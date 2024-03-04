Методолог образовательных программ: кто это, чем занимается и при чем здесь бухгалтер 

Везде нужна структура и системность. Если клиент хочет что-то приобрести на сайте, нужно, чтобы под рукой всегда была кнопка «купить», а описание товара не вызывало сомнений. В случае онлайн-курса количество продаж и эффективность обучения напрямую зависит от того, насколько он грамотно выстроен. А выстраиванием занимается методолог.

Что такое методология

Прежде чем говорить о том, кто такой методолог, разберемся с тем, что такое методология.

Методология — это объединение методов, которые используются в определенной деятельности для достижения и реализации поставленных целей. Например, методология бухгалтерского учета известна всем бухгалтерам.

А вот специалисты, которые могут изучить, проанализировать и обобщить принципы и методы организации деятельности, называются методологами.

Иногда так называют бизнес-аналитиков, специалистов по организации и настройке бухучета в организации, продактов.

Методологи образовательных программ мало чем отличаются от тех же продакт–менеджеров. Только их продукты находятся в сфере образования.

Кто такой методолог и чем он занимается

На самом деле, эта профессия всегда была в системе высшего и среднего образования, только называлась она по-разному: методист, разработчик планов, специалист по учебной работе. Функции тоже немного разнились, но в целом, задача была одна — создать качественную программу для образовательного курса, причем с учетом требований федеральных стандартов.

Однако с развитием инфобизнеса и появлением большого количества онлайн-школ профессия методолога заиграла новыми красками.

Теперь он не просто придумывает набор тем и дисциплин, которые нужно изучить, а еще и формирует оригинальный подход к обучению в онлайн-школе, чтобы сделать ее конкурентоспособной, а также помогает блогерам и преподавателям упаковать их знания в востребованный курс.

К тому же онлайн-школы не ограничены шаблонами стандартов и вольны создавать такие курсы, которые им нравятся и которые они считают востребованными.

По сути, методолог сам придумывает стандарт для курса. Например, часть обучения будет в игровой форме, часть — в лекционной, часть — в формате диалога и т.п. Главное, чтобы было эффективно, а не соответствовало стандартам, которые написали чиновники.

Что делает методолог:

Общается с экспертами и берет у них качественное интервью, чтобы понять, какие фишки они могут дать курсу. Упаковывает информацию, придумывает структуру и наполнение курса. Собирает обратную связь после курса и, если есть негативные отзывы, работает с ними, при необходимости обновляет курс. Прелесть онлайн-школ — в том, что курсы можно обновлять перед каждым новым потоком.

Методолог не обязательно должен иметь педагогическое образование, а вот быть специалистом в той области, в которой он пишет курс, важно.

Методолог разрабатывает стратегии обучения, создает методики и предлагает инструменты для решения образовательных задач. Такой специалист может работать как в найме, так и на фрилансе, а уровень его дохода зависит от сложности и количества проектов, портфолио и опыта. Средняя зарплата методолога в России — 100 000 рублей.

На курсе «Методолог образовательных программ» от Нетологии вы сможете освоить эту востребованную профессию за год.

При чем здесь бухгалтер

Вот и подошли к самому интересному. Кто такой методолог — разобрались, в чем отличия от методиста — поняли, но не выяснили, при чем здесь бухгалтер. Дело вот в чем: методолог — это отличный вариант развития карьеры бухгалтера или дополнение к ней.

Например, бухгалтер решил кардинально сменить свое поле деятельности и уйти работать в образование. Он может стать методологом бухгалтерских курсов, так как их сейчас достаточно много, а благодаря постоянно меняющемуся законодательству потребность в таких специалистах не сократится.

Возможно, бухгалтер решит поделиться своим опытом и сформировать собственный онлайн-курс или же открыть свою школу бухгалтерии.

Еще один вариант — компания решила открыть свою онлайн-школу для сотрудников и обучать новичков, создать для них курсы повышения квалификации.

Бухгалтеру, который хочет стать методологом, понадобятся не только профессиональные навыки, но и знания о том, как все это правильно структурировать и предоставить информацию — в том числе новичкам в бухгалтерском деле. Информация должна быть полезной, простой и интересной для восприятия.

Хотите стать методологом образовательных программ и попробовать себя в новой роли? Тогда регистрируйтесь на курс от Нетологии «Методолог образовательных программ». На курсе вы:

Научитесь создавать и адаптировать методики для успешного запуска образовательных продуктов.

Соберете свое портфолио из 6 проектов и сможете получить первые заказы уже во время обучения.

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KAUhs