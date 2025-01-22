Перевод денег в Турцию из России: актуальные способы в 2025 году

В этой статье расскажем о способах перевода денег из России в Турцию, их плюсах и минусах, а также правилах, которые важно учитывать.
Какие есть способы:
Криптовалюта
SWIFT-переводы через российские банки
Сервисы платежных агентов
Основные сложности международных переводов
Основные проблемы, с которыми столкнулись компании юридические лица, при переводе оплат по контрактам зарубежным поставщикам:
Проблемы оплаты товаров по санкционным кодам. В последнее время турецкие банки перестали принимать платежи за товары, кроме «зеленого» сектора: туризма, продовольствия, медицины, текстиля и образования.
Отказ в оплате юридическому лицу из РФ в связи с опасением вторичных санкций. Деньги при переводе в Турцию попадают на специальный счет и проходят проверку банком. При получении средств служба комплаенс запрашивает полный пакет документов, чтобы понять суть сделки (контракт, инвойс и др.). Сроки рассмотрения могут занимать от пары дней до нескольких месяцев. Связаться со специалистами комплаенс и уточнить статус невозможно. Они выносят решение без объяснения причин. Последнее время банки Турции все чаще стали предъявлять повышенные требования, платежи надолго зависают и все чаще отклоняются. После отказа деньги возвращаются плательщику. Возврата приходится ждать иногда по несколько месяцев.
Особенности денежных переводов в Турцию
Давайте разберем, какой способ будет выгоден именно вам. Для этого необходимо учесть комиссии, скорость перевода и возможные риски. Помните, что финансовая ситуация меняется быстро, поэтому всегда проверяйте актуальную информацию.
Осталось всего три рабочих способа перевести платеж из России в Турцию:
Криптовалюта.
SWIFT-переводы через банки.
Сервисы платежных агентов.
Криптовалюта — новый инструмент, который набирал популярность еще до санкций, но оставался в России «вне закона». Благодаря санкциям интерес к криптовалюте начал расти, так как она позволяет проводить платежи без ограничений, хотя до сих пор остается в «серой зоне». Перевод в криптовалюте поступает моментально.
Оплата через сервисы платежных агентов занимает от 2 дней, через SWIFT-переводы платеж может идти от 3 до 7 дней, а при возникновении проблем — даже больше.
В любом случае, перед тем как отправлять деньги за рубеж, убедитесь, что вы не нарушаете законодательства РФ и Турции. Не стесняйтесь попросить помощи у специалистов по внешнеэкономической деятельности и внимательно читайте условия перевода.
Криптовалюта
За последние годы криптовалюта набрала такую популярность, что теперь в нее не только инвестируют, но и оплачивают покупки. Это быстрый способ перевода денег.
С 1 сентября 2024 года законодательство позволяет проводить трансграничные расчеты и биржевые торги в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). То есть, несмотря на оставшийся запрет принимать цифровые активы в качестве оплаты за экспорт, криптовалютой можно будет расплачиваться за ввозимые товары.
Источник: РИА Новости
Эксперты считают, что применение криптовалют для платежей находится пока в «серой» правовой зоне. Такой платеж будет возможен, если вы сможете договориться с зарубежным партнером. Но пока для многих компаний этот способ расчета неприемлем.
Выбор криптовалюты
Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH) — хороший вариант для инвестиций. Для переводов чаще используют стейблкоины, такие как USDT или USDC, которые привязаны к курсу доллара, и помогают избежать ситуации, когда вы отправили одну сумму, а получатель через пять минут видит совсем другую.
Выбор биржи
Одна из сложностей — разобраться в криптовалютных биржах или P2P-платформах. Не каждый может сразу понять принципы работы блокчейна и механизма децентрализованных систем. Также нужно знать, в какой криптовалюте вам и получателю будет удобно рассчитаться: не каждую можно быстро продать, а у некоторых бывают большие комиссии.
Популярная в России криптовалютная биржа Binance закрыла доступ к торгам для россиян 31 января 2024 года. Да, Binance больше недоступна, но есть и другие варианты: Bybit, OKX, LocalCoinSwap и т. д.
При выборе биржи обратите внимание на несколько моментов:
поддерживает ли она рубли (чтобы не пришлось делать лишних конвертаций);
какие методы ввода и вывода средств доступны;
размеры комиссий (они могут сильно различаться);
репутацию и безопасность (почитайте отзывы, проверьте, как долго работает биржа).
Как пользоваться криптовалютой
1. Определите, какую криптовалюту вы будете использовать для перевода (например, Bitcoin, Ethereum и т. д.). Зарегистрируйтесь на криптовалютной бирже.
2. Купите нужное количество криптовалюты за рубли через обменники или криптобиржи. Убедитесь, что выбранный сервис поддерживает вывод на кошелек.
3. Перед отправкой крупной суммы сделайте тестовый перевод на небольшую сумму.
