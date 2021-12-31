Сколько потеряла мировая экономика из-за коронавируса?

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что ситуация с коронавирусом показала неготовность мировых систем здравоохранения и социальной поддержки к глобальным потрясениям.

«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов. Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», — сказал он на III Международном муниципальном форуме стран БРИКС в видеообращении.

Глава ведомства отметил, что благодаря проверкам Счетной палаты с начала пандемии российским медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму 251 миллион рублей. По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты:

«Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения», — заключил Кудрин.

Министр экономического развития Максим Решетников весной 2020 года указал, что из-за введенных ограничений для борьбы с распространением COVID-19 в стране, экономика России ежедневно теряет 100 млрд руб. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в конце октября уточнил, что потери бизнеса от введения новых нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд руб.