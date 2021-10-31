Никаких больше вечеринок

Путин поручил обеспечить запрет на развлекательные мероприятия и работу общепита ночью из-за COVID-19.

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая ... введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», — говорится в перечне.

Также должен быть обеспечен допуск «на посещение гражданами отдельных организаций» только для вакцинированных, переболевших или с отрицательным ПЦР-тестом. Работодатели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также вместе с главами регионов нарастить вакцинацию.

В поручении главы государства также есть рекомендация ввести режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет, а россиянам, которые вакцинировались от коронавируса, поручено давать два оплачиваемых выходных.

Об исполнении данного поручения регионы России должны доложить до 15 ноября.

По данным на 25 октября около 7,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это почти на 50% превышает воскресный показатель, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

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