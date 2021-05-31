Налог на банковские вклады. Что изменилось и сколько теперь платить?

С 2021 года изменился порядок расчета налога на банковские вклады. Те физлица, которые имеют депозиты в банках, должны будут платить подоходный налог с начисленных процентов по этим депозитам (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ).

Сколько налога надо будет платить и когда?

Налог рассчитывается по ставке 13 % суммарно по всем вкладам. Кто успел расстроиться, сообщаем, что сумму налога, которую вы должны будете заплатить, можно уменьшить. Законом предусмотрена необлагаемая сумма, которая зависит от размера ключевой ставки ЦБ РФ. Необлагаемая сумма вычитается из общего дохода по всем вкладам.

Рассмотрим подробнее, как рассчитывается необлагаемая сумма. 1 млн. руб. умножается на ключевую ставку ЦБ РФ, которая действовала в начале года, за который уплачивается налог.

Например, на начало 2021 года ключевая ставка была равна 4,25 %, то есть необлагаемая база при расчете налога за 2021 год будет равна 42 500 руб. (4,25 % * 1 млн. руб.).

Обращаем ваше внимание, что при расчете необлагаемой базы имеет значение размер ставки именно на 1 января. При этом неважно, как ставка будет меняться в дальнейшем (в течение года).

Если у вас депозиты в иностранной валюте, то сумма дохода (с набежавших процентов) будет пересчитана по курсу ЦБ РФ. Изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

Особенность расчета налога по вкладам состоит в том, что и резиденты, и нерезиденты уплачивают налога по общей ставке 13 %.

Налог по вкладам будет рассчитывать Федеральная налоговая служба на основании данных, полученных от банков. Рассчитанный налог вам пришлют в налоговом уведомлении. Точно также, как вы получаете информацию о задолженности по имущественным налогам.

Первый раз вам нужно будет заплатить налог по вкладам не позднее 1 декабря 2022 года.

Какие вклады налогом не облагаются?

Законом предусмотрены буквально несколько исключений. Так, не нужно будет платить налог с: