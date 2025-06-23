Как сделать ссылку на оплату и принимать платежи банковской картой без сайта

Ссылка на оплату — альтернатива платёжной форме, ведь ссылку можно встроить не только на сайт, но и в пост в соцсетях, письмо, СМС или отправить в мессенджере. Удобно продавцам, у которых нет сайта, а ещё тем, кто не может привлечь программиста для настройки платёжных виджетов.
Технически платёжная ссылка, или линк,— это URL-адрес, ведущий на защищённую страницу для оплаты заказа. На ней прописаны сумма, способы отправки денег, данные о продавце. Покупатель выбирает, как будет оплачивать (например, картой или через СБП), и завершает транзакцию.
Такой способ используют в разных сферах: при изготовлении тортов на заказ, в интернет-магазинах с многотысячной посещаемостью, для благотворительных сборов.
Есть два типа ссылок на оплату:
Одноразовая. Нужна для единовременного платежа: после успешной транзакции линк автоматически деактивируется. Подходит, чтобы оплатить индивидуальный счёт, разовые услуги. Так клиент не сможет повторно воспользоваться тем же платёжным запросом.
Многоразовая, или универсальная. Нужна для регулярных платежей на фиксированную сумму. Подходит для приёма абонентской платы, подписок или постоянных услуг. Линк остаётся активным длительное время, и клиенты могут совершать платежи по одним и тем же реквизитам много раз.
Ниже пример одноразового запроса, где пользователю нужно внести предоплату на мероприятие. Перед тем, как сформировать ссылку на оплату, компания сначала отправляет информацию о деталях заказа, и лишь только после этого присылает ссылку в мессенджер.
Затем по клику плательщик оказывается на странице с деталями заказа. Если он согласен, нажимает кнопку «Оплатить».
Если попытаться перейти на страницу после оплаты, кнопка становится неактивной.
Ниже пример универсальной ссылки, которую присылает онлайн-школа. Когда на балансе ученика остаётся одно занятие, ему автоматически приходит уведомление с запросом оплатить следующие занятия в соответствии с тарифом, на который он подписывался.
В этой статье разберёмся, зачем и как сделать ссылку на оплату.
Зачем нужна ссылка на оплату
Согласно статистике, объём онлайн-продаж в 2023 году достиг 7,4 трлн рублей, а в 2024 году вырос на 36%, до 10,7 трлн рублей. Электронная коммерция стремительно растёт, значит, бизнес должен делать торговую площадку максимально удобной.
Вот как помогает платёжная ссылка:
Увеличивает конверсию продаж. Клиент получает возможность оплатить покупку удобным способом: через мессенджер, соцсети, email или чат-бота. Процесс занимает минимум времени: ссылка создаётся в два клика, а платёжная страница адаптируется под любое устройство.
Обеспечивает безопасность операций. Все транзакции проходят через защищённое соединение. Данные карт надёжно шифруются, что снижает риски мошенничества.
Оптимизирует процесс оплаты. Покупателю не нужно регистрироваться или устанавливать приложение. Достаточно перейти по ссылке, выбрать способ перевода денег и подтвердить платёж — весь процесс занимает менее минуты.
Соответствует законодательным требованиям. Система автоматически фискализирует платежи по закону 54-ФЗ: формирует онлайн-чек, а затем отправляет его клиенту и в ФНС через ОФД. Бизнесу не нужно вручную оформлять документы.
В каких случаях бизнесу стоит использовать платёжные ссылки
Инструментом могут пользоваться владельцы с любым юридическим статусом: и компании, и физлица — индивидуальные предприниматели и самозанятые. И вот когда владельцу бизнеса удобно делать ссылку на оплату:
Нет своего сайта. Если продажи идут через соцсети, мессенджеры или по телефону, линк заменяет платёжную форму интернет-магазина.
Сайт есть, но невыгодно делать платёжную систему. Не нужен IT-специалист, чтобы разобраться: ссылки создаются без сложных настроек.
Бизнес предлагает индивидуальные заказы. Например, ателье по пошиву одежды формирует стоимость в зависимости от выбранной ткани, фасона и сложности работы. Вместо ручного выставления счетов мастер создаёт уникальный линк с точной суммой для каждого клиента.
Клиенты оформляют подписки и регулярно платят. Через многоразовый платёжный запрос покупатель может платить за услуги ежемесячно и не вводить постоянно данные.
Бизнес продаёт товары или услуги на разных площадках. Достаточно создать ссылку для оплаты на карту и встроить на сайт, в соцсети, отправить через мессенджер или email — она везде работает одинаково, и не надо каждый раз формировать новую, если покупатели берут один и тот же товар.
