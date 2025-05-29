9 популярных сервисов оплаты на сайте

Как выбрать лучший сервис для онлайн-оплаты на сайте

Выбор платёжного решения влияет на удобство для клиентов и прибыль бизнеса. Например, если в интернет-магазине покупатель не может оплатить заказ привычным для себя способом, скорее всего, он откажется от сделки.

Чтобы не терять клиентов и снизить издержки на платёжный сервис, стоит обратить внимание на несколько ключевых критериев:

Доступные способы оплаты. Чем больше вариантов (карты, электронные кошельки, платёжные сервисы и другие), тем выше шанс, что клиент совершит покупку. Например, некоторые предпочитают оплачивать через Систему быстрых платежей, другие — картой. Если у магазина нет удобного способа оплаты, часть аудитории может уйти к конкурентам.

Комиссия. Оформление услуги и интеграция на сайт, как правило, бесплатны. Но банк или платёжный сервис, через который подключена оплата на сайте, берёт процент за каждую операцию. Обычно ставка снижается при увеличении оборота. Например, на старте комиссия может составлять 3–4%, но при больших объёмах платежей уменьшится до 1,5–2%. Некоторые сервисы предлагают специальные тарифы для отдельных категорий бизнеса, допустим онлайн-образования, электронной коммерции.

Интеграция с онлайн-кассой. Это сервис, который автоматически формирует чеки и отправляет их в налоговую. Согласно ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов», электронная касса нужна всем, кто продаёт товары или услуги через интернет. Лучше, если платёжный сервис сразу интегрирован с популярной онлайн-кассой. Тогда её не придётся подключать отдельно.

Скорость зачисления денег. Оптимальный вариант — перевод средств в течение 1–2 дней. Некоторые сервисы зачисляют платежи моментально, другие — только через несколько суток. Для бизнеса с высоким оборотом важно, чтобы деньги не «зависали» в обработке.

Техподдержка. Если с онлайн-оплатой происходит сбой, это сильно влияет на бизнес: например, клиенты не могут оплатить заказ и уходят, или компания не получила деньги на расчётный счёт — нечем рассчитаться с поставщиком. Чтобы быстро решать технические вопросы, заранее узнайте, как работает техподдержка в выбранном сервисе или банке. Лучший вариант: когда менеджеры отвечают круглосуточно, а связаться можно разными способами, например в чате и по телефону.

Процесс подключения услуги. Многие банки и платёжные сервисы предлагают дистанционное оформление, при котором не нужно приезжать в отделение. Всё проходит онлайн: вы заполняете заявку на сайте и подписываете документы электронно. Это самый удобный вариант: не придётся тратить время на дорогу.