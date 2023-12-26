Надоела работа бухгалтера. В каких сферах продолжить развитие

Профессия бухгалтера дает очень хорошую базу знаний. Вы разбираетесь не только в дебете и кредите, но неплохо понимаете финансы, аналитику и экономику. Если вам надоела бухгалтерская рутина, то вот топ профессий, где можно найти себя.
Бизнес-аналитик
Бизнес-аналитик — на самом деле ключевой сотрудник в компании. Он умеет анализировать данные, формировать правильные выводы, управлять финансами и предоставлять развернутую аналитическую сводку и отчетность. Он видит перспективы роста компании, знает, как оптимизировать бизнес-процессы, на основе анализа финансовой информации может найти эффективную стратегию развития и монетизации продуктов.
Если за плечами есть опыт работы бухгалтера, умеете формировать отчеты, собирать и обрабатывать информацию — вы легко можете стать бизнес-аналитиком.
А чтобы наверняка получить заветную должность, лучше пройти курс «Бизнес-аналитик» от Нетологии, на котором вы освоите работу с данными, научитесь составлять финансовые модели, оценивать положение компании на рынке и предлагать решения для оптимизации бизнеса.
Если вам кажется, что этих знаний для работы будет недостаточно, то обратите внимание на курс «Бизнес-аналитик: расширенный курс». С помощью него вы освоите не только базовые инструменты, но и навыки уровня middle: визуализацию и создание дашбордов в Tableau, анализ данных в Power BI и основы работы в Python.
Обучение ориентировано на практику: в курсе 175 практических часов и 103 часа теории.
Финансовый директор
Если перспектива стать бизнес-аналитиком вас не привлекает, и вы хотите сосредоточиться на финансовой сфере, тогда один из вариантов развития — стать финансовым директором компании.
Финансовый директор — это человек, который разрабатывает финансовые модели, оценивает инвестиционные проекты, принимает решения об инвестировании денег, управляет рисками, ищет точки роста и увеличения прибыли для бизнеса.
Финансовый директор умеет вести управленческий учет и разрабатывать финансовые стратегии компании на долгосрочный и краткосрочный период.
Если у вас есть сомнения, что ваших знаний хватит для такой должности, то рекомендуем онлайн-курс «Финансовый директор» — 4 месяца обучения практическим навыкам работы с финансами, анализу отчетности, управленческому учету и инвестиционному проектированию.
По окончании курса вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое можно показать работодателю.
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Финансист-экономист
Если должность финансового директора кажется слишком сложной, но область финансов интересна, стоит обратить внимание на профессию финансиста-экономиста. Финансист-экономист разрабатывает и планирует бюджет, анализирует финансовые отчеты, готовит управленческую отчетность и составляет финансовую модель.
Вам предстоит еще больше погрузиться в мир цифр и расчетов. Но не для того, чтобы свести дебет с кредитом, а чтобы рассчитать, насколько эффективно отработала компания в данный период, на какую прибыль может рассчитывать в будущем и как попытаться улучшить показатели компании.
Бухгалтерский бэкграунд очень сильно поможет в работе финансиста-экономиста, ведь почти все экономические расчеты строятся на данных бухгалтерской отчетности.
Если вам не хватает знаний в управленческом учете, бюджетировании и разработке финансовых моделей — пройдите курс «Финансист-экономист» от Нетологии. На курсе вы усилите навыки по работе с финансами, оценке рисков и сделок и составлению бизнес-планов. Узнаете, как функционирует финансовая служба, научитесь работать с отчетами и соберете портфолио.
Специалист в области юнит-экономики
В век стартапов компаниям требуются специалисты, которые смогут быстро оценить рынок, проанализировать возможное положение предприятия на нем, рассчитать эффективность и спрогнозировать прибыль.
Юнит-экономика — это подход к анализу и оценке экономической эффективности отдельных продуктов или услуг компании. Она фокусируется на определении прибыли, полученной от продажи одной единицы товара или услуги.
Юнит-экономика — гибкий и эффективный инструмент, который делает процессы прозрачными, позволяет рассчитать затраты и прибыль на ближайшие месяцы или даже годы. Благодаря юнит-экономике можно в реальном времени отслеживать продуктовые метрики и менять стратегию на основе актуальных данных.
Специалисты по юнит-экономике используют различные методы и инструменты для анализа данных, включая моделирование затрат, анализ спроса и предложения, а также оценку конкурентоспособности на рынке. Они также могут разрабатывать стратегии монетизации и определять оптимальные каналы продаж для каждого продукта или услуги.
Если вам это интересно, но вы никогда не работали с юнит-экономикой, то скорее записывайтесь на курс «Юнит-экономика и продуктовые метрики». Вы научитесь понимать основные продуктовые метрики, различать бизнес-модели и юниты внутри них, считать юнит-экономику для разных типов продуктов, работать с формулами и отчетностью, определять инвестиционную привлекательность проекта.
Программа обучения длится 1,5 месяца и включает 12 часов практики и 7,5 часов теории. Вы сможете применять знания на своем проекте в процессе обучения.
Какую бы новую профессию вы не выбрали, всегда стоит помнить, что знания в области бухгалтерского учета — это очень хороший фундамент. На нем можно построить карьеру в разных областях, а онлайн-курсы от образовательной платформы «Нетология» помогут быстро восполнить пробелы в знаниях.
Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет
Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы
Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата
Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:
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