Примеры, как бизнес использует линки
Тип бизнеса
Сценарий использования
Пример
Интернет-магазин
Оплата заказа по телефону
Клиент не хочет оформлять заказ на сайте — менеджер отправляет ему платёжную ссылку в мессенджер
Предоплата за
Клиент вносит частичную оплату до начала производства
Услуги и сервисы
Перевод денег за консультации
Специалист: юрист, врач, тренер — выставляет счёт без интеграции с сайтом
Абонементы и подписки
Фитнес-клуб или онлайн-школа использует многоразовый платёжный запрос для ежемесячных платежей
Фрилансеры, самозанятые
Оплата проекта
Дизайнер или программист выставляет счёт клиенту через ссылку в Telegram или email
Донаты и чаевые
Блогеры или музыканты принимают поддержку от подписчиков
Мероприятия
Регистрационный взнос
Организатор конференции или вебинара проводит сбор без сложных форм
Благотворительные сборы
Фонды принимают пожертвования через ссылку
B2B
Платёж по договору
Компания выставляет счёт контрагенту без бумажных документов
Оформление доплаты
Клиент недоплатил по основному счёту
Два способа, как сделать ссылку на оплату
Платёжные ссылки можно создать через платёжные системы или специализированные сервисы. Выбор зависит от потребностей бизнеса и технических возможностей, которые мы подробно разберём далее.
Через платёжные системы
Большинство банков и эквайринговых сервисов (например, «Т-Банк», «СберБизнес», «ЮKassa») предлагает создавать платёжные ссылки в личном кабинете. Обычно там можно указать сумму, назначение платежа и выбрать способы оплаты. Такой вариант подходит, если бизнес уже работает с конкретным банком и хочет получать деньги сразу на свой расчётный счёт.
Через специализированные сервисы
Есть отдельные сервисы, например PayAnyWay, CloudPayments, Robokassa, где можно делать ссылку на оплату. От платёжных сервисов они отличаются гибкими настройками, возможностью автоматизировать платежи и интегрировать их с другими инструментами.
Вот главные отличия специализированных сервисов от платёжных систем:
Гибкость. Есть многоразовые линки и автозаполнение данных, например для абонементов, выбора суммы, чаевых, пожертвований.
Интеграция с CRM, email-рассылками, чат-ботами. Возможность настройки автоматических уведомлений.
Подробная аналитика платежей с отчётами по конверсии, возвратам, популярным способам транзакций.
Кастомизация страницы оплаты. Можно добавить логотип, изменить цвета, настроить текст для клиента.
Автовыставление счетов. Если у клиента задолженность, система сама отправит ему запрос.
Регулярные списания. Например, за рассылки.
Шаблоны рассылок для однотипных платежей.
Как создать ссылку через платёжный сервис
Когда продавец принимает деньги от клиента в онлайн-формате, нужно, чтобы деньги проходили через банк, а именно — через интернет-эквайринг. Так называется система, которая связывает сразу несколько сторон и помогает законно провести оплату. Платёж проходит за несколько секунд, а на деле он проходит в несколько этапов.
Именно поэтому для начала надо зарегистрировать аккаунт в системе. Это нужно сделать только один раз, если бизнес не решит пользоваться другим сервисом. А затем ссылки легко формируются при необходимости.
Вот как это происходит по шагам на примере сервиса PayAnyWay:
Зарегистрироваться на сайте сервиса. Для подключения вам нужны ИНН организации или ИП, сайт магазина, электронная почта, а также номер телефона.
Создать бизнес-счёт. В личном кабинете перейдите в раздел «Счета» и нажмите на ссылку «Открыть бизнес-счёт».
Указать ссылку, то есть сделать стандартную сервисную приписку, в адресе Pay URL. Это делается в настройках «Уведомления об оплате».
Зарегистрировать онлайн-кассу. Она нужна, чтобы выдавать чеки. Например, сервис Kassa.payanyway.ru. Если пользуетесь этой кассой, то придумывать новый логин и пароль не нужно: вход будет по тем же данным, что и в платёжный сервис.
Создать счёт. В сервисе Kassa.payanyway.ru перейдите в раздел «Счета», далее — «Создать счёт» или «Список счетов».
Далее нажмите на кнопку «Создать счёт на оплату».
Заполнить форму. Поля означают следующее:
«Сумма к оплате» — сумма, которую должен оплатить покупатель.
«Внутренний идентификатор операции» — уникальный номер заказа в магазине.
«Email плательщика» — электронная почта, куда необходимо отправить счёт.
«ID подписчика» — идентификатор покупателя в системе магазина (необязательное поле).
«Описание» — краткое описание заказа.
«Добавить товар» — список товаров, которые будут передаваться в онлайн-чеке.
И нажмите кнопку «Сохранить».
Скопировать линк на оплату.
Для этого нужно кликнуть по кнопке «Счета на оплату» внизу заполненной формы. Так вы попадаете в раздел «Счета на оплату» и видите список счетов.
Далее надо найти нужный счёт, а в столбце таблицы «Действия» нажать на инструмент «Ссылка на оплату».
По клику вы попадаете на страницу с линком. Скопируйте его.
Отправить ссылку. Её можно переслать клиенту по электронной почте, в СМС, через соцсети или мессенджеры.
Можно также сформировать автоматическое письмо, если кликнуть по кнопке «Отправить счёт на email». По клику откроется окно, где можно изменить адрес клиента, тему письма.
В открывшемся окне при необходимости вы можете внести изменения в электронном адресе клиента (Email) и «Теме письма». Дальше надо нажать на «Сформировать письмо». А чтобы отправить счёт — кликнуть по кнопке «Отправить». Система пришлёт подтверждение, что письмо со счётом отправлено.