4. Скопируйте адрес кошелька получателя в Турции и переведите криптовалюту на него. Обязательно проверьте адрес перед отправкой. Если нужно, получатель может обменять полученную криптовалюту на турецкие лиры через обменники или биржи, доступные в Турции.
Криптовалютный рынок может быть волатильным, так что цена на ваши активы может измениться в течение короткого времени. Изучите налоговые нюансы в странах приема или отправки платежа.
Криптовалюта — один из вариантов расчета юридических лиц по международным сделкам. У ЦБ есть полномочия регулировать такие сделки. Но при выборе этого метода обратите внимание, чтобы выбранная биржа работала с криптовалютой, которая имеет официальный статус цифрового финансового актива и выпущена оператором, официально зарегистрированном в реестре Банка России.
SWIFT-переводы через российские банки
Некоторые российские банки все еще работают с системой SWIFT. Так можно отправить переводы в рублях, юанях, тенге и евро. Но при этом нужно обязательно уточнить у банка-получателя, могут ли они принять деньги. Иначе ваш платеж будет отклонен. Возврат средств может занять до 60 дней и привести к дополнительным потерям из-за колебаний курсов валют.
Переводы в долларах, швейцарских франках и турецких лирах не работают. Что касается банков, которые не попали под санкции, их совсем немного. В основном это небольшие региональные банки и банки с иностранным участием.
Опрос банков о возможности переводов денег в Турцию
Мы сделали запросы о возможности перевода средств юридическому лицу в Турцию в несколько таких банков и получили ответы:
Если резюмировать, перевод из российского банка валюты в Турцию возможен только в рублях на рублевый счет получателя.
У каждого банка тарифы разные, никто не называл их при первом контакте, все рекомендовали обратиться по предоставленным реквизитам в отдел обслуживания юридических лиц. Также по телефону некоторые банки обратили внимание на то, что перевод можно сделать лишь только по ограниченным видам услуг и товаров.
SWIFT-переводы все еще доступны, но количество банков, кто может помочь с международным переводом все меньше. Поэтому перед выбором банка рекомендуем уточнить актуальную информацию о стоимости и условиях проведения международного платежа.
Сервисы платежных агентов
Платежные агенты, например, платежный сервис MoneyRoo, становятся все более популярным решением для международных переводов в условиях санкций. Эти сервисы предлагают альтернативные схемы, которые позволяют выполнить денежный перевод легально. Платежи за товары проходят через компании-агентов в разных странах.
Международные переводы — это снова быстро и просто!
C 2022 года помогаем российским экспортерам и импортёрам проводить платежи по всему миру
Процесс перевода денег через платежного агента
Мы, в компании MoneyRoo, предлагаем следующий способ перевода денег зарубежному контрагенту в Турцию:
Подбираем валютного агента-нерезидента (например, из Узбекистана, Казахстана и др.) с учетом срочности и требований компании-получателя платежа.
Согласуем договорные обвязки и цепочки оплаты с учетом санкционных ограничений.
Получаем положительное заключение банка на проведение оплаты выбранным агентом-нерезидентом.
Заключаем договор поручения между клиентом и валютным агентом-нерезидентом. Ставим договор на учет в банке.
Клиент переводит рубли на счет агента-нерезидента в рамках договора поручения.
Агент-нерезидент оплачивает инвойс с валютного счета зарубежному поставщику в Турцию.
Агент-нерезидент предоставляет SWIFT-подтверждение о получении денег поставщиком.
Поставщик отгружает товар импортеру по привычной схеме, все участники подписывают закрывающие документы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу MoneyRoo
Кейсы и полезная информация по международным платежам от специалистов по ВЭД и финансам.
Предложенная схема — один из вариантов решения задачи по переводу денежных средств из России в Турцию. В зависимости от ситуации компания может предложить другие варианты проведения оплат зарубежным поставщикам.
Главное преимущество такой схемы — турецкая компания получает деньги из «нейтральной» страны без российского следа.
Частый вопрос у импортеров, как можно получить оплату от одной организации, а товар отгрузить — другой? Такого рода контракты стандартная практика во внешнеэкономической деятельности. Обоснование перевода — договор поручения.
Польза сервиса для юридических лиц
Быстрое зачисление средств: от 2 до 4 банковских дней.
Выгодные комиссии: от 1% за экспортные операции и от 2% за импортные.
Широкий выбор валют: поддержка различных валют и возможность работы не только с Турцией.
Дополнительная защита: возможность оформления банковской гарантии. Все сделки реальные и соответствуют местному законодательству страны.
Небольшие влияния курсов валют: благодаря быстрому проведению транзакций курсовые колебания влияют на процесс минимально. В случае разницы она выплачивается клиенту (если разница в его сторону) или остается у сервиса платежного агента.
Получить бесплатную консультацию
Оставьте заявку и менеджер MoneyRoo свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и предложить вариант перевода для вашей компании.
Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFJLyTbN
Начать дискуссию