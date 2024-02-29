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Что должен уметь аналитик данных и почему ему готовы столько платить

Аналитик данных — это новая, но уже очень востребованная профессия. Работодатели готовы платить аналитикам до 300 тысяч рублей. Но почему? Что такого особенного должен делать специалист? Давайте разберем, что входит в обязанности data-аналитика и как освоить эту профессию.
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Что должен уметь аналитик данных и почему ему готовы столько платить
Иллюстрация: Нетология

Чем занимается аналитик данных

Аналитик данных или Data Analyst — специалист, который собирает информацию внутри компании и анализирует ее. Цель — оптимизировать и увеличить эффективность финансовых процессов и тем самым повысить доходность бизнеса.

Должностные обязанности аналитика данных представляют собой некий микс компетенций продакт-менеджера, маркетолога, бухгалтера, IT-специалиста.

Аналитику приходится работать с разноплановой информацией. Сюда входят отчеты о продажах, маркетинговые данные, данные о затратах на производство, хранение и сбыт. Эти сведения помогают специалисту сделать вывод, например, о рентабельности производства того или иного товара, о возможности отказа от тех или иных поставок, о том, какие площадки по размещению рекламы дают поток клиентов, а о каких стоит забыть. 

Обычно результат анализа оформляется в виде наглядного графического изображения: графика, диаграммы или таблицы. Это значительно упрощает процесс восприятия. 

Какими компетенциями должен владеть специалист

Для эффективного выполнения задач Data Analyst должен:

  • знать, из каких источников и какую информацию взять, уметь ее систематизировать и грамотно проанализировать;

  • хорошо ориентироваться в бизнес-процессах компании;

  • владеть языками баз данных для создания запросов: Python, SQL;

  • отлично владеть программами Google Sheets, Microsoft Excel;

  • уметь применять ПО для визуализации данных в формате графиков, диаграмм и отчетов: Qlik, Tableau, Power Bl;

  • уметь выявлять закономерности, повторы и ошибки в обрабатываемых данных и делать логические умозаключения;

  • грамотно и понятно излагать свои предложения по повышению эффективности с учетом результатов анализа.

Зачем компаниям нужен аналитик данных

Главной целью любого бизнеса является получение прибыли. Компании стремятся к снижению затрат на производство, персонал и продвижение и к увеличению доходности. 

Сначала нужно понять, как и какие расходы можно снизить, чтобы сконцентрироваться на более рентабельных направлениях. Аналитик данных выявляет и наглядно демонстрирует эти моменты. От его работы напрямую зависит прибыльность предприятия.

Какие бывают аналитики данных

Анализ данных и прогнозирование нужны в различных сферах бизнеса, поэтому у аналитиков в разных отраслях есть своя специализация. Например:

  • Бизнес-аналитик обрабатывает информацию о результатах деятельности организации. В его обязанности входит внедрение узконаправленных IT-систем с целью получения автоматизированных отчетов, постановка задач разработчикам, моделирование ситуации на основе реальных данных о деятельности компании и тестирование гипотез.

  • Маркетолог-аналитик исследует конкурентов, поведенческие факторы потребителей, рынок и маркетинг компании. На основе полученных данных он строит маркетинговую стратегию для повышения доходности бизнеса.

  • Продуктовый аналитик обрабатывает данные о поведении потребителей относительно продукта на онлайн-площадках и прогнозирует, как можно улучшить сбыт продукции.

  • Системный аналитик проектирует слаженную IT-систему, чтобы удовлетворять все запросы бизнеса, осуществляет перевод данных о бизнес-процессах на язык IT-систем.

  • WEB-аналитик обрабатывает действия посетителей интернет-ресурсов, чтобы понять, что можно улучшить для увеличения продаж.

  • Гейм-аналитик анализирует информацию, связанную с компьютерными играми: насколько та или иная игра интересна для пользователей, сколько времени каждый игрок проводит в игре, какие операции производятся чаще. На основе этих данных он делает выводы, нужно ли в игре что-то улучшить.

Как стать аналитиком данных

Аналитиком данных часто становятся специалисты смежных профессий, например, бухгалтер, маркетолог, IT-специалист. При этом знания и умения можно приобрести опытным путем. Для этого нужно свободное время, настойчивость в самостоятельном изучении нюансов мастерства, высокий уровень самоорганизации и возможность учиться на ошибках. Спустя годы можно приобрести опыт и значительно повысить свои компетенции. 

Второй и более надежный вариант освоить профессию — пройти обучающие курсы по направлению «Аналитик данных». Многие компании готовы взять специалиста без опыта. Стоимость услуг начинающего специалиста — от 65 тыс. руб. Статистика говорит, что на второй год стажа зарплата удваивается и затем только растет.

Профессия востребована в любой сфере деятельности. Выпускник курсов без труда сможет найти работу, за которую работодатели готовы платить высокую заработную плату. Станьте аналитиком данных вместе с курсом от «Нетологии»!

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Чем полезны обучающие курсы

На обучающих курсах по направлению «Аналитик данных» студенты получают теоретические и практические знания, самостоятельно готовят проекты, которые затем можно поместить в портфолио и предоставить на собеседовании с работодателем. По результатам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Обучение на курсе «Аналитик данных» от Нетологии проходит в формате видеолекций по теории, затем студенты выполняют практические задания с обязательным контролем опытных наставников. Завершающий этап обучения — самостоятельное выполнение проектной работы с последующим ее разбором экспертами.

Курс подойдет студентам ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений, молодым и состоявшимся специалистам, желающим расширить спектр знаний, владельцам компаний и всем, кто хочет перейти в Data Analyst из смежных профессий.

Выпускники курса научатся:

  • Создавать запросы с использованием языка SQL для получения требующихся данных.

  • Обрабатывать информацию с помощью Python (устранение ошибок, модификация).

  • Понимать, какие данные нужно использовать для получения конкретной информации по требованию заказчика;.

  • Использовать в работе основополагающие статистические и математические методы.

  • Прогнозировать результат на основе выводов из обрабатываемых данных.

  • Делать выводы из анализируемых данных о результатах различных процессов и событий.

  • Предлагать грамотные решения для повышения эффективности в бизнесе.

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