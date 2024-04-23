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Нетология
Карьера бухгалтера

Смена профессии: как бухгалтеру перебороть страх перемен

Бухгалтер — одна из популярных и востребованных профессий, но одновременно с этим одна из самых ответственных и напряженных. Выгорания случаются у бухгалтеров достаточно часто, и в эти минуты приходят мысли о смене профессии. Как быть, если сердце требует перемен, а разум переживает за благосостояние?
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Смена профессии: как бухгалтеру перебороть страх перемен
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему специалисты боятся менять профессию

Все мы чего-то боимся, но больше всего боимся неизвестности. При смене профессии уровень неопределенности высок.

Психологии часто называют такое состояние «мысленной жвачкой», когда вы по кругу прогоняете одну и ту же мысль: «Куда можно устроиться с моими знаниями? Кому я нужен? Хватит ли мне сил принять решение и уволиться? Мне уже 50 лет, зачем мне эти перемены в жизни?»

Говорят, чтобы избавиться от назойливых мыслей, то лучше их записать на бумагу и посмотреть со стороны.

Почему мы боимся принять решение о смене профессии:

  • «Я всю жизнь здесь работаю». Классическая история, когда трудоустройство произошло еще с университетской скамьи, вас знают в организации, как своего, вам платят неплохую зарплату, но нагружают непосильно много. 

И вот наступает момент, когда вы устали. Вам кажется, что другие работают меньше, получают больше, но сравнить не с чем. И вы вновь отправляетесь туда, где работаете всю жизнь, потому что кажется, что нигде больше вы не пригодитесь.

  • «Мне денег не надо, дайте почетную грамоту». Ваше фото уже срослось с доской «почетный работник», стол ломится от грамот и благодарственных писем, а глаза — от количества работы. Кажется, что если вы уйдете, то все рухнет, вас ценят, любят и уважают, но, увы, платить больше вам не могут, а вот еще одну грамоту — пожалуйста.

  • «Это же заново со всеми знакомиться и вливаться в коллектив». Еще одна проблема — страх вступать в новый коллектив и знакомиться с новыми людьми. А еще и устоявшиеся в коллективе традиции придется принимать, на корпоративы ходить и т.п.

Это далеко не все причины, почему люди боятся уволиться с надоевшей работы. К числу прочих относятся:

  • Привычные, годами наработанные связи и коммуникации.

  • Понятный и стабильный доход.

  • Опыт, статус, уважение в коллективе.

  • Бонусы от организации.

  • Имеющихся знаний не хватает для желаемой работы.

Как бухгалтеру решиться сменить профессию

Страх перемен при смене профессии — это нормальная реакция организма на неизвестность и возможные риски. Однако этот страх может мешать вам развиваться и достигать новых вершин. Вот несколько советов, которые помогут вам справиться со страхом перемен:

  • Поймите свои мотивы. Не всегда легко решиться сменить профессию, когда нет понимания — с какой целью. Как только вы ответите на вопрос «Зачем мне менять профессию?», все сразу станет на свои места. Возможно, ваш мотив — финансовый, вы просто хотите больше зарабатывать или считаете, что достигли максимума в этой профессии и уткнулись в потолок. 

  • Развивайтесь. Как только вы осознали мотивы смены профессии, не обязательно бежать с заявлением об увольнении. Попробуйте получить новые навыки, пройти курсы повышения квалификации, «пощупайте» возможные новые профессии. Это позволит повысить уровень уверенности в себе, понять, где не хватает знаний, определиться с направлением дальнейшей профессии и понизить уровень стресса.

  • Не меняйте все кардинально. Конечно, примеры, когда из человек бухгалтера переквалифицировался в успешные программисты, найти можно, но нужно ли? Ведь не обязательно начинать все с нуля, можно выбрать смежные профессии, для которых ваш опыт и знания станут отличной базой.

Если вам не хватает профильных знаний для смены профессии, компенсировать их недостаток можно на онлайн-курсах от Нетологии.

1. На курсе «Финансовый директор» вы научитесь не только составлять, но и анализировать отчетность, принимать решения в условиях неопределенности и использовать инструменты стратегического управления.

2. Если вам хочется не только сводить дебет и кредит, но и анализировать полученные результаты, задумайтесь о профессии финансиста-экономиста, который разрабатывает и планирует бюджет, анализирует финансовые отчеты и составляет финансовую модель. Специальность можно освоить с помощью курса «Финансист-экономист».

3. Можно стать финансовым аналитиком.На профильном курсе вы научитесь оценивать финансовое состояние компании, строить финансовые модели и составлять управленческую отчётность.

  • Посоветуйтесь с теми, кто уже решился на смену профессии. Позитивный опыт помогает вдохновиться и получить заряд мотивации на будущее. Но при этом важно не примерять на себя чужой опыт (об этом — в следующем пункте).

  • Не пытайтесь сравнивать себя с другими. Каждый человек уникален, развивается своим путем, и пытаться сравнить свои достижения с чужими не стоит. Не зря же говорят «Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь». Сосредоточьтесь на своих задачах и стремитесь к их достижению.

  • Не бойтесь просить о помощи. Если вам кажется, что психологически преодолеть страх перемен тяжело, обратитесь за советом к психологу или карьерному консультанту. Они помогут разработать план дальнейших действий по смене профессии. 

  • Постоянно учитесь и совершенствуйте свои навыки. Если 20–30 лет назад никто не задумывался о смене профессии в 30–40–50 лет, то с развитием интернет-технологий и появлением новых специальностей появляется необходимость непрерывного обучения и возможность сменить профессию в любом возрасте.

Не поздно ли сменить профессию

Попробуйте ответить на несколько вопросов:

  • Сколько лет вы еще планируете активно трудиться и развиваться?

  • Как вы хотите провести эти годы? На текущей работе или сменить ее?

  • Какой опыт у вас уже есть для смены деятельности?

  • Как изменится ваша жизнь после смены профессии?

После того как вы дадите себе ответы на эти вопросы, можно действовать дальше — вы уже поймете, в каком направлении. 

В любом возрасте человек может учиться новому, осваивать разные навыки и адаптироваться к изменениям. Главное — быть готовым к трудностям и не бояться перемен. Общий совет таков: если решились менять профессию, действуйте! А недостаток знаний восполняют курсы от Нетологии.

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