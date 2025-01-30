Трансграничные операции: как бизнесу продолжать работать с иностранными поставщиками

Как санкции повлияли на работу банков
Санкции представляют собой ограничения, нарушающие международную деятельность банков. Перечень санкционных компаний составляет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). С 2022 года под давлением оказались крупные как частные, так и государственные кредитные учреждения. После вступления санкций в силу их счета стали блокировать, а операции с иностранными банками — ограничивать.
Это создает проблемы для валютных операций. Если раньше фирма могла легко провести платежи с иностранными поставщиками, то сегодня такие транзакции блокируют, или, в лучшем случае, они подвергаются строгому контролю. Из-за этого у компании замедляются бизнес-процессы, она вынуждена искать новые банки или альтернативные способы проведения операций.
Какие банки находятся под санкциями
В 2022 году с ограничениями, в первую очередь, столкнулись крупные банки с участием государства, но постепенно этот список пополнялся. К середине 2024 года под санкциями находились больше 50 кредитных организаций, и перечень продолжает расширяться. Банк, успешно проводящий валютные транзакции во второй половине 2024 года, не может гарантировать эту возможность в 2025 году.
В частности, сегодня под санкциями находятся такие крупные структуры, как СБЕР, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Т-Банк», «Почта Банк», ВБРР, МКБ и многие другие.
При выборе банка для обслуживания внешнеэкономической деятельности важно заранее уточнять, возможны ли переводы в нужную страну, и рассматривать открытие двух-трех резервных счетов на случай введения санкций против вашего банка.
После президентских выборов в США в ноябре 2024 года санкции против некоторых российских банков, таких как СБЕР, ВТБ и Альфа-Банк, были частично ослаблены до 30 апреля 2025 года. Им разрешили проводить валютные операции в энергетическом секторе. При этом 21 ноября 2024 года был введен новый пакет санкций. Под них попали около 50 российских банков, в том числе «Газпромбанк», «ДОМ.РФ», «БКС Банк», «Фора-Банк» и другие.
Какие банки пока не под санкциями
Регулярное обновление санкционного списка может создать впечатление, что в РФ не осталось банков, через которые реально проводить валютные операции. На практике в 2024 году для бизнеса есть доступные варианты. Среди них много банков с иностранным участием. Но и они могут столкнуться с санкциями — особенно если их зарубежные собственники продадут свои активы в России.
Под санкциями сегодня не находятся «Райффайзенбанк», «Юникредит-банк», ОТП, «Кредит Европа банк», АТБ, «Интеза», «Форштадт», «Солид», «Ренессанс», «Финам», «Ozon-банк», «Яндекс-банк», «Азия-инвест-банк», «Алеф-банк».
Если банк не под санкциями, это не означает, что клиенту удастся без ограничений проводить валютные операции, так как банки-корреспонденты проявляют осторожность при работе с российскими транзакциями. SWIFT-платежи тщательно проверяются и могут занимать до 3–4 рабочих дней.
Такие трудности увеличивают издержки, и банки добровольно ограничивают работу с долларами и евро или вводят минимальные лимиты на сделку, например, от 10 тысяч долларов. Также вместо этого они могут предложить проведение транзакций в «дружественных» валютах: юанях, тенге, драхмах. Однако и это не всегда возможно, так как банки контрагентов могут вводить свои ограничения. Поэтому перед открытием счета проверьте, можно ли переводить деньги в определенный банк.
Как проводить расчеты с зарубежными поставщиками
За прошедшие три года отечественные компании адаптировались к новым реалиям и освоили разные методы расчетов.
Российские банки
Как уже упоминалось, не все кредитные организации пока попали под санкции. Некоторые из них продолжают использовать систему SWIFT и осуществлять валютные операции, включая транзакции в долларах и евро. Перед выбором банка важно подробно изучить информацию о комиссиях, возможных рисках и сроках проведения платежей. Высокие комиссии могут сделать некоторые варианты экономически невыгодными.
Криптовалюта
С весны 2024 года можно применять криптовалюту для международных расчетов. У ЦБ есть полномочия регулировать такие сделки. При этом не каждая криптовалюта считается цифровым финансовым активом; этот статус имеют только те, что выпускаются операторами, официально зарегистрированными в реестре Банка России.
Также в РФ пока отсутствует полноценная правовая база, на основе которой можно без препятствий проводить оплаты в цифровой валюте, а в некоторых странах зарубежья это может быть полностью запрещено правительством. Поэтому многие производители и поставщики не принимают такие формы оплаты. При этом некоторые страны работают над созданием и внедрением своих цифровых валют.
Посредники
Ограничения привели к появлению посредников, которые помогают компаниям с платежами. В разных странах, например, в Гонконге, ОАЭ, Киргизии и Казахстане, начали работать юридические лица, предоставляющие посреднические услуги. Схема работы с ними выглядит следующим образом:
Компания оформляет договор с агентом и всеми заинтересованными сторонами. Импорт товаров происходит согласно условиям контракта, а юридическое лицо, выступающее платежным агентом, переводит средства за поставки.
Посредством своих каналов агент отправляет деньги зарубежному производителю или поставщику, причем из самого платежа не видно, что оплата поступает от российских компаний.
