в беспроцентную рассрочку и кредит.
Холдирование — заморозка средств на счёте покупателя.
Автоплатежи — для регулярных списаний, например за подписки.
Для бизнеса есть более 130 вариантов интеграций, в том числе через готовый модуль и по API.
Доступные способы оплаты:
Российские и иностранные банковские карты: Visa, Mastercard, «Мир», UnionPay.
Система быстрых платежей.
Платёжные сервисы: Яндекс Пэй, SberPay, Mir Pay, T-Pay.
Карта рассрочки «Халва».
Оплата по частям: «Подели» и Яндекс Сплит.
Беспроцентная рассрочка и кредит: «ОТП Банк».
Электронный кошелёк «ЮMoney».
Комиссия: есть несколько тарифов в зависимости от оборота компании и способа оплаты. Отдельно платить за подключение эквайринга не нужно.
Интеграция с онлайн-кассой: можно использовать свою либо бесплатно подключить кассу «АТОЛ» или «Эвотор».
Скорость зачисления денег на счёт: на следующий день после оплаты.
Техподдержка: круглосуточная, без выходных. У каждого клиента есть персональный менеджер.
Процесс подключения услуги: за день, происходит онлайн.
6. ВТБ
В ВТБ подключить эквайринг могут даже те предприниматели и юридические лица, у которых нет расчётного счёта в этом банке. Так не придётся заводить несколько бизнес-счетов.
Доступна интеграция с помощью платёжных модулей для CMS, а если сайт написан с нуля — по API.
Также банк предлагает дополнительные возможности:
Автоматическое сохранение платёжных реквизитов — если клиент поставит соответствующую галочку при оплате.
Двухстадийная оплата — деньги со счёта покупателя списываются не сразу, а замораживаются, например для внесения аванса или бронирования.
Обратные выплаты — со счёта на карты физлицам. Услуга пригодится страховым компаниям, скупщикам металла, ломбардам.
Доступные способы оплаты: российскими картами, СБП.
Комиссия: рассчитывается индивидуально в зависимости от вида деятельности и оборота бизнеса. Подключение бесплатное.
Интеграция с онлайн-кассой: у ВТБ есть партнёрские сервисы, чьи кассы соответствуют 54-ФЗ.
Скорость зачисления денег на счёт: до четырёх раз в день, можно настроить своё расписание с удобными интервалами.
Техподдержка: круглосуточная в личном кабинете на сайте и в приложении банка.
Процесс подключения услуги: оформить эквайринг можно онлайн. Специалисты расскажут о процессе подключения по телефону, отправят инструкции и при необходимости помогут настроить интеграции.
7. УБРиР
Интернет-эквайринг от «Уральского банка реконструкции и развития» могут подключить индивидуальные предприниматели и юридические лица. Интеграция оплаты на сайт происходит через платёжные модули и формы, а также по API.
Можно не только принимать оплату, но и отправлять с расчётного счёта переводы физлицам с услугой обратного эквайринга. Она может понадобиться сборщикам металла и вторсырья, ломбардам и другим компаниям, которые проводят расчёты с клиентами.
Доступные способы оплаты: российские карты, СБП.
Комиссия: от 1,3%. Она не привязана к обороту, зависит только от сферы деятельности бизнеса:
ЖКХ, образование, медицина — 1,3%.
Фастфуд, транспорт — 1,5%.
Аптеки — 1,55%.
Турагентства — 1,6%.
Бары, рестораны — 1,7%.
Другие ниши — 2,1%.
Подключение эквайринга бесплатное.
Интеграция с онлайн-кассой: у УБРиР нет партнёрских сервисов, но подключить онлайн-кассу можно вручную.
Техподдержка: круглосуточная по телефону горячей линии.
Скорость зачисления денег на счёт: в день оплаты.
Процесс подключения услуги: оформление проходит онлайн. Одновременно с подключением эквайринга можно открыть расчётный счёт в УБРиР — это опционально. Вы сможете принимать оплату через три дня после заключения договора с банком.
8. Альфа-Банк
«Альфа-Банк» предлагает отраслевые решения по эквайрингу. Из интеграций доступны платёжные модули, платёжные формы и API.
Можно подключить оплату частями, чтобы клиенты охотнее приобретали дорогостоящие товары и услуги.
Доступные способы оплаты: российские карты, СБП.
Комиссия: от 1%. Есть тарифы под различные сферы бизнеса: рестораны и кейтеринг, фастфуд, супермаркеты, агенты недвижимости, здоровье, путешествия, образование, ЖКХ.
