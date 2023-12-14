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Карьера бухгалтера

Бухгалтер на фрилансе: 5 шагов к удаленке

Многие бухгалтеры, которые работают в найме, мечтают уйти на фриланс, но всегда находятся те самые заветные «но», которые не дают этого сделать. Попробуем разобраться, как всего за несколько шагов уйти в вольное плавание и повысить свой заработок.
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Бухгалтер на фрилансе: 5 шагов к удаленке
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Итак, чтобы путь к своему делу был успешным, нужно действовать последовательно.

Шаг 1. Выявите причины — почему вам нужен фриланс

Прежде чем сделать шаг в светлое будущее, нужно понять, что у вас есть сейчас. Ведь путь во фриланс — это желание увеличить свой доход, который будет зависеть теперь только от вас самих. 

Почему бухгалтеры задумываются о фрилансе:

  • не нравится работать на одном и том же участке без карьерного роста;

  • нет понимания, как увеличить свой доход на данном месте работы;

  • хочется больше свободы и гибкости в графике работы;

  • желание стать максимально независимым.

Это не все причины, по которым бухгалтер задумывается о переходе на фриланс. Важно осознать, какой главный мотив движет именно вами. 

Шаг 2. Оцените свой опыт и знания

Часто случается так, что бухгалтер годами работает на одном и том же участке, не развивается профессионально и даже забыл, что делал раньше. Например, его посадили принимать авансовые отчеты, он успешно занимается ими год-два-три. А потом ему велят идти на первичную документацию, а бухгалтер уже и забыл, что это такое и как с ней работать.

Или же он работает исключительно в компаниях, которые покупают товары и перепродают их, то есть не оказывают услуги и не имеют производства. 

Безусловно, с таким багажом знаний во фриланс идти опасно, ведь там нужно быть готовым ко всему. 

Если вы четко понимаете, что ваших знаний недостаточно для работы на фрилансе или вам нужно вспомнить старые навыки — поможет в этом курс «Бухгалтер» от Нетологии. 

С помощью курса вы:

  • Научитесь вести бухгалтерский, кадровый и налоговый учет.

  • Освоите работу с программой 1С:Бухгалтерия, получите доступ к облачной платформе и свидетельство 1С.

  • Сможете работать удаленно в найме или на фрилансе.

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Шаг 3. Оцените свои силы и поставьте финансовые цели

После того как вы определились с возможностями и движущими силами и четко решили уйти на фриланс, подумайте, по какой цене будете продавать свои услуги. 

Бухгалтеров на удаленке сейчас много, поэтому важно стать высококвалифицированным экспертом и выделиться из общей массы.

  • Не берите сразу много проектов. Попробуйте реально оценить, какой объем работы вы сможете выполнить, ведь в сутках 24 часа и на фриланс вы уходили именно, чтобы стать более свободным человеком.

  • Посмотрите на цены конкурентов, на их опыт, знания и навыки. Поймите, что вы можете им противопоставить и сколько вы можете зарабатывать уже сейчас.

  • Соберите все свои достижения, курсы повышения квалификации и прочие документы, которые подтверждают вашу компетентность, в свое резюме или на промо-сайт.

Если вы не проходили курсы повышения квалификации или делали это очень давно, то самое время освежить знания с курсом «Бухгалтер» от Нетологии. К тому же после прохождения курса ваше портфолио пополнится новыми кейсами, благодаря которым вы сможете привлечь больше клиентов.

Каждому студенту кураторы оказывают всестороннюю поддержку: менторы и координаторы ответят на ваши вопросы в закрытом Telegram-чате и помогут сохранить мотивацию.

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Шаг 4. Найдите клиентов

На самом деле это не один шаг, а целая последовательность действий на протяжении всей вашей карьеры. Клиенты могут приходить, уходить, открывать бизнес и закрывать его, поэтому процесс их поиска почти никогда не заканчивается. 

Где можно найти клиентов:

  • среди коллег и знакомых;

  • в соцсетях;

  • с помощью объявлений на тематических сайтах;

  • с помощью тематического блога;

  • благодаря рекламе в интернет-поисковиках;

  • на тематических конференциях и мероприятиях.

Когда у вас соберется определенная клиентская база, заработает и сарафанное радио — клиенты будут приходить по рекомендациям. Но не стоит пренебрегать и платной рекламой. Будьте готовы всегда рассказывать о своих знаниях, опыте и навыках и показывать себя с лучшей стороны.

На этом шаге нужно подумать о шаблоне договора, который будет обеспечивать вашу безопасность и безопасность вашего клиента.

Шаг 5. Не забывайте постоянно повышать свою квалификацию

Даже если у вас уже достаточно опыта и знаний, наше законодательство регулярно подкидывает новые вводные. Поэтому учиться бухгалтеру никогда не поздно. К тому же любое обучение — это еще и нетворкинг, возможность пообщаться с коллегами или найти новых клиентов.

Обучение в Нетологии происходит по государственной лицензии. После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке, который можно показать работодателю или заказчику, чтобы подтвердить свою квалификацию. 

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет

Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы

Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата

Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8Jtc7z

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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