Таможенные органы также получают договор с агентом и платежные документы.
За свои услуги платежные агенты берут комиссию в зависимости от суммы перевода. Это минус, но часто у компании нет другого варианта оплатить товары, находящиеся под санкциями.
Также есть возможность договориться с зарубежными поставщиками о скидке для покрытия комиссии агента; нередко партнеры соглашаются на такие условия, так как заинтересованы в сотрудничестве и быстром получении денег.
Этот метод оплаты связан с некоторыми рисками. Чтобы минимизировать вероятность потери денег, следует тщательно проверить агента на юридическую чистоту и составить с ним договор о сотрудничестве. Даже зарубежные банки иногда блокируют счета и операции агентов, если их репутация вызывает подозрения.
Основной плюс работы с платежным агентом — это более быстрый, если сравнивать с переводом из России, способ оплаты.
Международные переводы — это снова быстро и просто!
C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру
Открытие расчетного счета в зарубежном банке
Еще один способ перевода средств иностранным производителям — достаточно сложный и затратный с точки зрения финансов и времени.
Для реализации этого способа потребуются:
Зарегистрировать компанию за рубежом — и эта фирма должна вести реальную деятельность.
Нанять в этой стране директора и команду местных сотрудников.
Вести бухгалтерию и уплачивать налоги согласно законам страны.
Банк, где вы собираетесь открыть счет, может запросить информацию, например, об основных партнерах предприятия и объемах сделок, которые будут проводиться. Открыть счет удаленно, скорее всего, не получится: нужно лично посетить страну и подать документы в банк. Кредитная организация также может отказать в услуге без объяснения причин.
Такой способ могут использовать крупные холдинги, которые планируют более тесное сотрудничество с зарубежными партнерами.
Наличные
Согласно постановлению Правительства от 26.12.2022 № 2433, оплата за ввозимые в страну товары наличными средствами раньше разрешалась только в случае, если продукцию получили от нерезидента по контракту на экспортную поставку. С апреля 2024 года действуют новые положения, направленные на то, чтобы узаконить вывоз наличных из РФ для оплаты товаров за границей.
Банк, который зарегистрировал внешнеторговый контракт, обязан в течение трех дней после подачи заявления от импортера выдать подтверждение на вывоз наличных для таможни. Однако до сих пор нет инструкций по особенностям таможенного контроля в российских аэропортах.
Будет ли эта схема работать в других странах, пока неясно, а также неизвестны возможные проблемы, которые могут возникнуть у импортеров при ввозе крупных сумм наличными на зарубежной таможне.
Несмотря на все санкции Запада, российские товары и услуги продолжают находить дорогу за рубеж. Но одно дело — отправить товары, другое дело — получить за них деньги. Схема MoneyRoo идеально подходит для российских компаний, чьи иностранные партнеры опасаются включать в платежные документы рубль и Россию из-за угрозы вторичных санкций.
В нашей системе международного перевода как такового нет. Мы разбиваем перевод на два внутренних. Иностранный партнер в документообороте и финансовых операциях взаимодействует исключительно с зарубежной компанией-агентом. Отследить связь такой транзакции с Россией невозможно.
Если один из агентов попадает под вторичные санкции, мы предоставляем аналогичную безопасную замену и завершаем сделку. MoneyRoo уже помог многим крупным компаниям, таким как Северсталь, Газпромнефть, Росатом и другим. Работаем с любыми объемами платежей.
Как импортировать товары из-за рубежа в 2024 году
Мы рассмотрели основные способы переводов, а теперь давайте разберемся, что нужно знать об импорте товаров. В условиях санкций ИП и юридическим лицам, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, приходится находить новых иностранных поставщиков и налаживать логистику.
Чтобы наладить поставки из-за рубежа и не попасть на мошенников, анализируйте товарный ассортимент, проверяйте поставщиков на благонадежность, грамотно ведите переговоры и уделяйте внимание юридическому оформлению соглашений.
Международные переводы — это снова быстро и просто!
C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру
Поиск товара и поставщика
При выборе товаров для импорта в текущих условиях следует рассматривать как аналоги западной продукции, так и уникальные предложения от альтернативных производителей. До того как принять решение, проведите анализ рыночного спроса, просчитайте логистические затраты и сроки, а также удостоверьтесь, что нет ограничений на ввоз товара в Россию.
Доступные варианты покупки:
С помощью посредников.
Через зарубежные торговые фирмы.
У производителя.
Сотрудничество с посредниками — удобный вариант для предприятий, которые еще не работали с зарубежными производителями. Посредники хорошо разбираются в тонкостях ВЭД и имеют отлаженные логистические схемы.
Работа с зарубежными торговыми компаниями — тоже по сути приобретение продукции через посредника. Это удобно, но наценка может оказаться невыгодной. Преимущество этого способа — возможность купить продукцию мелким оптом без необходимости вести переговоры на другом языке.
Установить прямые партнерские отношения с производственными компаниями — значит получить максимально выгодные ценовые условия за счет того, что нет посреднических комиссий. Вы можете запросить нужные документы на продукцию. Но при таком способе нужны навыки ведения переговоров на иностранном языке, проверки надежности производителей и контроля качества. Как правило, производители предпочитают работать с крупными партиями на длительный срок.
