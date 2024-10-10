ВЭД на УСН: Приключения малого бизнеса на мировой арене

Что такое ВЭД мы разбирались в прошлых статьях, но повторение, как говорят — мать учения.
Итак, внешнеэкономическая деятельность — это когда ваш товар или услуга становятся объектом внимания иностранных контрагентов. Проще говоря: импорт — когда вы закупаете что-то за рубежом и везете в Россию, а экспорт — когда наоборот, отправляете свои сокровища на мировой рынок.
Тем, кто уже стал героем ВЭД или только думает начать покорять этот волнующий мир, на помощь приходят специализированные форумы вроде CustomsForum.ru и TKS.ru. Но как же все это организовать, если вы на УСН? Здесь-то и начинаются нюансы, которые обсудим ниже.
УСН: не все так просто, как хочется
УСН — это такая упрощенная налоговая система, когда вы можете честно сказать: «Я не буду платить налог на прибыль, имущество и НДС». При этом выбрать можно одну из двух баз налогообложения: «Доходы» (это когда вы платите 6% с доходов) или «Доходы минус расходы» (тут 15%, но уже с чистой прибыли).
Этот режим, как теплое одеяло для малого бизнеса, но есть условия.
Нужно уложиться в рамки: не больше 130 сотрудников, доходы не выше 265,8 млн рублей в год, а доля других компаний не должна превышать 25%. И, конечно, никакого филиального разгула.
Условия по УСН относятся как к ООО, так и к ИП.
ВЭД на УСН и НДС: дружба или раздор
Хотя УСН-щики официально могут забыть про НДС (спасибо, ст. 346.11 НК), при импорте этот налог придется уплатить.
Если вы на УСН 15%, есть небольшой бонус: вы можете включить НДС в расходы (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК), т.е. вы включаете ввозной НДС в стоимость товара (работ, услуг).
А вот если на УСН 6% — увы, расходы на НДС не уменьшат ваш доход, и это выглядит так же печально, как и последняя статистика по вашему экспортному товару.
Обычно компании, которые активно занимаются ВЭД, переходят на ОСН, чтобы вычитать НДС. Но если ВЭД — это у вас по праздникам, можно продолжать работать на УСН 15%, просто закладывая НДС в расходы. А вот для УСН 6% это, мягко говоря, не самый оптимальный вариант.
Отчетность: не забывайте про декларации
Если вы закупаете товары у стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), помните про декларацию по НДС. Ее нужно подать в электронном виде до 25 числа следующего месяца за кварталом (и не забудьте сделать это вовремя, иначе ваша бухгалтерия надолго уйдет в депрессию).
С другими странами все проще: декларацию не нужно сдавать, а НДС вы оплатите прямо на таможне. Тут главное — не перепутать курс валют, а то в итоге получится, что вместо новых партнеров вы познакомитесь с новыми налоговыми инспекторами.
Курсовые разницы: выиграл или проиграл
Если сделки совершаются в иностранной валюте, будьте готовы к тому, что курс валют будет менять ваше настроение так же быстро, как и стоимость товара.
Если вы оказались в плюсе от курса — поздравляю, вы теперь не только бизнесмен, но и счастливый обладатель положительной курсовой разницы. А вот если попали в минус — увы, но этот минус налоговая расходом не считает (спасибо ст. 346.16 НК).
Кстати, курсовые разницы на УСН в бухгалтерском учете не учитываются, происходит это из-за того, что на УСН использует кассовый метод доходов-расходов. Главное, чтобы деньги пришли — и вот он, ваш доход. А вот если вы покупаете валюту и выигрываете на ее росте, придется этот выигрыш считать своим внереализационным доходом. Весьма приятный бонус!
Ну что, друзья, помните: ВЭД на УСН — это немного похоже на брак. Много нюансов, много ответственности, но если все делать правильно, то выгода будет стабильной.
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