На какие меры поддержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

Для создания любого бизнеса требуется начальный капитал. Если нет собственных денежных накоплений на развитие своего дела, нужно будет привлечь заемные средства и изучить возможность получить финансирование со стороны государства. Рассмотрим подробнее, на какие меры господдержки может рассчитывать малый бизнес в 2024 году.

Какие программы поддержки существуют

В России действуют программы, направленные на поддержку малого предпринимательства:

федеральные — действуют для всех предпринимателей России на всей территории страны.

региональные — принимаются субъектами РФ и действуют на его территории.

Кроме программ, действие которых распространяется на все субъекты малого бизнеса, существуют отраслевые меры господдержки.

Они распространяются на предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в определенной отрасли, выбравших для себя определенный вид экономической деятельности (ОКВЭД) Эти программы могут быть как федеральными, так и региональными.

Предусмотрены следующие виды господдержки для малого бизнеса:

финансовая — гранты, субсидии, льготы;

консультационная — обучающие тренинги и мастер-классы;

имущественная — получение имущества в лизинг по льготной ставке;

образовательная — организация и проведения курсов по подготовке и переподготовке сотрудников.

Расскажем о них подробнее.

Субсидии и гранты

Для начинающих бизнесменов, не имеющих достаточного стартового капитала, в настоящее время предусмотрены субсидии и гранты от государства.

Есть гранты, которые могут выдавать на любую деятельность, а есть целевые, например, в сфере IT-разработок.

Гранты на молодых специалистов

Денежная субсидия может быть выдана предпринимателям, которые приняли на работу сотрудников до 30 лет.

Подобная стимулирующая выплата поступает на счет работодателя тремя частями: спустя месяц после приема на работу и подачи заявления, через 3 и 6 месяцев.

Размер возмещения: МРОТ*3*районный коэффициент + сумма страховых взносов.

Грант для молодых бизнесменов

Молодые люди от 14 до 25 лет, зарегистрировавшие свой бизнес, могут претендовать на грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, который предназначен для расширения бизнеса.

Критерии для получения этого гранта:

прослушать бесплатный курс по основам предпринимательства;

не иметь задолженностей перед бюджетом свыше 1000 рублей;

располагать собственными средствами в размере 25% от стоимости проекта.

Самозанятые не могут рассчитывать на этот грант, только ИП на НПД.

Льготы и субсидии для самозанятых

Льготами могут пользоваться не только молодые специалисты и бизнесмены, но и самозанятые. Господдержка выражается в следующем:

Гражданин может получить социальный контракт, если его доходы — ниже прожиточного минимума . Получатель должен зарегистрироваться как самозанятый. Затем он получит до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела, которые может потратить на закупку товаров, материалов или оборудования.

Налоговый вычет до 10 000 рублей предоставляется при регистрации в качестве самозанятого.

Самозанятые платят всего один налог на профдоход по ставке 4% или 6% в зависимости от того, у кого принимают оплату — от физлиц или юрлиц.

Собственники ЛПХ могут получить субсидию на развитие сельского хозяйства.

Для самозанятых предусмотрена невысокая стоимость аренды в центрах «Мой бизнес».

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Кто не получит субсидии от государства

Указанные виды субсидирования не положены предпринимателям, которые занимаются страхованием, кредитованием, азартными играми, инвестициями, производством и реализацией подакцизных товаров.

Не положены субсидии физлицам:

получающим страховую пенсию по старости;

несовершеннолетним;

студентам всех форм обучения;

имеющим доход от другой занятости, например, работу по трудовому договору;

осужденным по решению суда;

гражданам, которые ранее стояли на учете в Центре занятости и нарушали его требования.

Налоговые льготы

В сфере налогообложения действуют единые льготы для всех субъектов малого бизнеса, независимо от формы организации, будь то ИП или ООО:

льгота по земельному и имущественному налогу;

сниженная ставка по транспортному налогу для дорогостоящих авто;

возможность возмещать НДС ускоренно без гарантий;

отмена НДФЛ с материальной выгоды.

Льгота по имущественному и земельному налогам

В настоящее время у предпринимателей есть возможность выбрать, какую кадастровую стоимость брать для расчета земельного и имущественного налога. Если оценочная стоимость в 2023 году относительно 2022 года возросла или уменьшилась, можно брать меньшую сумму для расчета налога.

Льгота на транспорт

В настоящее время повышающий коэффициент при исчислении транспортного налога на дорогостоящий автомобиль стоимостью от 3 до 10 млн рублей не применяется.

Ускоренное возмещение НДС

В настоящее время и до 2025 года включительно все субъекты малого бизнеса (ООО, ИП) имеют возможность получить компенсацию НДС в кратчайшие сроки.

Раньше такая возможность была только у больших предприятий — субъектов налогового мониторинга. Остальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, для возврата НДС обязаны были предъявить поручительство или банковскую гарантию.

Сейчас для получения возмещения достаточно подать заявление и декларацию. Бизнесам, которые находятся в стадии признания несостоятельности, реорганизации или ликвидации, получить возмещение нельзя.

Отмена НДФЛ с материальной выгоды

Если предприниматели в 2023 году выдавали своим сотрудникам беспроцентные займы или займы с низкой процентной ставкой, выплачивать НДФЛ с этих доходов не нужно.

Налоговые каникулы для ИП

С 2015 года у регионов появилась законная возможность устанавливать для ИП, которые впервые оформили этот статус и выбрали УСН или патент, налоговую ставку 0%. Ее действие распространяется на два периода. Для УСН один период — это один год, для патента один период — от 1 до 12 месяцев. В 2022 году эту льготу продлили до конца 2024 года.

Освобождены от платежей те ИП, которые выбрали для себя научное, социальное, производственное направление, а также действующие в сфере бытовых и гостиничных услуг. В каждом регионе список льготных категорий может немного отличаться.

В настоящее время режимом налоговых каникул могут пользоваться ИП почти в любом субъекте РФ. Есть ли налоговые каникулы в конкретном регионе, нужно уточнять на сайте налоговой службы.

Мер поддержки для начинающего предпринимателя достаточно много. Они зависят от вида деятельности, налогового режима, формы бизнеса. Кроме государственной поддержки, есть еще частные инвесторы, бизнес-ангелы и венчурные фонды.

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