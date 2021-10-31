Самый богатый человек в истории!

Илон Маск стал богаче на 36 миллиардов долларов за один день и стал самым богатым человеком в истории.

По данным Bloomberg, состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на 36,2 миллиарда долларов после того, как акции Tesla подорожали, а общая рыночная капитализация компании достигла рекорда и превысила триллион долларов.

Стоимости акций Tesla выросли после публикации квартальной отчетности, в которой в третий раз подряд была указана рекордная прибыль за три месяца: рост произошел на 389% и составил 1,6 миллиарда долларов. Более того, на прибыль повлиял заказ Hertz — старейшей компании по аренде машин в мире — на 100 тысяч электрокаров. Он стал рекордным для корпорации Маска, а также крупнейшим на мировом рынке электромобилей за все время.

Парк компании Hertz будет в основном состоять из автомобилей Tesla Model 3, стоимость которых составляет около 40 тысяч долларов за машину. Сделка обойдется Hertz в 4 миллиарда долларов, в дополнение к расходам компании по аренде, расширяющей свою сеть зарядных станций.

По мнению аналитика Адама Джонаса, Илон Маск может стать первым в мире триллионером благодаря принадлежащей ему SpaceX. Адам уверен, что космическая компания вскоре буде самой дорогой в мире, и не только в своей отрасли. В октябре капитализация SpaceX превысила 100 миллиардов долларов. Однако аналитик оценивает стоимость компании в 200 миллиардов долларов.

26 октября американский журнал Forbes сообщил, что Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории с состоянием в $272,3 млрд.

Ранее Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes: по данным на 28 сентября 2021 года его состояние составило более $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем месте — генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.