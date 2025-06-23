Как сделать ссылку на оплату и принимать платежи банковской картой без сайта

Ссылка на оплату — альтернатива платёжной форме, ведь ссылку можно встроить не только на сайт, но и в пост в соцсетях, письмо, СМС или отправить в мессенджере. Удобно продавцам, у которых нет сайта, а ещё тем, кто не может привлечь программиста для настройки платёжных виджетов.

Технически платёжная ссылка, или линк,— это URL-адрес, ведущий на защищённую страницу для оплаты заказа. На ней прописаны сумма, способы отправки денег, данные о продавце. Покупатель выбирает, как будет оплачивать (например, картой или через СБП), и завершает транзакцию.

Такой способ используют в разных сферах: при изготовлении тортов на заказ, в интернет-магазинах с многотысячной посещаемостью, для благотворительных сборов.

Есть два типа ссылок на оплату:

Одноразовая. Нужна для единовременного платежа: после успешной транзакции линк автоматически деактивируется. Подходит, чтобы оплатить индивидуальный счёт, разовые услуги. Так клиент не сможет повторно воспользоваться тем же платёжным запросом.

Многоразовая, или универсальная. Нужна для регулярных платежей на фиксированную сумму. Подходит для приёма абонентской платы, подписок или постоянных услуг. Линк остаётся активным длительное время, и клиенты могут совершать платежи по одним и тем же реквизитам много раз.

Ниже пример одноразового запроса, где пользователю нужно внести предоплату на мероприятие. Перед тем, как сформировать ссылку на оплату, компания сначала отправляет информацию о деталях заказа, и лишь только после этого присылает ссылку в мессенджер.

Затем по клику плательщик оказывается на странице с деталями заказа. Если он согласен, нажимает кнопку «Оплатить».

Если попытаться перейти на страницу после оплаты, кнопка становится неактивной.

Ниже пример универсальной ссылки, которую присылает онлайн-школа. Когда на балансе ученика остаётся одно занятие, ему автоматически приходит уведомление с запросом оплатить следующие занятия в соответствии с тарифом, на который он подписывался.

В этой статье разберёмся, зачем и как сделать ссылку на оплату.