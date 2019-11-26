Размер налогового вычета при покупке квартиры и другого жилья

Раз уж мы начали подробно рассматривать тему имущественного вычета, самое время рассказать о том, на какую сумму можно претендовать при покупке жилья.

Вот основные постулаты:

При покупке жилья или земли возвращаются до 13% затрат.

Размер имущественного вычета не может превышать 2 млн рублей, поэтому максимальная сумма, которую можно получить — 260 тыс. рублей (13% от 2 млн рублей).

Вычет не может превышать стоимость купленной недвижимости.

Например, в 2019 году вы купили квартиру за 1,5 млн рублей. Налоговый вычет будет полтора, а не 2 млн рублей. И на счет будет зачислено 195 тыс. рублей, а не 260 тыс. рублей.

Размер имущественного вычета еще зависит от того, когда жилье было оформлено в собственность. Например, максимальный вычет за жилье, зарегистрированное до 01.01.2003 года, составляет 600 тыс. рублей. Если недвижимость купили в период с 01.01.2003 по 01.01.2008 года, вычет 1 млн рублей.

С 2008 года размер вычета уже 2 млн рублей, но до 01.01.2014 вычет был закреплен за объектом. И если у квартиры более одного собственника, вычет в 2 млн рублей делится между всеми.

Начиная с 1 января 2014 года вычет в 2 млн рублей выплачивается уже каждому собственнику. Как распределяются доли вычета, мы подробно написали в отдельной статье.

Помните, что сумма к возврату не может быть больше выплаченного вами подоходного налога. То есть за один отчетный период, равный календарному году, вы получите не более 13% от своей годовой зарплаты. Но это не значит, что остаток сгорает, — он переносится на следующие годы.

Размер имущественного налогового вычета на ипотечные проценты

Жилье может быть куплено как на собственные деньги, так и на заемные. Так есть ли разница? Пострадает ли от этого наше право на вычет?

Налоговое законодательство выделяет два периода, для которых действуют разные правила вычета за ипотечные проценты: до 01.01.2014 и после.

Жилье куплено до 01.01.2014. Размер вычета не ограничен и можно вернуть 13% от выплаченных процентов по ипотеке независимо от суммы.

Жилье куплено после 01.01.2014. Размер вычета ограничен 3 млн рублей и максимальная выплата составляет 390 тыс. рублей — это 13% от 3 млн рублей. Если у недвижимости несколько собственников-созаемщиков, каждый из них имеет право претендовать на полный возврат до 390 тыс. рублей.

Загляните в нашу статью «Налоговый вычет при покупке в ипотеку» — там мы подробно расписали все нюансы получения имущественного вычета за ипотечные проценты.

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