Коротко о том, почему онлайн-курсы пойдут на пользу бухгалтеру в 2021 году

На знаниях не экономят, а мы и не будем, потому что экономить будете вы!

Сегодня расскажем, как бухгалтеру продвинуться по карьерной лестнице и набрать очков в глазах начальника. Или приобрести навыки, которые помогут поменять квалификацию (а еще и заработок увеличат). В подборку попали курсы, полезные в первую очередь бухгалтерам, но на самом деле это оригинальный подарок с перспективой на будущее для любого специалиста. В конце концов, все хотят, чтобы наконец-то закончился непростой 2020 год, а несбывшиеся мечты и планы все-таки реализовались в новом 2021-м.

Какие специалисты будут востребованы в следующем году

Сейчас компании из многих отраслей рынка активно инвестируют в развитие и использование IT-технологий. В медицине, сельском хозяйстве, тяжелой промышленности, транспорте активно развиваются проекты по сбору и анализу данных, машинному обучению, развитию инфраструктуры и автоматизации процессов. Популярными и высокооплачиваемыми остаются: аналитики, аналитики-разработчики, специалисты по дата-сайенс. Требуются как спецы, так и руководители соответствующих отделов.

У руководителей ценятся менеджерские скиллы: умение мыслить стратегически, погруженность в бизнес-задачи и умение искать точки роста. Вы будете правы, если считаете, что высококвалифицированные бухгалтера и экономисты обладают подходящей базой знаний. Возьмите свой непрофильный бэкграунд, добавьте дополнительные курсы, и вы готовы к перспективной и высокодоходной работе.

Как попасть на престижную должность?

Мы изучили популярные запросы от руководителей и HR специалистов, взяли интервью у эксперта — Константина Башевого, аналитика-разработчика в Яндексе и составили ТОП-профессий будущего года и подборку курсов, на которых им можно обучиться:

Аналитик данных

Где востребован: буквально во всех сферах, и не только экономических. Аналитика позволит спрогнозировать, например, рост заболеваемости или загруженность транспортных узлов. Причем не обязательно разбираться в специфике конкретной отрасли, необходимо понимать общие принципы аналитики данных.

Необходимые навыки: получение данных с помощью SQL, очистка и трансформация данных с Python, применение ключевых математических методов и основ статистики, умение прогнозировать события на основе данных, анализ результатов кампаний, исследований и тестирования продуктовых гипотез, способность принимать аналитические решения и представлять их бизнесу.

Где обучиться: Курс «Аналитик данных» поможет вам не только с нуля овладеть всеми важными для аналитика навыками, но и научит мыслить абстрактно, видеть за метриками и показателями смысл, находить взаимосвязи и строить гипотезы.

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Кому полезен курс: всем, кто хочет работать с данными; начинающим аналитикам; специалистам из смежных сфер.

По мнению Константина Башевого, аналитика-разработчика в Яндексе базовым навыком аналитика (и многих других специальностей в IT) является умение быстро учиться и осваивать новые области. Задач и направлений развития много, бизнесу может потребоваться решение самых разных проблем.

В плане технических навыков сейчас сложно обойтись без знания программирования и SQL. В зависимости от проекта и его инфраструктуры уровень технических требований к аналитику может сильно разниться. В ведущих компаниях освоение аналитиками «разработческих» инструментов и процессов выкатки кода в порядке вещей. Некоторые компании до сих пор «живут» на аналитике в Excel (возможно, им этого уровня вполне хватает). Но, выбирая такую компанию, подумайте что вы напишете в резюме через год?

Аналитик BI

Где востребован: также специалист-универсал. Аналитик BI работает с данными и решает проблемы бизнеса с помощью реальных цифр. Он создаёт понятные отчёты и визуализации, чтобы бизнес принимал решения, полагаясь не на интуицию, а на конкретные показатели.

Необходимые навыки: работа с сырыми данными, сбор и обработка запросов заказчиков на аналитику, создание отчётов и дашбордов, выдвижение и тестирование гипотез.

Без знания каких инструментов/языков вы бы не взяли аналитика на работу? Константин Башевой считает, что работа аналитика, как правило, не сильно привязана к конкретным языкам программирования или базам данных. Чаще всего в проектах можно встретить Python. Но даже если кандидат имел опыт работы, например, на Matlab (пакет для технических вычислений), то это не будет препятствием в проекте с другими языками.

