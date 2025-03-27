Денежные переводы в Китай: как фирма из России решила проблему международной оплаты

В 2025 международные переводы из России — квест с препятствиями. Представьте: строительная фирма из Москвы нашла партнера в Китае, чтобы закупить оборудование напрямую. Деньги на счету есть, китайский производитель готов сотрудничать. Казалось бы, главные вопросы решены, но вот сделать перевод через банк — это целая история.

Санкции, ограничения и бюрократия превращают сделку в вызов для организаций. Рассмотрим, как компании из РФ могут выгодно и безопасно отправить платежи в Китай.

Типичная ситуация: надо расплатиться с контрагентом из Китая

~ Российская строительная фирма не желает переплачивать за оборудование серым импортерам. Цены — заоблачные, а в РФ официальных дилеров нужной марки нет. Решили напрямую обратиться к производителю в Китае.

~ Завод в КНР выставил счет — санкции их не пугают, они готовы принимать средства от российских партнеров. Но есть нюанс: счета только в банках Китая и Индии, где они также представлены. Оплату ожидают на один из этих счетов.

~ Фирма из Москвы отправила перевод через SWIFT, но его завернули. Причина? Китайский банк, который опасается вторичных санкций, поэтому не хочет рисковать, получая деньги из РФ. Так что оплата не прошла, сроки горят, а техника все еще в Поднебесной. Как же оформить перевод в нужный банк за границей?

Давайте рассмотрим все существующие варианты, а также их плюсы и минусы.

Какие способы отправить деньги в Китай существуют сегодня?

В 2025 году санкционные ограничения усложняют переводы из РФ, но решения есть, хотя транзакции через SWIFT возможны только с серьезными ограничениями.

Разберем все варианты на примере кейса строительной фирмы.

Банковские переводы через SWIFT

Как это обычно происходит? Фирма открывает счет в банке, подключенном к системе, делает перевод, а система берет на себя перечисление средств.

Сначала наша строительная компания попробовала сделать перевод через российский Газпромбанк и Росбанк, подключенные к SWIFT. Подали пакет документов: контракт, инвойс, справку о валютном контроле — все согласно правилам ЦБ РФ.

Проверки тянулись неделю. Запросили дополнительные бумаги: происхождение средств, реквизиты контрагента, цели сделки. Через 10 рабочих суток пришел отказ: «операция невозможна». Финансовая структура в Китае увидела российский след и перестраховалась. Сроки поджимают, а деньги не доходят до получателя.

У этого способа есть плюсы:

Это официальная услуга с прозрачными условиями. Все полностью законно с точки зрения обеих стран, которые участвуют в транзакции.

С другой стороны, это самый ненадежный и неработающий способ на сегодня:

Перевод идет долго: 7–14 суток.

Комиссии составляют от 1,5% до 3%.

Высоки риски отказа со стороны банка принимающей стороны.

👉 Можно подумать о переводе криптовалютой.

Цифровая валюта

А что, если выйти за пределы традиционных каналов? Решили использовать USDT — его курс привязан к доллару США. В России с сентября 2024 года действует экспериментальный режим для трансграничных расчетов, так что это законно.

Планировали перевести рубли в цифровую валюту на платформе Bybit и отправить на кошелек китайского производителя через мобильное приложение. Казалось бы, всё очень удобно и даже никуда не надо ходить, чтобы сделать перевод. Комиссия составит порядка 1%, транзакция произойдет моментально.

Но оказалось, что это невозможно для партнера: финансовая система Китая не принимает такие активы. Нужно конвертировать USDT в валюту через посредников, а это еще 1–2% комиссии и задержка на вывод.

Несмотря на очевидные плюсы этого метода (скорость транзакций и небольшие комиссии), он не подходит для многих зарубежных фирм из-за ограничений в законодательстве, сложности в отчетности и других причин.

👉 Следующий вариант, который можно рассмотреть — перевод через банки других стран.

Оплата заказа через банки дружественных стран

Может, просто перевести деньги через Казахстан или Гонконг? Сделать платеж через банковский счет в стране, против которой не вводили санкции. Выбрали Казахстан (Halyk Bank).

