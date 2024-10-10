ВЭД на УСН: Приключения малого бизнеса на мировой арене

Что такое ВЭД мы разбирались в прошлых статьях, но повторение, как говорят — мать учения.

Итак, внешнеэкономическая деятельность — это когда ваш товар или услуга становятся объектом внимания иностранных контрагентов. Проще говоря: импорт — когда вы закупаете что-то за рубежом и везете в Россию, а экспорт — когда наоборот, отправляете свои сокровища на мировой рынок.

Тем, кто уже стал героем ВЭД или только думает начать покорять этот волнующий мир, на помощь приходят специализированные форумы вроде CustomsForum.ru и TKS.ru. Но как же все это организовать, если вы на УСН? Здесь-то и начинаются нюансы, которые обсудим ниже.