В каждой нише можно выбрать тариф с процентом за каждую операцию либо с фиксированным ежемесячным платежом.
Интеграция с онлайн-кассой: можно подключить готовые решения от сервисов-партнёров.
Техподдержка: круглосуточная по телефону, есть выделенная линия.
Скорость зачисления денег на счёт: до нескольких дней.
Процесс подключения услуги: если вы клиент «Альфа-Банка», оставить заявку можно в приложении, эквайринг подключат онлайн. Тем, кто не пользовался услугами банка, необходимо сначала открыть расчётный счёт — менеджер привезёт документы на подпись в удобное для вас место и время.
9. Точка
«Точка» — это банк для среднего и малого бизнеса. Он предоставляет услуги только предпринимателям.
Подключить оплату на сайте можно с помощью готовых модулей для Tilda, Wordpress, OpenCart, MODX, 1C-Битрикс и других CMS. Если интернет-магазин самописный, доступна интеграция по API.
Доступные способы оплаты: российскими картами, СБП.
Комиссия: 1,5–2,5%, зависит от вида деятельности бизнеса и ежемесячного оборота. Подключение эквайринга бесплатное.
Интеграция с онлайн-кассой: можно подключить облачную кассу от партнёров по цене от 1600 рублей в месяц. Альтернативный вариант — сервис «Чеки от Точки», который позволяет принимать оплату в интернете и формировать чеки. Стоимость — +1,5% к комиссии эквайринга.
Техподдержка: круглосуточная в чате и по телефону. Банк утверждает, что не использует ботов и автоответы.
Скорость зачисления денег на счёт: от 15 секунд с момента оплаты.
Процесс подключения услуги: у банка нет физических отделений, поэтому оформление происходит онлайн. Необходимо оставить заявку, менеджер свяжется с вами в течение 30 минут. Эквайринг подключат за два рабочих дня.
Итоговое сравнение сервисов
Для удобного сравнения продуктов мы собрали их основные характеристики в таблице.
Название
Способы интеграции
Способы оплаты
Комиссия
Онлайн-кассы
Скорость выплат
Готовые модули CMS
Карты РФ, СБП, SberPay
0,4–3,4%
17 вариантов
2 раза в неделю, по запросу — в любое время
Виджет, API, модули CMS
Карты РФ и зарубежные, СБП, платёжные сервисы
Индивидуально + 1500 ₽/год
CloudKassir
До нескольких дней
API, модули CMS
Карты РФ и зарубежные, СБП, «ЮMoney», баланс телефона
От 2,8%
Более 7 вариантов
На следующий день
Виджет, API, модули CMS
Карты РФ, СБП, рассрочка
Индивидуально
CloudKassir
На следующий день
Виджет, API, модули CMS
Карты РФ и зарубежные, СБП, «ЮMoney», рассрочка
Зависит от бизнеса
«АТОЛ», «Эвотор»
На следующий день
API, модули CMS
Карты РФ, СБП
Зависит от бизнеса
Партнёрские сервисы
До четырёх раз в день
Виджет, API, модули CMS
Карты РФ, СБП
От 1,3%
Нет партнёрских сервисов, только ручная интеграция
В день оплаты
Виджет, API, модули CMS
Карты РФ, СБП
От 1%
Партнёрские сервисы
До нескольких дней
API, модули CMS
Карты РФ, СБП
1,5–2,5%
Партнёрские сервисы и инструмент «Чеки от Точки»
От 15 секунд
Какой платёжный сервис выбрать
Если хотите подключить онлайн-оплату на сайте быстро и без помощи разработчиков, обратите внимание на PayAnyWay. Это российский платёжный сервис от Монеты, более 12 лет работает по лицензии ЦБ РФ.
Платформа предлагает простое и безопасное решение для приёма платежей на сайте без сложных технических доработок. Вот чем удобен сервис:
Простая интеграция — готовые модули для популярных CMS с пошаговыми инструкциями.
Популярные способы оплаты — карты Visa, Mastercard, «Мир», а также СБП и SberPay.
Гибкие тарифы — комиссия от 0,4 до 3,4% в зависимости от оборота и способа оплаты.
Интеграция с 17 онлайн-кассами — «АТОЛ», «Эвотор» и другими.
Автоматизация платежей — поддержка рекуррентных списаний для подписок.
Удобный вывод средств — автоматические выплаты два раза в неделю или по запросу в любое время.
Сервис полностью соответствует требованиям 54-ФЗ, автоматически формирует все необходимые чеки, предлагает круглосуточную техническую поддержку. Чтобы подключить PayAnyWay, оставьте заявку на сайте.
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