Управление рисками: как предпринимателю минимизировать потери бизнеса

Предпринимательская деятельность плотно связана с рисками — у кого купить материалы, кому продать, как эффективно произвести продукт, где его продавать и т.п. Если не предусмотреть риск и не «подстелить соломку», то потери могут быть значительные. Расскажем, как управлять рисками.

Что такое риск и предпринимательский риск

«Риск — дело благородное».

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское».

Когда в следующий раз будете употреблять эти фразы, вспомните что такое риск.

Риск — это стечение обстоятельств при которых вероятность наступления нежелательных последствий увеличивается.

Предпринимательский риск — это угроза для развития бизнеса.

Но не всегда риск это только угроза, при правильном анализе рисков и верном реагировании на них, из угрозы риск может превратиться в точку роста.

Какие бывают риски

«А вдруг не получится»

Этот риск связан со стартом предпринимательской деятельности, когда вы только начинаете свой путь в бизнесе. Главным риском становится сомнение, что может не получиться или прибыли не будет. Нельзя быть глубоким пессимистом или заядлым оптимистом. В бизнесе нужен компромисс.

Когда вы открываете предприятие, всегда держите в голове цель открытия, план действий и методы борьбы с конкурентами.

Если вы объективно оцениваете реальность, на вас нет розовых очков, то, скорее всего, этот риск вам не страшен.

«Риски ведения бизнеса»

В процессе своей деятельности каждый предприниматель рискует. Нашел дешевого поставщика — рискует получить некачественные материалы, придумали новую маркетинговую акцию, а покупатели ее не восприняли, решили переехать, а контрагенты не хотят теперь посещать ваш офис и т.п.

Избежать этих рисков полностью не получится, по сути — это и есть те точки роста, пройдя через которые ваш бизнес может получить новый виток развития.

«Финансы поют романсы»

Все предприниматели боятся финансовых рисков, но без них предпринимательская деятельность немыслима. Покупатели не оплатили за товар и вот вы уже идете в банк за кредитом, чтобы расплатиться по своим обязательствам.

Для того чтобы финансовый риск не стал фатальным для бизнеса нужно с определенной периодичностью мониторить показатели деятельности компании и принимать оперативные решения.

«Стабильности в мире нет»

Политическая и экономическая ситуация в стране и в мире всегда оказывала и будет оказывать влияние на деятельность всех организаций. Правда, если вы не связаны с внешнеэкономической деятельностью ощутить этот риск вы сможете меньше, чем компании, активно работающие с экспортом или импортом.

Предсказать такие риски трудно, например, кто мог предсказать пандемию в 2020 году и как она отразиться на предпринимателях? Нужно только научиться адаптироваться к изменяющимся условиям хозяйствования.

Как предпринимателю минимизировать потери от риска

Чтобы снизить степень рисков в бизнесе:

Не впадайте в панику при наступлении рискового события. Держите под контролем все основные показатели деятельности предприятия. Не сотрудничайте с сомнительными контрагентами. Общайтесь с коллегами и экспертами для обмена опытом. Повышайте свой уровень знаний по управлению рисками.

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