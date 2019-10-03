Опасные признаки дробления бизнеса, о которых не знает почти никто

Как вы знаете, налоговая научилась качественно администрировать НДС. Схемы с компаниями-однодневками стали быстро уходить в прошлое, и инспекция переключилась на другую схему оптимизации налогов — дробление бизнеса. В 2017 году ФНС выпустила информационное письмо, в котором перечислила 17 признаков дробления. Но не всё так просто.

Проблема в том, что в судебной практике признаков дробления больше 17-ти. В этой статье мы приводим три признака дробления бизнеса, которые не попали в информационное письмо ФНС, но указываются инспекциями как признак дробления и, что самое главное, суды с этими признаками дробления соглашаются.

Есть основная компания, которая представляет собой административный центр

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25 декабря 2018 г. по делу № А27-27939/2017: суд указал, что

заявитель [проверяемая компания] фактически управлял подконтрольными организациями и ИП безвозмездно осуществлял часть их функций: кадровое делопроизводство, наличие единственного поставщика, распоряжения денежными средствами, возможность распоряжения имуществом подконтрольных обществ и т.д. Указанные факты в совокупности свидетельствуют о том, что перечисленные общества и индивидуальные предприниматели не являются самостоятельными и независимыми субъектами предпринимательской деятельности, а фактически действуют как единый субъект предпринимательской деятельности.

В этом деле инспекция доначислила 114 млн руб НДС и 25 млн руб налога на прибыль.

Основная компания контролирует финансовые потоки

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24 мая 2018 г. по делу № А49-2404/2017. Суд указал, что

бухгалтерия всех трех организаций велась на одном компьютере, оплата по договору обслуживания за 1С бухгалтерию производилась только заявителем…Правом распоряжения денежными средствами на расчетных счетах трёх организаций обладали одни и те же лица.

Доначислено 7 млн руб налога на прибыль 10 млн руб НДС.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15 ноября 2018 г. № Ф07-14095/18 по делу N А42-7696/2017:

фактически заявитель на свое усмотрение перераспределял объем готовой молочной продукции и, соответственно, размер выручки от реализации между всеми тремя организациями с целью сохранения в течение года права на применение всеми организациями права на применение упрощенной системы налогообложения. Отсутствие сроков оплаты по договорам позволяло руководству заявителя перечислять денежные средства за переработку с расчетных счетов взаимозависимых обществ в нужных суммах и в необходимые сроки. Также проверкой установлено, что в проверяемом периоде зависимыми организациями заявителю выдавались беспроцентные займы на основании договоров, заключенных в 2012 – 2013 годах. В соответствии с данными договорами ООО «Никольский маслозавод» и ООО «Никольское молоко» предоставляли заявителю беспроцентные займы, при этом сроки возврата в договорах определены не были, подписаны данные договоры, как со стороны заявителя, так и со стороны двух ООО только одним лицом – директором заявителя.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В деле фигурируют доначисления на сумму более 12 млн руб.

Наличие у главной компании долгов перед другими компаниями, входящими в схему (и контроль финансов)

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 4 июля 2018 г. по делу № А59-2443/2017: основная компания на ОСН задолжала подконтрольным компаниям-подрядчикам более миллиарда рублей. Если бы основная компания заплатила подрядчикам эту сумму, кто подрядчики слетели бы с УСН. Суд сказал:

взаимозависимые лица при этом не вели претензионную работу в отношении искусственно формирующейся в период строительства значительной дебиторской задолженности и не инициировали процедуру ее взыскания, а, следовательно, деятельность таких организаций по договорам подряда с обществом не была направлена на извлечение прибыли как основной цели коммерческой организации.

Доначисления: 180 млн рублей налога на прибыль организаций, 30 млн руб пеней и 18 млн руб штрафа.

Выводы

На практике, чтобы доказать, что бизнес был раздроблен, инспекция применяет не только аргументы,прописанные в письме от 2017 года, но и аргументы, которых в этом письме нет. Суды склонны соглашаться с инспекцией.