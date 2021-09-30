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Банк России расширит запрет на использование криптовалюты

Для рубрики Криптовалюта
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Банк России ведет обсуждение поправок в законодательство, которые расширят запрет на использование криптовалют, а также введут административную и уголовную ответственность за нарушение ограничений.

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