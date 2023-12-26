Надоела работа бухгалтера. В каких сферах продолжить развитие

Эмоциональное выгорание может случиться с каждым, и бухгалтер — не исключение. Если вам надоела работа бухгалтера, но кардинально менять свою сферу деятельности вы не намерены, предлагаем несколько вариантов, где можно продолжить развитие.

Профессия бухгалтера дает очень хорошую базу знаний. Вы разбираетесь не только в дебете и кредите, но неплохо понимаете финансы, аналитику и экономику. Если вам надоела бухгалтерская рутина, то вот топ профессий, где можно найти себя.

Бизнес-аналитик

Бизнес-аналитик — на самом деле ключевой сотрудник в компании. Он умеет анализировать данные, формировать правильные выводы, управлять финансами и предоставлять развернутую аналитическую сводку и отчетность. Он видит перспективы роста компании, знает, как оптимизировать бизнес-процессы, на основе анализа финансовой информации может найти эффективную стратегию развития и монетизации продуктов.

Если за плечами есть опыт работы бухгалтера, умеете формировать отчеты, собирать и обрабатывать информацию — вы легко можете стать бизнес-аналитиком.

А чтобы наверняка получить заветную должность, лучше пройти курс «Бизнес-аналитик» от Нетологии, на котором вы освоите работу с данными, научитесь составлять финансовые модели, оценивать положение компании на рынке и предлагать решения для оптимизации бизнеса. Если вам кажется, что этих знаний для работы будет недостаточно, то обратите внимание на курс «Бизнес-аналитик: расширенный курс». С помощью него вы освоите не только базовые инструменты, но и навыки уровня middle: визуализацию и создание дашбордов в Tableau, анализ данных в Power BI и основы работы в Python.

Обучение ориентировано на практику: в курсе 175 практических часов и 103 часа теории.

Финансовый директор

Если перспектива стать бизнес-аналитиком вас не привлекает, и вы хотите сосредоточиться на финансовой сфере, тогда один из вариантов развития — стать финансовым директором компании.

Финансовый директор — это человек, который разрабатывает финансовые модели, оценивает инвестиционные проекты, принимает решения об инвестировании денег, управляет рисками, ищет точки роста и увеличения прибыли для бизнеса.

Финансовый директор умеет вести управленческий учет и разрабатывать финансовые стратегии компании на долгосрочный и краткосрочный период.

Если у вас есть сомнения, что ваших знаний хватит для такой должности, то рекомендуем онлайн-курс «Финансовый директор» — 4 месяца обучения практическим навыкам работы с финансами, анализу отчетности, управленческому учету и инвестиционному проектированию. По окончании курса вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое можно показать работодателю.

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Финансист-экономист

Если должность финансового директора кажется слишком сложной, но область финансов интересна, стоит обратить внимание на профессию финансиста-экономиста. Финансист-экономист разрабатывает и планирует бюджет, анализирует финансовые отчеты, готовит управленческую отчетность и составляет финансовую модель.

Вам предстоит еще больше погрузиться в мир цифр и расчетов. Но не для того, чтобы свести дебет с кредитом, а чтобы рассчитать, насколько эффективно отработала компания в данный период, на какую прибыль может рассчитывать в будущем и как попытаться улучшить показатели компании.

Бухгалтерский бэкграунд очень сильно поможет в работе финансиста-экономиста, ведь почти все экономические расчеты строятся на данных бухгалтерской отчетности.

Если вам не хватает знаний в управленческом учете, бюджетировании и разработке финансовых моделей — пройдите курс «Финансист-экономист» от Нетологии. На курсе вы усилите навыки по работе с финансами, оценке рисков и сделок и составлению бизнес-планов. Узнаете, как функционирует финансовая служба, научитесь работать с отчетами и соберете портфолио.

Специалист в области юнит-экономики

В век стартапов компаниям требуются специалисты, которые смогут быстро оценить рынок, проанализировать возможное положение предприятия на нем, рассчитать эффективность и спрогнозировать прибыль.

Юнит-экономика — это подход к анализу и оценке экономической эффективности отдельных продуктов или услуг компании. Она фокусируется на определении прибыли, полученной от продажи одной единицы товара или услуги.

Юнит-экономика — гибкий и эффективный инструмент, который делает процессы прозрачными, позволяет рассчитать затраты и прибыль на ближайшие месяцы или даже годы. Благодаря юнит-экономике можно в реальном времени отслеживать продуктовые метрики и менять стратегию на основе актуальных данных.

Специалисты по юнит-экономике используют различные методы и инструменты для анализа данных, включая моделирование затрат, анализ спроса и предложения, а также оценку конкурентоспособности на рынке. Они также могут разрабатывать стратегии монетизации и определять оптимальные каналы продаж для каждого продукта или услуги.

Если вам это интересно, но вы никогда не работали с юнит-экономикой, то скорее записывайтесь на курс «Юнит-экономика и продуктовые метрики». Вы научитесь понимать основные продуктовые метрики, различать бизнес-модели и юниты внутри них, считать юнит-экономику для разных типов продуктов, работать с формулами и отчетностью, определять инвестиционную привлекательность проекта.

Программа обучения длится 1,5 месяца и включает 12 часов практики и 7,5 часов теории. Вы сможете применять знания на своем проекте в процессе обучения.

Какую бы новую профессию вы не выбрали, всегда стоит помнить, что знания в области бухгалтерского учета — это очень хороший фундамент. На нем можно построить карьеру в разных областях, а онлайн-курсы от образовательной платформы «Нетология» помогут быстро восполнить пробелы в знаниях.

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail: Отправить

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