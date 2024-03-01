Зачем бухгалтеру на фрилансе соцсети 

Социальные сети уже давно перестали быть просто местом общения. Теперь это мощный инструмент продвижения и развития бизнеса. Бухгалтерам на фрилансе соцсети позволяют продемонстрировать свою экспертность, раскрутить личный бренд и успешно продавать свои услуги.

Чем социальные сети полезны бухгалтеру-фрилансеру

Социальные сети помогают бухгалтеру-фрилансеру решить несколько разных задач:

Оформить свою виртуальную визитку

Множество потенциальных клиентов ищут информацию в интернете — в том числе выбирают и поставщиков услуг. Поэтому современному бизнесу, даже совсем небольшому, не обойтись без лендинга или странички в соцсети.

Страница — достаточно простой и удобный вариант оформления своей визитки, способ рассказать о себе и своих услугах.

Обмениваться знаниями и опытом с коллегами

В соцсетях есть сообщества профессионалов — это отличная возможность обмениваться опытом и решениями с другими коллегами, развивать свои профессиональные компетенции.

Продавать свои услуги

В соцсетях — например, во «ВКонтакте», можно создать страницу с описанием своих услуг, формой записи на консультации и ценами. А еще принимать оплату, что тоже очень удобно. В описании страницы бухгалтеру важно описать свои преимущества и рассказать, почему клиенту нужно обратиться именно к нему.

Благодаря странице в соцсети потенциальные клиенты могут узнавать о бухгалтерских услугах в любое удобное время: сам фрилансер не может быть на связи круглосуточно, а вот бизнес-страница доступна всегда и, чем она информативнее, тем пользователю проще принять решение о сотрудничестве.

Привлекать новых клиентов с помощью рекламы

Соцсети располагают широкими рекламными возможностями. Платная реклама со стороны самой площадки называется таргетированной — она позволяет продвигать свои услуги нужной аудитории.

Например, можно настроить рекламу на пользователей из конкретного региона, на сообщество местных предпринимателей или конкурентов, выбрать людей с определенными интересами. Вы можете строить гипотезы, тестировать разные рекламные кампании и вкладывать больше денег в самые эффективные.

Информация в соцсети распространяется и бесплатно по типу «сарафанного радио». Читатели могут делиться интересными публикациями о бухучете и налогах на своих страницах и с подписчиками. Так о ваших услугах узнает еще больше потенциальных клиентов.

Еще один вариант— купить рекламу у известных блогеров, которые уже набрали большое число подписчиков.

Создавать личный бренд

Когда бизнес выбирает бухгалтера на аутсорсинг, всегда встает вопрос доверия. Как понять, что бухгалтер — действительно профессионал? Это особенно важно в условиях удаленной работы, когда нет возможности встретиться и пообщаться лично.

С помощью публикаций в соцсети бухгалтер не просто показывает свою экспертность, но и выстраивает деловую репутацию и личный бренд. Благодаря этому легче выстроить доверительные отношения с заказчиками.

Личный бренд включает индивидуальный стиль, коммуникацию с аудиторией, подход к работе — словом, все, что делает конкретного бухгалтера узнаваемым.

Личный бренд не нужен каждому специалисту. Но если бухгалтер хочет расти, стать узнаваемым экспертом, то без выстраивания бренда не обойтись. Опытные бухгалтеры могут со временем заняться преподаванием, открыть свои курсы, стать менторами и наставниками для других специалистов. Благодаря развитому личному бренду они быстро привлекают клиентов на такие услуги.

Люди любят читать истории, а социальная сеть — отличная возможность поделиться своей, обсудить проблемы на профессиональном пути, предостеречь от ошибок. Честный рассказ повышает лояльность пользователей, создает с ними более доверительные отношения. Важно всегда поддерживать диалог с аудиторией и давать обратную связь на комментарии и вопросы.

