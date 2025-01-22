Перевод денег в Турцию из России: актуальные способы в 2025 году

Давайте разберем, какой способ будет выгоден именно вам. Для этого необходимо учесть комиссии, скорость перевода и возможные риски. Помните, что финансовая ситуация меняется быстро, поэтому всегда проверяйте актуальную информацию.

Осталось всего три рабочих способа перевести платеж из России в Турцию:

Криптовалюта. SWIFT-переводы через банки. Сервисы платежных агентов.

Криптовалюта — новый инструмент, который набирал популярность еще до санкций, но оставался в России «‎вне закона»‎. Благодаря санкциям интерес к криптовалюте начал расти, так как она позволяет проводить платежи без ограничений, хотя до сих пор остается в «‎серой зоне». Перевод в криптовалюте поступает моментально.

Оплата через сервисы платежных агентов занимает от 2 дней, через SWIFT-переводы платеж может идти от 3 до 7 дней, а при возникновении проблем — даже больше.

В любом случае, перед тем как отправлять деньги за рубеж, убедитесь, что вы не нарушаете законодательства РФ и Турции. Не стесняйтесь попросить помощи у специалистов по внешнеэкономической деятельности и внимательно читайте условия перевода.