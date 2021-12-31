Налоги с новогодних подарков в организациях: важные нюансы

Праздники уже близко, а значит, время разобраться, в сколько обойдутся подарки работникам и клиентам. Ведь кроме затрат на покупку, с подарков надо будет еще и заплатить налоги. Коротко расскажем, какие есть нюансы.

Страховые взносы

По закону, страховые взносы в фонды на подарки не начисляем.

По этому поводу смотрите п. 4, ст. 420 НК, Письмо Минфина от 15.02.2021 N 03-15-06/10032, переход права собственности по договору дарения.

НДФЛ

НДФЛ не облагаются подарки до 4 000 руб. (для отдельных категорий граждан до 10000 руб.) в год с учетом НДС (п. 28 ст. 217 НК).

Проверяем общую стоимость всех подарков за год ко всем праздникам, если получается больше, то с разницы уплачиваем НДФЛ (ст. 226 НК).

Если НДФЛ начисляется с подарка сотрудника, он удерживается из заработной платы того месяца, в котором дарится подарок.

Если подарки дарятся клиентам и их стоимость превышает необлагаемую сумму, у нас нет возможности перечислить НДФЛ в бюджет. В пользу клиентов нет денежных выплат, с которых можно было бы удержать НДФЛ. В этом случае мы должны письменно сообщить клиенту и ФНС по месту своего учета о невозможности удержать НДФЛ, о сумме дохода, с которого не удержан налог и о сумме неудержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). Это нужно сделать до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором физлицу передан подарок.

НДС

Подарки сотрудникам, их детям, а также клиентам облагаются НДС, если это товары.

Передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается их реализацией — следовательно, стоимость подарков является объектом обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Алгоритм действий такой:

НДС нужно начислить по ставке 20% или 10% с рыночной стоимости подарка в день вручения подарка;

дальше надо составить счет-фактуру на основании ведомости.

Обычно рыночная цена, по которой подарок передается работнику, равна стоимости его приобретения. «Входной» НДС при покупке подарков можно принять к вычету.

Если позаботитесь о том, чтобы приобрести подарки с входным НДС, НДС к уплате будет равен нулю.

Если при покупке подарков нет счет-фактуры поставщика и не выделен НДС, то НДС к уплате будет 20 или 10 процентов от рыночной стоимости подарка (покупной).

Налог на прибыль

Вручение новогодних подарков как детям сотрудников, так и самим сотрудникам не связано с исполнением последними трудовых обязанностей.

То есть такие подарки должны приобретаться фирмой за счет чистой прибыли, так как расходы на их приобретение не учитываются при определении базы по налогу на прибыль (п. 21 ст. 270 НК РФ), не уменьшают налог на прибыль.

Подарки контрагентам также не уменьшают налог на прибыль (Письмо Минфина от 18.09.2017 N 03-03-06/1/59819).

Передачу подарков нужно оформить документально, иначе доход не будет считаться подарком и не будет льготы по налогам (Письма Минфина России от 28.02.2020 N 03-04-06/14371, от 12.08.2014 N 03-04-06/40051).

Такими документами являются: