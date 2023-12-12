Куда расти бухгалтеру, чтобы повысить свой доход

Потребность в профессиональном росте — здоровое желание каждого специалиста. Равно как и желание гарантировать себе финансовую стабильность. Разбираемся, какие перспективы есть у профессии бухгалтера, благодаря которым можно вырасти профессионально и повысить свой доход.

Виды профессионального роста

Горизонтальный рост

При горизонтальном росте бухгалтер развивает профессиональные навыки в рамках своего подразделения или перемещается в смежные отделы компании, осваивает новые области знаний, становится высококвалифицированным специалистом — но не руководителем.

Не все люди склонны и любят руководить, а горизонтальная карьера позволяет им развивать навыки, увеличивать доход и при этом не переходить на управленческую должность.

Такой специалист обычно всегда остается востребованным на рынке труда и с легкостью находит работу, а еще при горизонтальном росте нет «потолка» — можно расти практически бесконечно и изучать разные области знаний. Пример такого роста: бухгалтер становится специалистом по ВЭД и валютному контролю — это уже гораздо более высокооплачиваемый сотрудник, который может работать в крупных международных холдингах.

Что нужно специалисту, чтобы построить горизонтальную карьеру: Накапливать знания на протяжении долгого времени, уделять свободное время изучению нового в профессии и в той области, в которой он хочет развиваться.

Посещать профильные тренинги, конференции, общаться с экспертами.

Сфокусироваться на достижении цели. Решили стать лучшим — идите к этому, несмотря ни на что.

Вертикальный рост

Это движение от низшей области к высшей — то, как многие и воспринимают само понятие «карьерного роста». Специалист продвигается по карьерной лестнице в рамках одной сферы деятельности, а вместе с этим растет и его зарплата. Для бухгалтера такой рост обычно выглядит так:

Младший бухгалтер — готовит и обрабатывает первичную документацию, выполняет несложные расчеты. Старший бухгалтер — управляющий среднего звена в бухгалтерии. Он следит за финансовой деятельностью компании, а в большой организации возглавляет один из отделов, например, расчетный или налоговый. Главный бухгалтер — это руководитель бухгалтерской службы, который организует бухучет и налоговый учет на предприятии, контролирует соблюдение законодательства и отвечает за подготовку финансовой отчетности. Финансовый директор — представитель топ-менеджмента, который разрабатывает финансовую стратегию, управляет финансовыми потоками и бюджетами, обеспечивает экономическую безопасность компании и помогает собственнику управлять инвестиционными проектами.

Что нужно специалисту для успешной вертикальной карьеры: Научиться принимать взвешенные решения и нести ответственность за их результаты.

Уметь управлять работой коллектива и организовывать ее.

Уметь находить общий язык с коллегами и руководством.

Постоянно обучаться и становиться экспертом в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, участвовать в профильных конференциях и обмениваться опытом с другими профессионалами.

Лайфхак.Профильные курсы — отличное место, чтобы наладить профессиональные связи.

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Стратегии роста бухгалтера

Наем

В найме бухгалтеру можно расти как вертикально, так и горизонтально — возможности роста зависят от руководства, масштаба, отрасли, в которой работает компания, рыночных факторов и даже изменений законодательства. И, конечно, от личностных качеств человека, его способностей и мотивации.

Например, бухгалтер, который хочет вырасти в финансового директора, должен перестроить свое мышление и научиться мыслить глобально, уйти от желания подсчитать все до копейки.

Безусловно, чтобы стать финдиректором, понадобится дополнительное образование. И если управленческий учет бухгалтеру близок и работать с такими отчетами ему будет несложно и без особой подготовки, то вот инвестиционный анализ, скорее всего, придется изучить.

Но чем получать нужные знания по кусочкам, искать разные тренинги и учебные материалы самостоятельно, лучше пройти полный курс подготовки к профессии финдиректора. С помощью такого обучения специалист сразу получит комплексные и системные знания.

На курсе «Финансовый директор» специалисты за 4 месяца: научатся анализировать отчетность и принимать управленческие решения;

выполнят пять кейсов и итоговый проект;

составят план развития карьеры. Курс ориентирован на практику: она занимает 172,5 часа из 286 часов обучения. Студенты построят финансовые процессы в компании, создадут систему учета, разработают финансовую стратегию и проведут анализ финансовой отчетности. По окончании обучения специалист получает диплом о профессиональной переподготовке — это будет дополнительным преимуществом перед работодателем.

Еще один вариант обучения — наставничество или менторство. Эксперт с большим практическим опытом даст ценные и уникальные знания в области управления финансами. В курсе «Финансовый директор» поддержка ментора тоже есть — за каждой группой закреплен действующий практик–финансовый директор, который будет помогать и отвечать на вопросы в течение всего курса.

Аудит

Аудитор занимается независимой проверкой финансовой отчетности организаций. Это тоже одна из стратегий развития бухгалтера, которая поможет ему расти в доходе. Стать аудитором просто так не получится, для этого необходимо:

Получить высшее экономическое образование в государственном вузе.

Иметь стаж работы помощником аудитора или бухгалтером от трех лет, причем минимум два года нужно работать в аудиторской компании.

Сдать квалификационный экзамен и получить аттестат (ст. 11 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ).

Аудиторы могут работать в штате крупных компаний, в аудиторских или консалтинговых фирмах или быть индивидуальными предпринимателями.

Свое дело

Еще один вариант развития — оказывать бухгалтерские услуги на аутсорсе. Работа на самого себя имеет ряд достоинств, в том числе возможность планировать свое время и заниматься тем, что нравится. Однако для успеха недостаточно быть просто высококлассным специалистом — нужно еще уметь привлекать платежеспособных клиентов.

В целом, открыть собственное дело — привлекательный вариант для опытного и уверенного в своих силах бухгалтера, которому нравится самостоятельная работа и он готов к общению с заказчиками своих услуг.

Бухгалтеру, который хочет работать на себя, тоже важно постоянно учиться и повышать свою квалификацию. Если освоить новые области знаний, можно предоставлять клиенту дополнительные услуги.

Например, бухгалтер, который освоил профессию финансового директора, может создать систему управленческого учета на предприятии, провести комплексную финансовую аналитику бизнеса, наладить бюджетирование и планирование, выявить скрытые резервы, просчитать риски управленческих решений. Так специалист значительно повысит средний чек на свои услуги, а его компания может со временем вырасти в крупную консалтинговую фирму.

На курсе «Финансовый директор» вы получите необходимые знания — от основ управления финансами до инвестиционного анализа и оценки бизнеса, чтобы развиваться как специалист в найме или работать в своем собственном бизнесе. Преподаватели курса — практикующие эксперты, которые помогут разобраться в решении реальных бизнес-задач.

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