Когда покупатель перейдёт по ссылке, перед ним откроется страница с полной информацией о заказе: что именно он покупает, сколько это стоит и какие есть варианты оплаты — картой, через СБП или электронные кошельки.
Система также автоматически отправит чек покупателю, а ещё отправит отчёт о продаже в налоговую.
Как и где отправить платёжную ссылку клиенту
Платёжная ссылка — универсальный формат для разных платформ. Чтобы увеличить число транзакций, важно отправлять её там, где бизнес уже общается с клиентом. Варианты могут быть следующие:
В социальных сетях. Ссылку отправляют в личные сообщения, если заказ обсуждают там. Обычно это одноразовый платёжный запрос. Для товаров с фиксированной ценой, например онлайн-курсов, многоразовый линк можно закрепить в шапке профиля. Также линки размещают в постах и комментариях. Например, так делают для акционных товаров или предзаказов с подписью вроде «Оплатите по ссылке ниже».
В мессенджерах. Ссылку на оплату отправляют в том же чате, где обсуждается заказ. Это удобно для консультаций или индивидуальных заказов. Например, фрилансер может сразу после обсуждения проекта отправить запрос на предоплату, и клиенту не нужно переходить на сайт. Для «постоянников» используют групповые рассылки с напоминаниями, например о продлении абонемента.
Электронная почта подходит для автоматической отправки ссылок после оформления заказа на сайте, особенно если нет корзины. Кроме того, email используют для B2B-клиентов или сложных заказов с поэтапной оплатой, например при ремонте квартиры.
На сайтах и лендингах добавляют как кнопку «Оплатить» — это проще, чем интегрировать полноценную платёжную систему. Для цифровых товаров, таких как электронные книги или шаблоны, линк можно разместить в описании товара.
QR-коды используют для офлайн-продаж. QR-код печатают на чеках, ценниках, витринах или показывают через приложение. Например, курьер может сгенерировать QR-код в «Мобильном кассире», покупатель сканирует его и переходит на страницу оплаты.
В мобильных приложениях платёжные запросы отправляют через push-уведомления, например для напоминания об оплате подписки. Если у бизнеса есть собственное приложение, ссылку можно встроить прямо в него, чтобы клиент мог быстро оплатить заказ.
Безопасность при использовании ссылок для оплаты
Использовать инструмент безопасно обеим сторонам: и продавцу, и покупателю. Когда клиенты переходят по ссылкам, они попадают на защищённую платёжную страницу. Все данные передаются по зашифрованному соединению, а платежи проходят через проверенные системы с поддержкой протокола 3D Secure для дополнительной защиты.
То есть, когда клиент вводит данные карты, банк запрашивает подтверждение, например код из СМС или push-уведомления. Это как «дверной глазок» для платежа: система проверяет, что платит именно владелец карты, а не мошенник. Если код введён верно — оплата проходит. Если нет — перевод средств блокируется.
После успешной транзакции система автоматически формирует электронный чек и отправляет его покупателю. Такой документ соответствует требованиям 54-ФЗ и фиксируется в облачной кассе, что подтверждает легальность транзакции. Бизнесу не нужно беспокоиться о ручном оформлении документов: всё происходит автоматически.
Вот как это проходит по шагам:
Клиенту приходит ссылка в личном сообщении.
При переходе по ней открывается страница с информацией о платеже. Кроме того, становится доступна страница с выбором, как перевести деньги.
Далее клиент может выбрать, где он хочет продолжить транзакцию: на сайте или через банковское приложение.
Клиент выбрал способ оплаты через СБП в «Т-Банке».
В финале клиент получает чек.
Заключение
Создать платёжную ссылку несложно: достаточно один раз пройти регистрацию в сервисе, создать бизнес-счёт и дальше можно делать линки за минуту. Используя такую возможность, бизнес может значительно расширить точки интернет-продаж и внедрить удобный для клиентов способ платежа в мессенджеры, соцсети, блоги и другие платформы.
Вот что нужно запомнить:
Использовать этот платёжный инструмент может любой тип бизнеса: и самозанятые, и ИП, и организации.
Одноразовый линк используют, когда нужно сделать персонифицированный платёж. Например, на индивидуальный заказ.
Многоразовый запрос нужен там, где продаётся универсальный товар или услуга, которую покупает много клиентов.
Этот инструмент помогает увеличить конверсии, так как облегчает путь клиента на этапе оплаты.
Линк можно делать в платёжных сервисах, например на банковских платформах для бизнеса, но у них ограничены функции. Например, нельзя сделать одноразовые ссылки.
Чтобы использовать все преимущества платёжной ссылки, делать её стоит в специализированных сервисах. Например, в PayAnyWay.
PayAnyWay — платформа, где можно использовать все возможности линка. Так как это сервис, который занимается только приёмами платежей, здесь доступны все необходимые инструменты. То есть можно сразу подключить онлайн-кассу, встроить платёжную форму на сайт или разместить ссылку в соцсетях и начать принимать платежи онлайн.
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Комментарии1
И ни слова о том, сколько составляет комиссия