Где обучиться: Курс «Аналитик BI» предназначен для тех, кто хочет освоить профессию аналитика на более глубоком уровне, влиять на принятие решений руководством компаний, помочь ей в продвижении и улучшении работы.

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Дата-сайентист

Где востребован: Крупные работодатели в IT и Digital сфере (myTracker, Мегафон, Intel Corporation) не только российские , но и зарубежные, поддерживают постоянный спрос на продуктовых и маркетинговых аналитиков и специалистов по дата-сайенс. Кроме этого спрос на них активно растет и в других отраслях бизнеса: от ритейла до производства.

Необходимые навыки: работа с SQL, использование Python библиотеки данных, проверка и обработка данных, быстрое построение моделей и проверка гипотез, выявление скрытых аномалий в данных, структурирование результатов.

Константин Башевой: Отличными аналитиками всегда были специалисты, имеющие опыт в областях IT, медицины, транспорта и промышленных сферах. Они хорошо знают свои проекты и их потребности, а языки программирования и алгоритмы могут использовать как инструмент решения задач.

Где обучиться: Курс «Data Scientist» поможет перейти в профессию с высоким окладом, которая не устареет через 10 лет, освоить ключевые технологии и опередить запрос рынка, получить знания в концентрированном объеме и с обратной связью от экспертов-практиков. Дополнительно для вас приготовили больше 10 кейсов в портфолио, доступ в профессиональные сообщества, помощь с трудоустройством.

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Для подкрепления веры в светлое будущее предлагаем свежую статистику о доходах аналитиков:

Стоит ли менять насиженное место в бухгалтерии на престижную и высокооплачиваемую работу или достаточно прокачать новые и смежные навыки — этот выбор индивидуален для каждого. Поэтому мы разделили информацию для тех, кто уже имеет подготовленную базу знаний для освоения навыков в новой профессии. И для тех, кто в своей профессии еще не достиг потолка и хочет стать лучше, выше и сильнее.

Курсы для тех, кто хочет освоить смежные навыки и повысить свои компетенции

Обратите внимание, что на все курсы действует Новогодняя скидка до 50%, а для читателей Клерк.ру еще и дополнительная скидка 10%! Итак, поехали:

SQL и получение данных — научитесь получать данные для анализа без помощи программистов и пользоваться инструментами, которые упростят работу с отчетами.

Навыки, которые вы получите:

SQL (углубленные знания для перехода от исполнения запросов к написанию функций),

PostgreSQL (база данных),

MongoDB (база данных для хранения любых видов данных и упрощения масштабируемости).

Power BI— создание дашбордов по ключевым метрикам самостоятельно и без программирования, возможность проводить исследования данных из различных источников.

Навыки, которые вы получите:

Power Query — для обнаружения, подключения, уточнения данных из различных источников для последующего анализа,

Power Pivot — для назначения связей между данными из разных источников и объединения их в модели данных,

Power View — для изучения, визуализации и представления данных — позволяет легко создавать отчёты по мере необходимости,

Power BI — для сбора, обработки и визуализации данных в интерактивных отчётах и дашбордах без привлечения ИТ-специалистов.

Tableau: визуализация данных — в режиме реального времени научитесь обрабатывать данные любой сложности, формировать понятные и наглядные отчёты по ключевым показателям. После курса вы сможете самостоятельно заниматься визуализацией данных.

Навыки, которые вы получите:

Tableau Desktop — для проведения глубокого и разностороннего анализа больших массивов информации в сжатые сроки,

Tableau Server — возможность опубликовать аналитику на веб-сервер,

Tableau Professional — чтобы графически анализировать практически любой тип структурированных данных и производить наглядные диаграммы, графы и отчеты в считанные минуты.

Python для анализа данных — узнаете, как автоматизировать рутинную работу, обрабатывать большие объемы информации без администрирования и баз данных.

Навыки, которые вы получите:

работа с сырыми данными и их подготовка для анализа,

визуализация данных,

статистический анализ данных,

автоматизация процессов получения данных для отчетов.

Взгляните по-новому на свою привычную работу. Добавьте к своим профзнаниям узко-специализированные навыки — это не только увеличит скорость и качество вашей собственной работы, но и создаст почву для будущего карьерного роста и повышения зарплаты.