Открытие счета заняло время — генеральному директору пришлось ехать в Алма-Ату, чтобы подписать бумаги и указать адрес. Отправили 10 млн рублей, подготовили полный набор документов: контракт, таможенные декларации, данные о поставке — всё для внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Запросили еще больше сведений: кто получатель перевода, зачем платеж, есть ли связи с санкциями? Пока собирали, время шло. Платеж ушел, но его вернули — заподозрили обход ограничений. И вот деньги снова в Москве.

Плюсы. Можно обойти проволочки со SWIFT. Разрешены операции с юанями или евро, так что партнеры могут получить средства в удобной валюте.

Минусы. Бюрократия. Затраты на обслуживание счета (от $500). Риск отказа. Сложности с персональными данными.

👉 Тогда остался, по сути, последний способ — обратиться к организации, которая организует международные переводы.

Платежные агенты

Кто поможет, когда все горит? В итоге строительная фирма запросила консультацию у платежного агента онлайн.

Специалисты предложили перевести средства через банк в ОАЭ и взялись сделать это в течение нескольких дней:

За 3 часа подготовили договор поручения — документ, устраивающий все стороны: Россию, Китай, ОАЭ.

Поставили его на учет в российском банке, согласовали оплату инвойса с использованием проверенных каналов.

Фирма отправила 10 млн рублей + 3,5% комиссии (350 тыс.) на счет агента в ОАЭ.

Банк агента в Арабских Эмиратах сделал перевод в банк Китая в юанях (CNY).

Итог: деньги дошли за 3 рабочих дня. Платеж приняли — никаких следов РФ, чистая транзакция из ОАЭ. Завод отгрузил оборудование в Москву, бизнес вздохнул спокойно и продолжил проект по обновлению парка техники.

Плюсы. Перевод проходит оперативно (2–4 суток), комиссия ниже тарифов за SWIFT-перевод, безопасность гарантирована.

Минусы. Нужно искать проверенного агента, комиссионные выше, чем за перевод в цифровой валюте, однако результат стоит вложений.

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Сколько это стоило? Цифры и факты

Покупка техники обошлась в 10 млн рублей. У дилеров в Новосибирске или Санкт-Петербурге это стоило бы 14 млн. Прямой платеж с учетом всех расходов:

Стоимость техники: 10 млн рублей.

Комиссия сервиса: 350 тыс. рублей (3,5%).

НДС 20%: 2 млн рублей.

Итого: 12,35 млн рублей + таможенная пошлина и утильсбор.

Экономия — около 1,5 млн. Даже с учетом сборов, налогов и доставки вышло выгоднее. Фирма получила технику по привлекательной стоимости, избежав наценок дилера.

Почему платежный агент эффективнее других способов?

Традиционные каналы требуют кучу бумаг, цифровая валюта подходит не всем, а банки дружественных стран не всегда спасают. Агент из ОАЭ убрал российский след, сделал платеж прозрачным для Китая и ускорил процесс.

Реалии 2025 года таковы: без посредников бизнесу не выжить, особенно если нужно оплатить товары или услуги за пределами РФ. Сервис предоставил удобное решение, контакты для связи и четкие условия — это то, что помогает, когда сроки поджимают. Новости о санкциях приходят регулярно, но технологии и рекомендации экспертов позволяют обходить все сложности.

Как отправить деньги в Китай? Инструкция для бизнеса

Выясните детали. Узнайте у партнера реквизиты банка, номер счета, валюту — это основа успеха. Сравните варианты. SWIFT — долго, цифровая валюта — рискованно, агенты — оптимально для крупных сумм. Соберите пакет документов. Контракт, инвойс, реквизиты — все, что необходимо для проведения операции. Выберите способ. Для оперативности и качества — платежный агент. Подпишите договор поручения или другие документы, подготовленные менеджерами агента. Действуйте. Отправляйте сумму, следите за зачислением, уточняйте детали у службы поддержки по телефону или в Telegram.

Отказ банковской системы на прямой перевод — не приговор. Строительная фирма убедилась: если SWIFT трещит, а время уходит, выход найдется. Главное — знать свои права, пользоваться проверенными решениями и не бояться новых подходов.

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