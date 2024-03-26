Нетология

Нейросети для бухгалтера: как решить рабочие задачи быстрее 

Бухгалтер взаимодействует с большим количеством данных и нередко трудится в режиме многозадачности. Нейросети помогут ему сократить время на выполнение рутинных процессов, благодаря чему он сможет сосредоточиться на самых важных задачах и отчетах. 
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Нейросети для бухгалтера: как решить рабочие задачи быстрее 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Способна ли нейросеть полностью заменить бухгалтера

Когда речь заходит о нейросетях, часто слышатся «прогнозы» в духе «нейросеть заменит специалистов…» — а дальше следует список тех, кого заменит ИИ. Стоит ли бояться бухгалтеру? Однозначно нет. 

Деятельность бухгалтера связана не только с монотонным изъятием цифровых данных из первичной документации и их подсчетом. Бухгалтерия охватывает всю финансовую деятельность компании: сведения о доходах, расходах, отчислениях, связанных с персоналом, налоговую и статистическую отчетность с четким соблюдением норм действующего законодательства. 

Нейросети не могут осуществлять контроль за декларациями, влиять на ответственность контрагентов по платежам и поставкам. И отчетность в налоговые органы они тоже не подадут. Для искусственного интеллекта пока все это — очень сложные задачи, с которыми он не в силах справиться. 

Зато он будет полезен при выполнении односложных и четко регламентированных действий. Это означает, что бояться полной замены человека не стоит. Полностью перевести бухгалтерию на обслуживание нейросетью не представляется возможным. Во всяком случае, в ближайшем будущем.

Чем полезна нейросеть бухгалтеру

Нейросети способны за короткий срок безошибочно проанализировать большой объем информации, создать отчеты по нужным параметрам. 

В отличие от человека, искусственный интеллект может работать ночью, он не уходит в отпуск и не устает. Нейросети существенно облегчат рутинный труд, исключат вероятность ошибок, тем самым ускорят операционные процессы в компании и помогут увеличить прибыль.

С помощью нейросети вы сможете, к примеру:

  • проанализировать деятельность компании и спрогнозировать возможный исход на основе цифровых данных;

  • собрать документацию и упорядочить ее для хранения;

  • сгенерировать отчеты на основе введенной информации по заданным параметрам;

  • быстро и правильно оформить документы;

  • отыскать и систематизировать данные из большого количества документов, например, даты, суммы платежей, наименование документа.

А еще в работе бухгалтера много общих задач — например, нужно написать письмо контрагенту. ChatGPT или YaGPT помогут в этом: составят за вас текст и добавят отформатированную подпись к нему.

Также нейросети полезны в обучении. Достаточно много информации для бухгалтеров представлено в форме вебинаров и видеолекций. С помощью нейросети можно за несколько секунд получить краткий пересказ текста с разбивкой на основные подтемы (например, это можно сделать на 300.ya.ru — пересказ работает на базе YaGPT). Да, всю важную информацию таким образом вы, скорее всего, не получите, но зато поймете, полезен ли вам этот вебинар и какие моменты можно спокойно пропустить. 

Немало бухгалтеров переходят на фриланс и начинают работать напрямую с заказчиками бухгалтерских услуг. Чтобы продвигать свои услуги, бухгалтеру нужно будет запустить рекламу, создать свой блог или страницу в социальной сети. И здесь нейросети — незаменимый помощник. С их помощью можно придумывать рекламные объявления, писать тексты и создавать уникальные изображения для постов, а также анализировать эффективность рекламных кампаний.

Таким образом, нейросети могут значительно ускорить ежедневную работу бухгалтера, особенно в том, что касается вспомогательных функций. Например, написать текст, создать таблицу или нарисовать изображение. 

Работать с нейросетью не сложно, но только когда уже научился это делать. Одна из трудностей, с которой часто сталкиваются пользователи, — нужно уметь правильно формулировать запрос к нейросети. А это целое искусство, которое требует опыта и знаний. Если промпт (запрос) будет недостаточно точным или подробным, нейросеть может не дать ожидаемого результата или даже выдать ошибку. Нужны навыки для формулирования запросов, особенно когда дело касается сложных или специфических задач.

Чтобы быстро научиться работать с нейросетью и всегда получать желаемый результат — пройдите курс от «Нетологии». Всего за 5 недель вы научитесь работать с генеративным искусственным интеллектом.

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  1. Вы можете скачать все материалы из личного кабинета и изучать в любое удобное время даже без интернета.

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  • что такое искусственный интеллект, как его правильно использовать, какие инструменты применять при работе с ним;

  • что такое Midjourney и ChatGPT;

  • правила написания промптов и обращение с текстовыми моделями;

  • как правильно использовать возможности ИИ для решения запросов бизнеса;

  • как автоматизировать рутинные действия по работе с первичкой;

  • как создавать аналитические запросы, запросы на разработку и отчеты;

  • как максимально эффективно внедрить нейросеть в свою деятельность.

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