Проверка поставщика
Среди зарубежных поставщиков встречаются как надежные партнеры, так и недобросовестные. Проверяйте партнера перед заключением договора:
Следует насторожиться, если партнер требует 100% предоплаты. Лучше работать с теми, кто готов на 30% предоплаты при длительном сотрудничестве.
Съездите на производство или отправьте проверенного партнера, который может провести инспекцию. Обратите внимание на документы, условия работы сотрудников и качество продукции.
Изучите сайт поставщика. Надежные компании, как правило, регистрируют свои веб-страницы на официальных доменах своих стран.
Прочитайте отзывы о компании, чтобы убедиться в ее надежности. Ищите информацию о компаниях на форумах и в блогах, используя ключевые слова, например, «мошенничество».
Переписка с зарубежным поставщиком
Переписку с поставщиками можно вести в международных мессенджерах. Вступайте в переговоры с несколькими партнерами одновременно, чтобы выбрать наиболее подходящего по условиям.
В начале сотрудничества желательно сразу предоставить партнеру основную информацию о себе: характер вашего бизнеса, интересующие товары, объемы закупок и периодичность поставок. Зарубежные производители часто отдают предпочтение долгосрочным партнерствам, поэтому этот аспект также стоит упомянуть.
Переписываться можно на английском языке, но не все сотрудники фабрик могут его знать. Онлайн-переводчик не всегда дает корректные ответы, поэтому, возможно, понадобится переводчик (особенно если речь идет, например, о сложном техническом товаре). Все документы, сертификаты на продукцию запрашивайте в письменном виде.
Чтобы не попасть на низкокачественную продукцию, целесообразно начать сотрудничество с пробной партии товара. При этом важно обеспечить контроль на производстве, так как есть риск подмены образцов более качественными аналогами других производителей.
Оформление контракта
В контракте должны быть четко прописаны все условия:
базовые условия сотрудничества;
стандарты качества продукции и материалов;
требования к упаковке и транспортировке;
порядок контроля производства;
процедуры работы с браком;
механизмы регулирования цен.
Если какие-то детали останутся неясными, производитель может самостоятельно принимать решения. Из-за этого заказчик может в итоге получить продукцию из более дешевых материалов или в не самой качественной упаковке, которая в итоге повлияет на качество поставки.
В таких ситуациях можно попытаться разрешить споры в суде, но это потребует времени и ресурсов, а международные судебные разбирательства могут быть длительными и затратными.
Заключение
Из-за ограничений и нежелания зарубежных банков принимать переводы из России активизировались мошенники, предлагающие несуществующий товар или исчезающие после получения денег.
Обобщим рекомендации при импорте продукции и денежных переводах за границу. Следуя им, вы снизите риск столкнуться с мошенничеством:
Импортируйте товары по легальным схемам. Переводите оплату через банковские счета и используйте прозрачные схемы для импорта продукции. Зарубежные поставщики могут предложить переводы на карту или через сайт, но такие сделки не защищены и сопряжены с рисками.
Работайте по официальным договорам. Убедитесь, что в договоре подробно указаны все условия сделки, включая расчетные счета и обязательства сторон. Версии договора на разных языках должны совпадать, поэтому стоит провести их тщательную проверку.
Проверяйте надежность поставщика. Убедитесь, что это реально действующая компания: проверьте регистрационные документы через специальные сервисы. Удостоверьтесь в наличии необходимых сертификатов качества.
Проверяйте реквизиты и товарную номенклатуру. Для успешного перевода убедитесь в правильности всех реквизитов и кодов товарной номенклатуры. Это поможет избежать задержек на таможне.
По возможности лично общайтесь с партнерами. Оптимальный вариант — лично посетить офис и производство поставщика. Если это невозможно, организуйте видеоконференции для минимизации рисков сотрудничества с мошенниками и недобросовестными фирмами.
С 2022 года MoneyRoo поддерживает российских экспортеров и импортеров в проведении платежей по всему миру. Хотя риск вторичных санкций полностью устранить нельзя, наша инфраструктура включает десятки представительств в разных странах. У нас налажены хорошие связи с Востоком, включая Оман, Эмираты и Саудовскую Аравию, а также с Китаем, США и некоторыми европейскими странами.
Основная проблема современных внешнеэкономических операций — это оплата счетов. Иногда возникают трудности и с доставкой товаров, а также с таможенной очисткой.
Хотя MoneyRoo не предоставляет услуги доставки, мы все же можем оказать помощь в этой области:
Мы сотрудничаем с опытными логистами, которые разрабатывают маршруты доставки в обход санкций, работая как с импортерами, так и с экспортерами.
Все наши компании-агенты активно участвуют в торговой деятельности и имеют обширный опыт и знания в области логистики и таможенного оформления.
MoneyRoo предлагает безопасное и надежное решение для международных финансовых операций в условиях санкций.
Международные переводы — это снова быстро и просто!
C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру
Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: LjN8KVHvW
Начать дискуссию