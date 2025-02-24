Платежный агент ВЭД: как оптимизировать международные расчеты для бизнеса

Сейчас спрос на услуги платежных агентов достиг пика. На это повлияли санкции и сложности с банковскими переводами между странами. К 2025 под санкциями находятся больше 60 российских банков. Компании на территории РФ не могут вести бизнес с международными партнерами по старой схеме. Они вынуждены искать новые способы оплаты или получения средств по контрактам.

Платежные агенты работали и раньше, но сейчас количество заявок кратно возросло. Это неслучайно. Бизнесу проще обратиться к компании, которая займется организацией переводов и даст гарантии, что деньги не «зависнут» и не пропадут.