Как перевести деньги в Китай и не сойти с ума

Финансовые отношения между Россией и Китаем в последнее время напоминают бразильский сериал: чем дальше, тем запутаннее.

Кажется, что проще было бы уговорить Великого китайского дракона прилететь и самому забрать деньги, чем пытаться совершить обычный банковский перевод.

В последнее время ситуация с расчетами между Россией и Китаем ухудшилась так, что даже маленькие, уютные региональные банки Поднебесной стали морщить нос при виде наших денег. Еще в мае–июне все было мирно, но сейчас более 98% китайских банков решили, что им без российских денег как-то спокойнее.

Поначалу казалось, что небольшие банки Китая, не привлекающие внимания больших дядек с Запада, смогут продолжить свою деятельность, как ни в чем не бывало. Но тут, видимо, и до них дошло, что американцы — не те, с кем стоит шутить. Теперь больше 98% китайских банков говорят российским платежам уверенное «нет», как бы говоря: «Извините, но это вы не в ту дверь стучите».

Что нового в мире санкций и как это влияет на переводы

В июне 2024 года ЕС ввел свой 14 пакет санкций. Кстати, 14 — это число, которое уже пугает российские банкиров больше, чем пятница, 13. Ограничения стали еще жестче, особенно для СПФС — российского аналога SWIFT.

Банки, которые пытались лавировать между санкциями, теперь рискуют оказаться в черном списке и остаться без европейских расчетных услуг, что, конечно, не делает переводы в Китай проще.

Но это не все: китайские банки стали смотреть на российские деньги как на подозрительных гостей на вечеринке — принимают, но с настороженностью. Теперь они каждый рубль рассматривают под микроскопом, словно подозревают, что он связан с чем-то нелегальным.

Попробуйте отправить платеж — и китайский банк может потребовать от вас целую диссертацию о том, откуда у вас деньги, зачем они нужны и на каком корабле будут плыть. Причем даже если все предельно честно, вам все равно могут отказать, потому что окончательное решение принимает какой-то менеджер, который может быть просто не в духе. Все это напоминает лотерею: повезет — не повезет.

Как все-таки переслать деньги в Китай в 2024 году

Вот несколько способов, как это сделать и не превратить процесс в квест:

1. Прямой перевод в китайский банк

Некоторые китайские банки все же решаются на сотрудничество с Россией. ВТБ, например, предлагает отправить деньги в Шанхай через VTB Bank (PJSC) Shanghai Branch с комиссией примерно 5%. Но будьте готовы, что деньги будут гулять по банковским сетям примерно 20–25 дней, и, возможно, вернутся назад с чувством глубокого неудовлетворения.

Плюсы: все официально, надежно и без всяких серых схем.

Минусы: сроки ожидания такие, что можно успеть выучить китайский. А еще никто не гарантирует, что платеж вообще пройдет.

2. Платежные агенты

Если вы не против почувствовать себя шпионом, этот вариант для вас. Агенты переводят деньги через третьи страны, обходя санкции. Комиссия стартует с 6%, но зато все пройдет гладко и без лишних вопросов. Чаще всего деньги идут через Киргизию, Казахстан, ОАЭ и Таиланд. Выбирайте страну по вкусу!

Плюсы: санкции? Какие санкции? Все пройдет тихо и незаметно.

Минусы: высокая комиссия и риск, что агент окажется не агентом, а мошенником.

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3. Криптовалютные трюки

Если вы современный, продвинутый человек, то, возможно, уже начали использовать криптовалюты для международных переводов. Это похоже на тот момент, когда вы меняете деньги на фишки в казино, только вместо фишек у вас биткоины. Но не забывайте: криптовалюты скачут так же, как кенгуру, а если потеряете ключи от кошелька — все, прощайте деньги!

Плюсы: быстрота, низкие комиссии и ощущение, что вы немного хакер.

Минусы: волатильность криптовалют — как американские горки, риски и возможность потерять все из-за утери ключей.

4. Карты третьих стран — за границей вам помогут

У вас есть друзья в Казахстане? Или, может, родственники в ОАЭ? Отлично! Тогда вы можете использовать их банковские карты для перевода денег в Китай. Это способ обойти санкции и отправить деньги, минуя российские банки.

Плюсы: обход санкций и быстрые переводы.

Минусы: комиссии иногда могут кусаться, а еще карта может внезапно быть заблокирована.

5. Менялы и брокеры — старый добрый способ

Этот метод напоминает что-то из времен Шелкового пути. Менялы и брокеры — это люди, которые помогают вам перевести деньги через личные связи, обходя банки, которые на вас злятся.

Правда, схема может быть сложной, но кто сказал, что в жизни все просто?

Плюсы: скорость и возможность перевести деньги даже в самых сложных ситуациях.

Минусы: высокие комиссии и риск, что знакомый исчезнет с вашими деньгами.

Предсказать все подводные камни при международных переводах сложно, но основные риски можно учесть заранее. Вот на что стоит обратить внимание:

1. Документы, документы и еще раз документы. Китайские банки любят бумажки. Если у вас нет полной документации о сделке, ваши деньги могут заблокировать. Готовьтесь заранее, чтобы потом не плакать.

2. Ненадежные посредники. Вы выбрали посредника с низкими комиссиями? Поздравляю, теперь вы находитесь в зоне риска!

3. Санкционные фокусы. Некоторые предприниматели до сих пор думают, что могут обойти санкции, проводя платежи через заблокированные банки. Нет, ребята, это не сработает.

4. Криптовалютная рулетка. Если вам нравятся высокие ставки, волатильные криптовалюты и риск остаться без денег — это ваш вариант!

5. Не откладывайте на потом. Банки не любят ждать. Задержки в ответах могут вызвать подозрения, и ваши деньги будут заморожены.

Вывод: если хотите, чтобы ваши деньги благополучно добрались до Китая, выбирайте проверенных посредников и банки, которые действительно помогут, а не заблокируют ваш платеж.

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