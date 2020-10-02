Финансовая аналитика для бухгалтера: новый взгляд на привычные отчеты

Чем хороша профессия бухгалтера? Найти работу бухгалтером не сложно, если имеются необходимые навыки. Умение работать с программами 1C, Word, Excel, Аccess — неотъемлемая часть работы любого бухгалтера. Знание специальных учетных программ, возможно даже узкоспециализированных — тоже. Кроме того, бухгалтер должен ориентироваться в области финансового анализа. Правда, не все изучали эту дисциплину, не применяли умения на практике или уже подзабыли, что такое финансовая аналитика в принципе. Сегодня мы решили освежить ваши знания.

Бухгалтер и финансовый аналитик. Эти две профессии сосредоточены на разных областях управления деньгами, но что, если объединить два в одном? Универсальные специалисты всегда востребованы. А фактически финансовые аналитики используют в работе те же бухгалтерские отчеты, чтобы давать рекомендации, как лучше использовать ресурсы компании.

Конечно потребуются и другие сведения, например, результаты маркетинговых исследований, данные управленческого учета и т. д. На основании комплекса данных финансовый аналитик дает прогноз и рекомендации для будущего развития фирмы. Эти прогнозы для руководства имеют вес и значение, а значит и специалист, обладающим умением их построить — ценный.

Финансовый анализ объединяет математические и статистические методы обработки данных. Применение финанализа практически безгранично, ведь он востребован в любой области. Иногда от финансовых аналитиков ждут дополнительных знаний, например, навыков программирования. Это, конечно, будет приятным бонусом, но все-таки не является обязательной частью профессии.

Как сейчас происходит анализ финансов в вашей организации? Запись доходов и расходов в журнал или табличку? Вряд ли это поможет спрогнозировать будущее предприятия. Начинать анализ нужно с отчета о движении денежных средств, который показывает, насколько стабильно предприятие может выполнять свои обязательства. Более полное понимание финансовой ситуации даст изучение баланса предприятия и отчета о прибыли и убытках. Далее углубленный анализ данных и следующий шаг — планирование бюджета и финансовые прогнозы.

Особенно усердно придется поработать над анализом кредиторской и дебиторской задолженности, выявить слабые места компании, например, регулярных неплательщиков. Может стоит избавится от них или пересмотреть договорные обязательства и создать график платежей и погашения обязательств (для более точного управления расчетами). Аналогично с кредиторами — есть ли просрочки, в результате чего они возникают? Есть ли моменты, когда компания обладает свободными денежными средствами и можно ли их как-то использовать (положить на депозит, к примеру, даже за короткий срок это может принести некоторую сумму дохода).

Немного практики по финансовому анализу

Из привычных бухгалтеру отчетов аналитик может сделать полезные выводы. Например,начинать анализ баланса можно с двух направлений: горизонтального и вертикального. Горизонтальный — означает просмотр динамики определенного показателя по годам, вертикальный — определение доли того или иного показателя от общих итогов.

Вот перед нами пример простого баланса:

Проанализируем строку 1210 Запасы. За базовый показатель примем данные 2017 года — 396 тыс. рублей это будут наши 100%.

954/396 *100% = 240,91 % — вот как увеличился остаток запасов на конец 2018 года по сравнению с концом 2017. Посмотрим как вырос остаток в 2019 году по отношению к 2017 году: 1008/396*100 = 254,55 % тоже весьма прилично. Хорошо или плохо, что запасы выросли? Зависит от других факторов:

возможно, на складе копятся остатки некондиционного (невостребованного) товара и фактически это «мертвый груз»;

может быть кто-то из покупателей рассчитался по бартеру товаром, который не является основным профилем компании, ему трудно найти канал сбыта;

на складе необходимо провести инвентаризацию, если ее не было (несмотря на обязательность годовой инвентаризации, ее могли и не проводить), возможно такие показатели запасов и вовсе ошибочны или нужно провести переоценку.

Обратите внимание на строку 1250 Денежные средства. В конце года у предприятия стабильно остается почти одинаковая сумма, которую можно частично направить на инвестиции и получить дополнительный доход. Объем таких инвестиций и дохода от них может посчитать финансовый аналитик.

Теперь попробуем провести вертикальный анализ. По ячейке Основные средства (строка 1150) за 2019 год видно, что остаточная стоимость ОС составляет — 100 тысяч рублей. Это всего лишь 3% с небольшим от общего итога актива (100/3242*100). При том, что денежные средства составляют почти 49%. Может стоит вложиться в увеличение мощностей? Или оборудование устарело — в строке отражается разница между 01 счетом, где обозначена первоначальная стоимость ОС и счетом 02 Амортизация, если разница невелика, значит срок полезного использования ОС подходит к концу. А это значит пора заменить основные средства и купить новые.