Для успешного использования социальных сетей в работе фриланс-бухгалтера важно правильно адаптировать свой профессиональный опыт для аудитории соцсетей и эффективно использовать инструменты маркетинга в соцсетях — SMM (Social media marketing). Обучение на курсе SMM от Нетологии — возможность приобрести или усовершенствовать свои навыки в продвижении в социальных сетях, создании контента, аналитике и стратегическом планировании. Записаться на курс

Как бухгалтеру начать работать с социальными сетями

Прежде чем начать вести свой блог в соцсети, бухгалтер должен определить свои наиболее сильные навыки, которые представляют маркетинговую ценность. Нужно понять:

Какие знания и навыки можно продавать «удаленно» через соцсети?

В какой сфере вы можете выступать экспертом?

Как вам удобнее развивать свой блог: в текстовом виде или в формате видеороликов?

Дальше можно приступать к практической реализации. Для этого понадобится:

1. Найти нишу.

Например, бухгалтер может сосредоточиться на услугах для малого бизнеса, отрасли экономики, конкретных налоговых режимах и т.д. Клиенты заинтересованы в определенных продуктах и, чем конкретнее предложение, тем легче им понять, подходят ли им услуги того или иного бухгалтера.

2. Определить целевую аудиторию.

После того как разобрались со спектром услуг, нужно понять, кому они могут быть полезны. Составьте портрет потенциального клиента: пол, возраст, интересы и т.д. От этого зависит контент — содержание вашей страницы или блога. Нужно попасть в область интересов своей аудитории и транслировать ее ценности.

3. Составить уникальное торговое предложение (УТП)

УТП отвечает на вопрос — почему потенциальный клиент должен выбрать именно вас? Для этого нужно проанализировать предложения конкурентов и понять, как вам от них отстроиться. Все это нужно отразить в УТП.

УТП включает:

ваши уникальные услуги;

профессиональные компетенции, которые подтверждены дипломами и сертификатами;

особые выгоды вашего предложения;

профессиональный опыт;

высокое качество решения проблем клиентов, которое подтверждают, к примеру, отзывы от заказчиков.

Свои конкурентные преимущества нужно транслировать постоянно: давать практические советы, делиться опытом, разбирать сложные ситуации и публиковать кейсы — ваши истории успеха в работе с разными клиентами. Благодаря этому можно быстро создать репутацию профессионала и хорошего специалиста.

УТП — это не константа. Со временем список предложений будет меняться и дополняться в зависимости от потребностей аудитории и от ваших профессиональных знаний и навыков.

4. Вложить средства.

Фрилансеров много, конкуренция велика, и, скорее всего, «сарафанного радио» на каком-то этапе будет недостаточно. Чтобы выделиться среди других специалистов, потребуется использовать дополнительные возможности — таргетированную рекламу, рекламу у блогеров. Это платные инструменты, но благодаря им можно увеличить количество клиентов и окупить маркетинговые затраты.

Еще одна статья расходов — обучение. Для повышения квалификации и вашей маркетинговой ценности в него стоит вкладываться регулярно. Чем сильнее бухгалтер как специалист, тем и услуги его дороже.

5. Продвигать свои услуги и бренд.

Это то, что бухгалтеру-фрилансеру нужно делать на постоянной основе:

регулярно публиковать контент в соцсети;

отвечать на вопросы аудитории и взаимодействовать с ней;

проводить вебинары;

сотрудничать с блогерами;

запускать таргетированную рекламу.

Чтобы уметь системно работать с соцсетями, выстраивать стратегию продвижения, использовать маркетинговые инструменты, продумывать контент-план и визуальное оформление своих бизнес-страниц — приходите на курс «SMM-менеджер». В процессе обучения вы также научитесь продвигать проекты в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram и Дзене и создадите портфолио из 6 проектов.

Программа включает 59 часов теории и 81 час практики: лекции, вебинары, практические задания, воркшопы, тесты, лонгриды и другие полезные материалы — все, что позволит вам чувствовать себя уверенно в SMM. Курс ориентирован на свежие тренды: преподаватели расскажут о самых современных подходах в маркетинге соцсетей.

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8K22KP