Только 7 дней, чтобы получить 20 000 руб. за поездку по России

Те, кто всегда «запрыгивает» в последний вагон, поторопитесь. У вас есть только несколько дней, чтобы успеть сэкономить на летнем отдыхе и получить 20 %-ный кешбэк по государственной программе субсидированных поездок.

Что за программа и какие условия?

Для тех кто ничего не слышал про туристический кешбэк, кратко напомним, что это специальная государственная программа, разработанная специально для увеличения внутреннего туризма. Ее запускают, а, точнее, продлевают уже в третий раз. И у вас есть еще несколько дней, чтобы успеть ею воспользоваться.

Все, по сути, просто. Вам нужно до 15 июня 2021 года оплатить путешествие по России картой «Мир» и отправится отдыхать до 30 июня 2021 года.

Если у вас нет карты «Мир», то вы можете ее оформить во многих банках-партнерах.

За какую путевку можно получить деньги?

На сайте Ростуризма указаны туроператоры, отели, санатории, сервисы бронирования и другие агрегаторы. Все путевки, по которым можно получить кешбэк, отмечены специальным знаком.

Кешбэк можно получить несколько раз, за каждую оплату путевки (при соблюдении сроков) вам будет начисляться «возврат». На практике кешбэк возвращается в течение 5 дней с момента поступления информации об оплате.

Важный момент — длительность путевки. Она не должна быть менее 3 дней (2 ночей). То есть за однодневные экскурсионные маршруты и мини-путешествия кешбэк не получить. А за туры выходного дня (пятница-воскресенье) вы сможете получить возврат.

Направление выбирайте на свой вкус, главное — не выезжать за пределы России.

Сколько денег вернется по кешбэку?

Максимум 20 % от стоимости тура. Но не более 20 000 руб.

На практике это выглядит так. Допустим, вы покупаете тур за 40 000 руб, значит, вам на карту «Мир» вернется 8 000 руб. А если вы оплатите тур стоимостью 100 000 руб, то получите как раз максимальный возврат в размере 20 000 руб. Если стоимость тура будет дороже 100 000 руб., то кешбэк все равно будет только 20 000 руб.

Кешбэк за детский лагерь. Сколько можно получить и при каких условиях?

Если вы отправляете своего ребенка в детский лагерь, то вы тоже сможете получить кешбэк.

Принцип тот же. Оплатить путевку для ребенка картой «Мир» и получить 50 % ее стоимости обратно на карту. Но сроки немного другие. До 31.08.2021 вы должны оплатить, а до 15.09.2021 ваш ребенок должен отправится отдыхать.

Возвраст ребенк и количество купленных путевок значения не имеют.