Прогрессивный бухгалтер, желающий оставаться всегда необходимым и востребованным, на фоне появления множества автоматизированных систем, должен уметь самостоятельно делать подобный анализ (выше пример самого простого приема, существует гораздо более глубокий подход). Но одного желания мало, нужно обладать необходимыми знаниями, навыками и умениями. Выход — освоить профессию финансового аналитика.

Чем хороша профессия финаналитика и как можно им стать?

Несомненный плюс для финансового аналитика — универсальность профессии. Как и бухгалтер, аналитик пригодится компании любого масштаба и направления деятельности. Это во-первых.

Во-вторых, если вы бухгалтер, с такими углубленными знаниями вас с удовольствием возьмут работать в стартап-проекты: IT, облачные технологии, онлайн-сервисы, все, что сейчас востребовано и нуждается в прогрессивных специалистах. Таким компаниям не нужен главбух-учетчик, им нужен главбух-финансист с управленческими навыками.

Государственные корпорации, инвесткомпании также приветствуют в своих рядах финансовых аналитиков. Фактические последние не могут без них существовать. Многие организации сейчас используют в работе стандарты МСФО, российский учет постепенно переходит на эти стандарты (не то чтобы семимильными шагами, но все-таки). МСФО — международные стандарты финансовой отчетности, они регламентируют правила составления отчётности, на основании которой внешние пользователи (учредители, инвесторы и т.д.) принимают решения в отношении компании — определяют стратегию развития, направление финансовых потоков и другие.

Больше всего сомнений, конечно, вызывает зарплата: а что, если, променяв профессию бухгалтера на финансового аналитика, я сильно прогадаю в цене?

Вот выдержка из данных исследований международной рекрутинговой компании Hays:

Как видите, минимальная зарплата, на которую может рассчитывать начинающий специалист, составляет 40-50 тысяч рублей. В международной компании от 60 тысяч. И это только на старте. Причем вилка зарплаты широкая, в среднем заработок в итоге 70-80 тысяч.

Со стажем от 4-х лет показатели уже совсем другие — до 150 тысяч в месяц. Сколько сейчас вы зарабатываете, как бухгалтер, считаете ли свою зарплату достойной?

Теперь давайте посмотрим, какими качествами должен обладать будущий бухгалтер-аналитик:

знать бухгалтерское, налоговое законодательство;

владеть инструментами анализа финансов;

иметь такие личностные качества, как аналитический склад ума, способность к стратегическому планированию и работе с большими объемами информации, стрессоустойчивость и усидчивость.

Снизить издержки компании, привлечь инвестиции в бизнес, оптимизировать рабочий капитал — вот что можно сделать, если в компании есть хороший финансовый аналитик. По сути финансовая аналитика — это будущее профессии бухгалтера. Обучиться финансовой аналитике можно, отправившись на очные курсы, обратившись в центры повышения профессиональной подготовки (переподготовки). Но чаще всего котируются онлайн-курсы.

Это намного проще, во-первых, потому что для обучения не нужно брать отпуск или постоянно отпрашиваться с работы. Учиться можно в удобное время. Во-вторых, есть возможность учиться у преподавателей-экспертов, даже если они находятся в другом городе.

Подобный онлайн-курс есть и у Нетологии — курс «Финансовая аналитика».

Как обучение расширит возможности работы и даст конкурентные преимущества на рынке труда (если вы в поиске нового места) или на текущей должности:

Вы сможете всесторонне анализировать финансовую отчетность . Не с точки зрения бухгалтера, а именно аналитика — проводить анализ структуры и динамики показателей отчетности, выявлять точки роста финансового результата, факторы повышения финансовой устойчивости бизнеса;

Научитесь оценивать финансовые риски. Узнаете о видах рисков, сможете рассчитывать величину финансовых потерь и разрабатывать стратегию их минимизации;

Узнаете как оценить инвестиционную привлекательность компании , научитесь рассчитывать прибыль от инвестиций и правильно выбирать активы на рынке капитала. В частности поймете, как учитывать факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг;

Узнаете об автоматизации процесса сбора и обработки информации , выберете подходящую систему под задачи компании;

Создадите финансовую стратегию — разберетесь в источниках финансирования, рассчитаете средневзвешенную стоимость капитала, определите эффективный план финансирования.

Это будет не просто теория. Вы будете работать над подготовкой реальной финансовой стратегии.

При желании развитие в области аналитики можно продолжать. Кроме такого направления, как финансовая аналитика, существуют и другие: продуктовая аналитика, которая учит анализировать продукт, который создает компания, автоматизировать бизнес-процессы, строить аналитические модели и тестировать гипотезы; бизнес-аналитика, специалист по которой умеет находить проблемы бизнеса, их решения т.д.

Учитывая постоянную нестабильность всей экономики, учиться оценивать, анализировать и делать прогнозы — ценные качества для специалиста, работающего с финансами.